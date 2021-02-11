СМИ сообщили о проблемах с поставками бананов

Цены на бананы могут вырасти Pixabay

Российские торговые сети столкнулись со сложностями при закупке бананов из Эквадора, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке продовольствия. Причиной этого стал неурожай, высокий спрос и задержки с поставками. На фоне нехватки бананов оптовые цены за год увеличились почти на 40% — с 60 руб./кг до 82 руб./кг. Участники рынка ожидают нормализации ситуации к апрелю, повышения цен на бананы в рознице не ожидается.



Эквадор является основным импортером бананов в Россию, отмечает издание. Из-за неблагоприятных погодных условий и активности вулкана Сангай, который повредил плантации, в стране снизился сбор урожая. Задержки с поставками также могут возникать из-за сложностей с постановкой на разгрузку судов в порту Санкт-Петербурга. По данным ФТС, в четвертом квартале 2020 года ввоз бананов в Россию сократился примерно на 3,6% до 391,2 тыс. т год к году, в денежном выражении поставки уменьшились на 5,1% до $285,69 млн.



Источник «Коммерсанта» в федеральной сети подтвердил данные о нехватке бананов на рынке и росте оптовых цен, но заверил, что ситуация улучшится в течение нескольких недель. В то же время представитель сети супермаркетов «Вкусвилл» добавил, что сложности могут сохраниться до апреля, так как зима — это традиционно высокий сезон спроса на бананы, а низкий урожай в Эквадоре привел к дефициту.



Представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющая 26 крупнейших розничных сетей, рассказал «Агроинвестору», что проблем с ввозом бананов в Россию нет. «Крупные торговые сети работают с широким пулом поставщиков продуктов, что гарантирует бесперебойность поставок и возможность, в случае необходимости, переключаться на поставки из различных регионов. Запасы торговых сетей находятся на высоком уровне и гарантируют удовлетворение покупательского спроса», — уточнила пресс-служба АКОРТ.



Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков уточнил «Агроинвестору», что 96% бананов в Россию поступает из Эквадора. «Проблемы с поставками, конечно, могут возникнуть, так как Эквадор — монополист на российском рынке, значит, будет удорожание логистики и самих бананов», — считает он. По его словам, импорт бананов, как и их потребление в нашей стране, составляет около 1,5 млн т в год, и эта цифра не меняется последние три года. «Бананы — самый дешевый фрукт, допустим, в «Пятерочке» они стоят около 60 руб./кг — ритейлер провел колоссальную работу, чтобы цена была такой низкой, и договорился о поставке напрямую, — знает Глушков. — Сейчас ситуация может привести к тому, что появятся посредники, и будет увеличена цепочка поставки. Также я считаю, что если цена на бананы вырастет, спрос упадет. Сейчас люди их любят, потому что они дешевые».



По данным ФТС, в прошлом году Россия импортировала около 1,5 млн т бананов — на 0,2% больше, чем в 2019-м, на $1,1 млрд. Кроме Эквадора бананы ввозились из Коста-Рики, Гватемалы, Колумбии, Гондураса, Индии, Таиланда и Вьетнама.

Гендиректор Ягодного союза Ирина Козий рассказала «Агроинвестору», что перестраивать канал поставки бананов будет довольно сложно, поэтому, скорее всего, рыночные цены на бананы немного вырастут. «По большому счету, есть соседние страны, которые тоже выращивают бананы, та же Колумбия, Коста-Рика, Мексика. Бразильские поставщики бананов, например, давно хотели попасть на российский рынок, но с Эквадором у наших импортеров и розничных сетей давние и хорошо налаженные связи и каналы поставок, для фруктового рынка это очень важно, — рассказала Козий. — Поскольку бананы отправляются в очень больших объемах, перестройка маршрутов будет затратной и длительной историей. Соответственно, вряд ли пройдет какая-то глобальная смена поставщиков, может, незначительно расширятся доли соседей». Козий отметила, что разница в цене видна уже сейчас, потому что пик стоимости бананов на рынке приходится на январь-февраль, также в это время на них самый высокий спрос. «В весенние месяцы цена, как правило, снижается, а мы меньше зависим от бананов, поскольку к весне появляются яблоки в южном полушарии», — добавила Козий.



Партнер компании «НЭО Центр» Инна Гольфанд рассказала, что потребление бананов России находится в среднем на уровне 10,5 кг на человека в год. Эксперт считает, что эквадорские бананы можно заменить поставками из Филиппин, Коста-Рики, Колумбии или Гватемалы. «Цены у них примерно на одном уровне — $450 за тонну. Эквадорские самые дорогие — $481/т, гватемальские — самые дешевые $350/т, — прокомментировала она «Агроинвестору». — По логистике, думаю, больших различий не будет. Возить из Южной Америки или Азии (Филиппины) в любом случае дорого. Возможно, будет небольшой рост цен, связанный с заключением новых контрактов поставок и операционными издержками, которые из этого вытекают».

