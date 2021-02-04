Минпромторг не планирует масштабировать вмешательство в торговлю

Принимаемые сейчас меры искажают рыночную экономику Е. Разумный

Масштабировать вмешательство государства в торговлю, в том числе в ценообразование, не входит в планы Минпромторга, заявил глава ведомства Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении министерства. Он также отметил, что Минпромторг выступает за «максимальное сохранение рыночных механизмов».

Мантуров провел совещание с представителями федеральных и региональных торговых сетей, в ходе которого была затронута тема соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, которые были заключены в декабре прошлого года. Глава ведомства отметил, что проблема резкого роста цен на сахар и подсолнечное масло была пресечена. «Важно обеспечить соблюдение соглашений до завершения их срока действия, до 1 апреля этого года, и максимально использовать рыночный инструментарий, чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций», — приводит пресс-служба министерства слова Мантурова.



В свою очередь представители торговых сетей отметили, что сохранение рыночных механизмов в торговле позволит им самостоятельно балансировать цены на социально значимые товары. Участники совещания также рассказали о мерах, которые они принимают для минимизации роста цен: переговоры с поставщиками, обнуление наценок на социально значимые товары, активное внедрение собственных торговых марок. Одним из эффективных инструментов взаимодействия независимых торговых сетей с производителями было названо создание закупочных союзов. Такой формат может позволить небольшим торговым сетям и несетевой рознице приобретать товары у поставщиков по оптимальным условиям наравне с крупными сетями, считают участники совещания.



В декабре правительство объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 руб. за килограмм в опте и 46 руб. в рознице, на подсолнечное масло — 95 руб. и 110 руб. соответственно.

3 февраля в Центре стратегических разработок (ЦСР) состоялся круглый стол, в ходе которого, в том числе, обсуждался вопрос эффективности регуляторных мер по сдерживанию цен на продовольствие. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, принимавший участие в мероприятии, отметил, что меры по регулированию цен на масло и сахар можно назвать популистскими и волнующими агросектор. «На человека в России в год приходится 17 кг сахара-песка и 900 мл растительного масла в месяц. Согласно моим подсчетам, экономия от сдерживания цен на эти продукты составит 30-35 руб. в месяц. То есть эта борьба с ценами является виртуальной и не имеет отношения к борьбе за доходы населения», — сказал он (цитата по видеозаписи круглого стола).



По словам Корбута, сейчас очень высокие мировые цены на подсолнечное масло, которые после введения пошлин выросли с $1070 за тонну до $1280 за тонну. «И сейчас переработчики хотят продать масло по этой высокой цене и компенсировать то снижение, которое они вынуждены были сделать, чтобы отчитаться об успехах государственного регулирования. Но, когда цены будут отпущены, мы увидим сжатую пружину, которая ударит, и ударит больно», — заявил Корбут.



Директор Центра развития потребительского рынка МШУ Сколково Илья Ломакин-Румянцев на конференции отметил, что существует около 10 крупных компаний по производству растительного масла. «У некоторых из них в линейке есть товары-субституты и альтернативные товары вроде майонеза, кетчупа, соуса или даже мяса и молока, — рассказал эксперт. — И они довольно легко пережили этот натиск за счет повышения цен на товары-субституты и смогли сохранить общую маржинальность. Но это было не у всех, однако компании довольно быстро нашли выход и стали производить модернизированное масло со вкусом имбиря, с добавками витаминов. Более того, далеко не вся продукция производителей масла реализуется через крупные торговые сети, которые стали участниками договора с Минпромторгом и Минсельхозом». Ломакин-Румянцев добавил, что все то, что происходило с ценообразованием не участвующих в соглашении компаний, легло на сельхозпроизводителей.



Глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин на мероприятии отметил, что сейчас целый ряд экспертов не понимает реальной ситуации на рынке. «То, что сегодня происходит с регуляторикой, наносит непоправимый ущерб фундаменту нашего сельского хозяйства — растениеводству. И проводить параллель между контролем цен и введением пошлины на зерно крайне необдуманно, потому что удельная доля зерна в себестоимости конечного продукта на полках крайне низкая», — подчеркнул он.



Старший экономист по сельскому хозяйству World Bank Group Артавазд Акопян сказал «Агроинвестору», что регулирование цен, экспортные ограничения и субсидии привлекательны тем, что они обеспечивают краткосрочное видимое облегчение и ставят потребителей на первое место. «Однако эти меры являются экономически нецелесообразными, так как они искажают рыночную конъюнктуру, — уверен эксперт. — Более эффективный подход заключается в использовании адресной социальной помощи для наиболее уязвимых слоев населения. Это указывает на необходимость двойной повестки экономической политики: с одной стороны, укрепление конкурентоспособности сельского хозяйства и пищевого производства, и с другой стороны, совершенствование системы социальной защиты».



Аналогичного мнения придерживаются многие эксперты, в том числе директор центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда, которая в ходе круглого стола ЦСР заявила, что три первых группы нуждающихся (30% населения) не могут обеспечить себе даже 85% необходимого набора потребления. Например, у 10% наименее обеспеченных россиян (первая группа), покупающих самые дешевые продукты, около половины расходов приходится на питание, но обеспечивают они при этом лишь 66% от рекомендуемой нормы. Чтобы «дотянуть» первую и вторую (обеспечение около 75% нормы) группы до обеспечения 85% рационального набора, требуется около 400 млрд руб., которые Шагайда называет «копейками» по сравнению с общими затратами российского населения на продукты питания. «Если бы эта поддержка была как в США — около $126 на человека, тогда она бы оказала влияние на рынок и производство», — оценила эксперт.



Зернин в ходе круглого стола также заявил, что идеальным механизмом, который позволит раздать финансовую господдержку и контролировать ее целевое расходование может стать цифровой рубль. Он сможет заменить продовольственные карточки, которые в России ассоциируются с негативом и дефицитов. Однако Шагайда отметила, что человек, который действительно нуждается в помощи, не будет против введения таких карточек.

