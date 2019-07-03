Агроинвестор



По прогнозу Минсельхоза, урожай плодов и ягод в России к 2024 году может возрасти до 1,7 млн т, при этом площади многолетних плодовых и ягодных насаждений увеличатся на 68 тыс. га. Таким результатам, по мнению ведомства, будет способствовать рекордный уровень поддержки отрасли: только в 2018 году в рамках Госпрограммы развития АПК на закладку и уход за многолетними насаждениями было направлено около 5,3 млрд руб., что в 1,6 раза больше, чем в 2017-м. Валовой сбор во всех хозяйствах в прошлом году Минсельхоз оценивает на уровне 3,3 млн т (на 24,4% больше, чем годом ранее).