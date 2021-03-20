Себестоимость производства яиц продолжает расти

Спрос на яйца вырос на фоне снижения доходов населения Д. Абрамов

Несмотря на уменьшение стоимости зерна после введения экспортных пошлин, затраты производителей яйца растут, причем как на корма, так и на другие ресурсы. Тем не менее, ведущие игроки не снижают объемы выпуска продукции.



В прошлом году крупнейшие птицефабрики сохранили высокие объемы производства яиц и даже увеличили их. Так, лидер рынка, «Волжанин» (Ярославская область), выпустил около 1,5 млрд яиц, что сопоставимо с объемом в 2019-м. В этом году предприятие планирует сохранить показатели на таком же уровне. Птицефабрика «Синявинская» (Ленинградская область) в 2020-м произвела 1,44 млрд яиц, что больше, чем в 2019-м, когда объем составил 1,35 млрд шт. «Мы не увеличивали мощности предприятия, рост связан с тем, что мы постоянно улучшаем показатели продуктивности и сохранности», — пояснил «Агроинвестору» гендиректор птицефабрики Артур Холдоенко. В этом году предприятие рассчитывает увеличить выпуск до 1,46 млрд яиц.



При этом себестоимость производства с каждым годом растет, отмечает Холдоенко. «Сейчас благодаря введению экспортной пошлины на зерно цены на него действительно снизились, однако остальные кормовые компоненты — масло, жмых, шрот, аминокислоты, белковые добавки, премиксы — выросли в цене, что компенсировало снижение цен на зерно», — говорит он. Дорожает и упаковка. Картон и картонная тара, по оценке руководителя «Синявинской», сейчас уже на 48% дороже, чем в ноябре прошлого года. «Причем нам обещают дальнейший рост цен на картон. На пленочные материалы за последние три месяца цены поднялись на 40%, поддоны за последний квартал подорожали на 30%. Расходы на транспортную логистику увеличились на 12-15%. Никакой надежды на то, что себестоимость производства яиц будет снижаться, у нас пока нет», — сетует Холдоенко.



Гендиректор «Волжанина» Людмила Костева тоже отмечает рост стоимости используемых в производстве ресурсов. «Ослабление рубля, пандемия и падение цен на нефть привели к небывалому росту цен на зерно на мировом рынке. Цены на российскую продовольственную пшеницу достигли исторического максимума. Продолжается удорожание шрота, жмыха, подсолнечного масла», — прокомментировала она «Агроинвестору». Рост цен на кукурузу как на основное сырье в производстве аминокислот мгновенно отразился и на стоимости самих аминокислот. По данным Национального кормового союза, в начале 2021 года цены на некоторые аминокислоты увеличились вдвое. К повышению стоимости сырья добавился рост цен на упаковочные материалы: на различные виды тары, по данным специалистов «Волжанина», он составляет от 35% до 50%.



Людмила Костева, гендиректор птицефабрики «Волжанин» На фоне снижения покупательной способности населения, а также роста цен на мясную продукцию происходит повышение спроса на яйцо, когда потребитель переключается на животный белок по более доступной цене — то есть с мяса на яйцо, а в сегменте «яйцо» - на более дешевую категорию.



Костева добавляет, что важнейшим резервом регулирования цен на социально значимые продукты питания является так называемая торговая наценка, которую розничная торговля добавляет к цене производителя. «Продолжает сохраняться диспаритет цен на основные составляющие себестоимости — сырье для производства кормов и цен на нашу продукцию. Рост цен производителей яйца, по данным Росстата, в 2020 году по сравнению с 2019-м составил 4,3%. При этом зерно подорожало более чем на 25%, жмых и шрот — на 55%, подсолнечное масло — на 75%, лизин — на 40%, метионин — на 20%», — перечисляет Костева.



В отрасли нет путей оптимизации себестоимости, сопоставимых с темпами роста затрат на сырье. «Прогнозируется падение рентабельности вследствие диспаритета цен на основные составляющие себестоимости и цен на куриное яйцо. Вместе с тем, многие предприятия реализуют инвестиционные проекты с участием средств банков, — подчеркивает Костева. — Для своевременных выплат по основному долгу необходимо обеспечить минимальный уровень рентабельности». Поэтому жесткое административное регулирование цен на яйцо со стороны государства, если оно произойдет, может привести к резкому ухудшению финансовой ситуации на отдельных предприятиях, и как следствие — к снижению объемов производства, предупреждает она.



«Предлагаемые правительством меры поддержки в части увеличения максимального объема льготных краткосрочных кредитов, вероятно будут малоэффективны из-за отсутствия достаточной маржи у производителей яйца», — считает руководитель «Волжанина». Единственными эффективными мерами поддержки производителей могут быть дотации части стоимости продукции, считает она. «В перспективе для сдерживания роста цен целесообразно было бы рассмотреть возможность создания государственного резервного сырьевого фонда», — добавляет Костева.



В начале марта ключевые представители отрасли, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца, чтобы сохранить доступность продукции для потребителей. При этом отрасль обсуждает возможные риски регулирования цен государством. По данным Росстата, за неделю с 10 по 15 марта мясо кур в среднем по стране подорожало на 1,6%, по сравнению с декабрем рост составил 10,5%. Цены на яйца за неделю увеличились на 0,9%, относительно декабря — на 4%. Минсельхоз предложил ряд новых мер, которые должны сохранить финансовую устойчивость производителей и стабилизировать цены на мясо птицы и яйца. В частности, ведомство планирует увеличить предельный лимит по льготным краткосрочным кредитам для предприятий птицеводческой отрасли с 1 млрд руб. до 1,5 млрд руб. на одного заемщика, также министерство рассматривает возможность субсидирования части затрат на единицу произведенной и реализованной продукции.

