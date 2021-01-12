разделы

реклама

журналы

USD

76.206 (0,27%)

EUR

92.243 (0,03%)

MOEX

3319.13 (-0,68%)

BRENT

55.06 (-0,07%)

Пшеница

647.2 (0,03%)

Сахар

15.59 (-1,33%)

USD

76.206 (0,27%)

EUR

92.243 (0,03%)

MOEX

3319.13 (-0,68%)

BRENT

55.06 (-0,07%)

Пшеница

647.2 (0,03%)

Сахар

15.59 (-1,33%)

USD

76.206 (0,27%)

EUR

92.243 (0,03%)

MOEX

3319.13 (-0,68%)

BRENT

55.06 (-0,07%)

Пшеница

647.2 (0,03%)

Сахар

15.59 (-1,33%)

Рынки

Плодово-ягодной отрасли расчистят дорогу. Правительство утвердило «дорожную карту» по ускоренному развитию сектора

Елена Максимова

| Агроинвестор |

Легион-Медиа
Легион-Медиа
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

Читать номер

Документ, целью которого является устранение барьеров, препятствующих достижению самообеспеченности России плодами и ягодами, будет действовать до конца 2023 года. С его помощью планируется решить такие проблемы отрасли, как обеспечение посадочным материалом, СЗР и техникой, а также вопросы хранения продукции.


В ноябре прошлого года правительство утвердило «дорожную карту» по ускоренному развитию плодово-ягодной отрасли до 2023 года. У России есть все возможности для этого — климатические зоны, технологии, инвесторы и емкий внутренний рынок, считает заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко. Мероприятия документа предполагают разработку до конца первого полугодия 2021 года сценариев ускоренного развития отраслей садоводства, питомниководства и производства ягодной продукции, включающих прогнозы потребности и приобретения посадочного материала, средств защиты растений, в том числе биологического происхождения, и других материально-технических ресурсов, а также специализированной сельхозтехники. К этому процессу Минсельхозу поручено привлечь смежные ведомства, а также институты развития — «ВЭБ.РФ» и фонд «Сколково».

Елена Максимова 

Загрузка...
Агроинвестор

«Агроинвестор»

Читать

рекомендации

"Агроинвестор" №01, январь 2021

Журнал

"Агроинвестор" №01, январь 2021
«Агротехника и технологии» №6, ноябрь-декабрь 2020

Журнал

«Агротехника и технологии» №6, ноябрь-декабрь 2020
Триллионы на перезагрузку. Чего удалось добиться в агросекторе с тех пор, как он стал приоритетом у государства

«Агроинвестор»

Триллионы на перезагрузку. Чего удалось добиться в агросекторе с тех пор, как он стал приоритетом у государства
Как заработать на экспорте свинины. Объемы вывоза растут, но рентабельность продаж в основном остается невысокой

«Агроинвестор»

Как заработать на экспорте свинины. Объемы вывоза растут, но рентабельность продаж в основном остается невысокой
Нашествие гибридов. Способна ли отечественная селекция на реванш?

«Агроинвестор»

Нашествие гибридов. Способна ли отечественная селекция на реванш?

реклама