Овощи и фрукты стали драйвером роста цен в январе

Без учета плодоовощной продукции стоимость продуктов питания увеличилась на 0,52% к декабрю Pixabay

В январе потребительские цены выросли в среднем на 0,7% относительно декабря, а к январю прошлого года — на 5,2%, сообщил Росстат. В том числе продовольственные товары подорожали на 1% и 7% соответственно. Без учета плодоовощной продукции стоимость продуктов питания увеличилась на 0,52% к декабрю и на 5,9% к январю 2020-го.



По сравнению с декабрем, в прошедшем месяце значительнее всего подорожали овощи и фрукты — на 4,8%, относительно января прошлого года средние цены в этой категории выросли на 16,3%. Согласно Росстату, заметнее всего — на 14,6% — за месяц увеличилась стоимость томатов, виноград подорожал на 13%, морковь — на 8,2%, картофель — на 7,1%, бананы — на 6,5%, огурцы — на 6%, лук — на 5,3%. При этом апельсины подешевели на 7,3%, лимоны — на3,7%.



Минсельхоз ожидает снижения цен на овощи и фрукты по мере поступления на рынок нового урожая и уменьшения доли импорта, сообщил ТАСС со ссылкой пресс-службу ведомства. Министерство отметило, что удорожание плодоовощной продукции в январе связано с сезонным фактором — запасы урожая 2020 года снижаются, и доля более дорогой импортной продукции становится больше. Минсельхоз также напомнил, что некоторые виды продукции полностью поставляются из-за рубежа, и цены на них зависят в основном от курса рубля.



Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков еще в ноябре рассказывал «Агроинвестору», что из-за не очень высокого качества овощей урожая-2020 их не удастся долго хранить. Если традиционно овощи могут лежать до февраля-марта, то в текущем сезоне есть вероятность того, что производители попытаются продать урожай уже к концу января. «Тогда к нам начнет поступать импорт, который дороже местной продукции», — говорил он.



Также Росстат отметил хоть и крайне незначительное — на 0,08% — но все же удорожание подсолнечного масла, цены на которое были зафиксированы в декабре и в рознице не должны превышать 110 руб./л. При этом в 23 регионах оно подорожало в диапазоне 0,1-1,5%, в 16 — на 1,6-6,1%.



По оценке Масложирового союза, ситуация с потребительскими ценами на подсолнечное масло сейчас стабильная. «Переработчики строго следуют условиям подписанного соглашения и придерживаются оговоренных уровней отпускных цен», — прокомментировал «Агроинвестору» исполнительный директор союза Михаил Мальцев. — Стоит обратить внимание, что Росстат считает цены на рафинированные и нерафинированные масла вместе, однако нерафинированные масла, как известно, под действие соглашения не попадают. Отсюда и отмечается рост цен, которого на самом деле нет. Поэтому мы не видим никаких предпосылок и оснований для введения экспортной пошлины на масло». Правительство допускало, что если соглашение о фиксации цен не поможет, то на вывоз масла может быть установлена пошлина в 15%.



Глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным 4 февраля также обращал внимание, что индикативные цены «в целом выполняются, налоговая служба это контролирует, Росстат подтверждает». «У нас цены на сахар снизились от пиков середины декабря, цены на подсолнечное масло сейчас стабилизировались», — говорил он (цитата по стенограмме на сайте Кремля). По данным статведомства, сахар в январе подешевел примерно на 1,6% к уровню декабря, хотя в девяти регионах цена увеличилась на 0,1-5,2%.

