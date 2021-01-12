Плодово-ягодной отрасли расчистят дорогу. Правительство утвердило «дорожную карту» по ускоренному развитию сектора

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Документ, целью которого является устранение барьеров, препятствующих достижению самообеспеченности России плодами и ягодами, будет действовать до конца 2023 года. С его помощью планируется решить такие проблемы отрасли, как обеспечение посадочным материалом, СЗР и техникой, а также вопросы хранения продукции.



В ноябре прошлого года правительство утвердило «дорожную карту» по ускоренному развитию плодово-ягодной отрасли до 2023 года. У России есть все возможности для этого — климатические зоны, технологии, инвесторы и емкий внутренний рынок, считает заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко. Мероприятия документа предполагают разработку до конца первого полугодия 2021 года сценариев ускоренного развития отраслей садоводства, питомниководства и производства ягодной продукции, включающих прогнозы потребности и приобретения посадочного материала, средств защиты растений, в том числе биологического происхождения, и других материально-технических ресурсов, а также специализированной сельхозтехники. К этому процессу Минсельхозу поручено привлечь смежные ведомства, а также институты развития — «ВЭБ.РФ» и фонд «Сколково».