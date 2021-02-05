Мировые цены на продовольствие достигли максимума с 2014 года

Индекс цен на зерновые увеличился из-за резкого удорожания кукурузы Е. Егоров

Мировые цены на продовольствие растут восьмой месяц подряд и достигли максимальных показателей за последние семь лет, говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО по итогам месяца составило 113,3 пункта, что на 4,3% выше, чем в декабре 2020 года. Больше всего подорожали зерновые, растительные масла и сахар, отмечают аналитики.



Индекс цен на зерновые увеличился на 7,1% по сравнению с декабрем, из-за резкого удорожания кукурузы. Мировые цены на нее за год повысились на 42,3%, за январь — на 11,2%. Организация объясняет скачок цен сокращением предложения: объем производства и запасы в США оказались меньше, чем предполагалось ранее. Кроме того, зафиксированы большие объемы закупок со стороны Китая. Также на рост цен кукурузы, которые достигли максимума с середины 2013 года, повлияли опасения из-за засухи в Южной Америке и временная приостановка лицензий на экспорт агрокультуры в Аргентине. Кроме того, из-за повышенного спроса и ожидаемого уменьшения объемов продаж со стороны России после предстоящего с 15 февраля введения экспортных ограничений, на 6,8% поднялись цены на пшеницу.



Рекордно увеличился индекс цен на растительные масла — на 5,8%, такого повышения не фиксировали с мая 2012 года. Это произошло из-за снижения объемов производства пальмового масла в Индонезии и Малайзии на фоне проливных дождей и нехватки трудовых мигрантов, а также из-за продолжительной забастовки в Аргентине, отметили аналитики ФАО.



Индекс цен на сахар поднялся на 8,1%. Причинами роста стали высокий мировой спрос, возможное снижение урожайности в странах ЕС, Таиланде и России, а также засуха в Южной Америке. Свою роль также сыграли подорожавшая нефть и укрепление бразильской валюты. Молочная продукция стала дороже на 1,6%, что произошло из-за повышенных закупок Китаем, который готовится к встрече Нового года по лунному календарю, а также снижения поступлений из Новой Зеландии. Индекс цен мясной продукции стал выше на 1% из-за роста спроса на мясо птицы и сокращения экспорта из Европы, что объясняется вспышками гриппа птиц.



Президент Владимир Путин во время совещания с министром экономического развития Максимом Решетниковым заявил, что ситуация на мировом рынке продовольствия ухудшается, сообщает пресс-служба Кремля. По словам Решетникова, цены продолжают расти, а предложение продовольствия на мировом рынке сокращается. Все страны-импортеры продовольствия увеличили закупки в резерв, сказал министр, напомнив, что по поручению главы государства кабмин принял ряд решений, призванных сдержать рост внутренних цен на продукты питания. В частности, были заключены соглашения о фиксации на 90 дней цен на сахар и подсолнечное масло.



По данным Росстата, за неделю с 26 января по 1 февраля средние потребительские цены не изменились. Нулевая инфляция была зафиксирована впервые с сентября 2020 года. С начала года цены выросли в среднем на 0,7%. При этом за неделю заметнее всего увеличились цены на плодоовощную — в среднем на 1,6%. В том числе огурцы подорожали на 6,9%, морковь — на 2,4%, томаты — на 1,9%, картофель и лук — на 1,5%, капуста — на 1,3%.



Исходя из официальной статистики, в последние три года в феврале наблюдается рост оптовых цен на огурцы защищенного грунта, сообщил в своем Telegram-канале Плодоовощной союз. Среди основных причин ежегодного февральского подорожания он назвал новогодние каникулы, которые приводят к снижению спроса и временному падению оптовых цен, так что средняя цена за январь оказывается ниже, чем в феврале. Также январь и февраль — тот период, когда на складах почти нет запасов огурцов, выращенных в сезонных парниках, и рынок наполняется более дорогой продукцией из теплиц с досветкой. Также эти месяцы самые холодные и темные, поэтому себестоимость продукции достигает годовых максимумов из-за объективных сезонных факторов. В марте происходит ежегодное снижение стоимости тепличных овощей в связи с выходом на рынок продукции из сезонных парников, уточнил Плодоовощной союз.

