Производство фруктов и ягод может увеличиться почти в два раза

В России недостаточно мощностей для хранения и переработки плодово-ягодной продукции Pixabay

По прогнозу Минсельхоза, к 2025 году производство плодов и ягод в товарном секторе может увеличиться до 2,2 млн т. В прошлом году было собрано 1,22 млн т. Развитию отрасли способствуют активность инвесторов и меры господдержки, в частности стимулирующие субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, отмечает ведомство. В этом году на это направление предполагается направить 4,2 млрд руб., уточняет Минсельхоз.



Ассоциация садоводов России считает, что прогноз увеличения производства плодово-ягодной продукции до 2,2 млн т вполне реалистичен. «Ежегодно закладывается 14-16 тыс. га интенсивных яблоневых садов, государство стимулирует развитие питомников, маточных хозяйств. В итоге ежегодный прирост производства яблок составляет минимум 200 тыс. т, и это в самые неудачные годы», — рассказал «Агроинвестору» президент ассоциации Игорь Муханин. Он напоминает, что даже в прошлом году, когда хозяйства Юга потеряли значительную часть урожая из-за заморозков, в стране было собрано 1,22 млн т плодов против 1 млн т в 2019-м. «В этом году мы рассчитываем нарастить производство еще на 270 тыс. т», — оценивает он. За пять лет площади садов вырастут на 60 тыс. га, и если мы сохраним эти темпы, то в ближайшие пять лет выйдем на прогнозируемые Минсельхозом объемы, уверен Муханин.



В 2020 году было заложено около 16 тыс. га многолетних насаждений — на 40,4% больше целевого показателя госпрограммы развития сельского хозяйства.

Сейчас садоводы получают неплохие субсидии на закладку садов, но для более интенсивного развития отрасли ассоциация добивается поддержки в трех направлениях, продолжает Муханин. Первое — закрытие импорта дешевого яблока из Белоруссии, Молдавии и Сербии с конца августа до конца декабря, чтобы в период сбора урожая наши производители могли продавать свою продукцию по достойной цене. Второе — прекращение субсидирования закладки садов на импортном посадочном материале. «Очень многие садоводы везут некачественные саженцы из-за рубежа, и при этом получают субсидии от государства. В прошлом году на господдержку производителей, работающих на импортном посадочном материале, было выделено почти 350 млн евро — это те деньги, которые можно было бы вложить в развитие отечественных питомников», — подчеркивает глава ассоциации. Также необходимо увеличить субсидии на строительство холодильных мощностей для хранения, которых, по словам Муханина, в России катастрофически не хватает. «Сейчас производителям возмещается только 20% затрат, мы считаем, что господдержка по данному направлению должна быть увеличена до 50-60%», — говорит он.



Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков считает прогноз Минсельхоза по росту производства плодово-ягодной очень оптимистичным. «Чтобы достичь таких показателей, нужно уже в ближайшие год-два заложить значительные площади интенсивных садов. А это очень серьезные инвестиции — в среднем 3,5 млн руб. на гектар. Найдутся ли инвесторы, которые будут вкладывать такие средства?», — рассуждает он.



Еще один вопрос: а стоит ли вообще наращивать производство плодов и ягод до 2,2 млн т — ведь чем больше объем предложения, тем ниже цены, а любой бизнес должен окупаться. Глушков напоминает, что в прошлом году садоводы смогли продать свою продукцию по достойным ценам из-за снижения урожая на Юге ввиду погодных условий. «В этом году, по нашим прогнозам, валовой сбор плодово-ягодной продукции может составить 1,5 млн т, а значит, и цены на нее несколько снизятся, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Кроме того, у нас недостаточно мощностей для хранения и переработки, а значит, если мы и произведем 2,2 млн т продукции, то ее сбыт станет проблемой».



Руководитель Плодоовощного союза считает, что объем производства в 1,5 млн т в принципе является комфортным для отрасли. Что касается импорта, то, по мнению Глушкова, мы можем замещать дорогое сортовое яблоко продукцией собственного производства, но импорт, например, дешевого яблока из Молдавии тоже нужен. «Конечно, для наших садоводов появление такой продукции на рынке является негативным фактором, так как они вынуждены снижать цены реализации, но, с другой стороны, у потребителей, которые не могут себе позволить более дорогое сортовое яблоко, появляется возможность покупать дешевую продукцию», — отмечает он.



Что касается ягод, то, по оценке Ягодного союза, объем их производства в товарном секторе сейчас составляет менее 20 тыс. т. «Мы полагаем, что двукратный рост данного показателя вполне возможен, так как сейчас есть эффект низкой базы, однако более реально достичь таких показателей не за четыре года, а за пять-шесть лет», — прогнозирует гендиректор союза Ирина Козий.



Для того, чтобы обеспечить столь значительный рост, производителям ягод необходима регистрация средств защиты растений и официальный допуск на российский рынок современных эффективных сортов ягодных культур, говорит она. В целом, сейчас ситуация меняется, и ягодной отрасли обещают оказывать неплохую поддержку: в программу Минсельхоза в ближайшее время должно быть внесено увеличение субсидий на закладку ягодников, в программе льготного лизинга должно появиться специализированное оборудование для ягодоводства. Однако развитие отрасли сильно тормозит отсутствие необходимых СЗР. «По вине вредителей и заболеваний растений ягодоводческие хозяйства ежегодно теряют до 50% своего урожая, но из-за крайне сложной и дорогостоящей процедуры регистрации средств защиты растений применение современных эффективных препаратов российским производителям недоступно. Соответственно, только решение этой проблемы позволило бы увеличить производство ягод в нашей стране в 1,5 раза», — подчеркивает Козий.

