Птицеводам предложили выпускать более бюджетную продукцию

Некоторым производителям невыгодно держать птицу на откорме несколько дополнительных дней Pixabay

Росптицесоюз разослал птицеводческим предприятиям рекомендации, направленные на стабилизацию отпускных цен и восстановление объемов производства (копия письма есть в распоряжении «Агроинвестора»). Так, отраслевая организация предложила производителям «обратить особое внимание на ассортимент продукции, наиболее востребованной малоимущими слоями населения» и «оптимизировать ассортимент продукции под меняющийся спрос со стороны потребителя, что позволит сократить затраты в целом на выработку дорогостоящей продукции».



«Мы рекомендовали птицеводческим предприятиям сузить ассортимент, что позволит им уменьшить свои затраты на производство. В первую очередь на переработку. Пока компаниям стоит сфокусироваться на изготовлении товаров с меньшей добавленной стоимостью», — говорит гендиректор союза Галина Бобылева (цитата по «Известиям»).



«Рекомендации достаточно спорные, потому что покупатель — не дурак. Даже если цена на товар формально будет ниже, он поймет, что этот продукт другого качества, с иными потребительскими свойствами, — прокомментировал руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин «Агроинвестору». — И повода переходить на «ножки Буша» или непотрошеную советскую курицу с синей шеей и печально свисающей с прилавка головой в стране нет». Кроме того, помимо разных финансовых возможностей потребителей, есть и множество частей птицы в различных ценовых категориях, в разной упаковке. «Потребитель сам разберется, что ему купить, а производитель — что ему производить», — добавляет он.



Сергей Юшин, руководитель Национальной мясной ассоциации Предприятия вкладывают деньги в бренд, в безопасность продукции, в увеличение сроков хранения, в привлекательность товара, в специализированную упаковку. Зачем все эти инвестиции спускать в унитаз и производить товар по лекалам десятилетней давности? Поэтому рекомендации Росптицесоюза, при всем уважении к коллегам, вряд ли будут услышаны.

Также Юшин привел цитату из указа Екатерины II от 1767 года: «Никаких дел, касающихся до торговли и фабрик, не можно завести принуждением, а дешевизна родится только от великого числа продавцов и от вольного умножения товаров». По его словам, снижение цены возможно только при расширении производства, росте конкуренции и сокращении издержек там, где это возможно. Конечная цена на мясо формируется в том числе исходя из стоимости нефти, газа, электричества, металла, химии, транспорта и так далее, что также дорожает. «Но если потребители, не дай Бог, снизят спрос на мясо птицы, то и цена упадет. Законы рынка пока никто не смог изменить», — заключил Юшин.



Кроме того, Росптицесоюз предлагает производителям сократить срок хранения инкубационных бройлерных яиц перед закладкой; заменить петухов на родительском стаде для увеличения оплодотворенности яиц; продлить срок выращивания бройлеров (временно) на один-два дня для получения большего выхода мяса (в случае нехватки инкубационных яиц); максимально использовать инкубационные яйца, изменив критерий выбраковки (временно не так жестко браковать инкубационные яйца). Также производителям рекомендуется работать над улучшением эпизоотической обстановки.



Многим производителям будет сложно переориентироваться на производство более дешевой продукции, так как они заключают контракты, в том числе и долгосрочные, с торговыми сетями, HoReCa, обращает внимание эксперт рынка мяса Института конъюнктуры аграрного рынка Анна Кудрякова. Также, по ее словам, на производствах все индивидуально, и некоторым производителям невыгодно, например, держать птицу на откорме несколько дополнительных дней: не всегда это приводит к увеличению веса тушки. «Цены растут, произведенной курицы не хватает, так как на рынке не хватает инкубационного яйца. Как только оно появится в нужном количестве, проблемы решатся», — прокомментировала она «Агроинвестору».



Ранее «Коммерсантъ» писал, что во время совещания с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым птицеводы пожаловались на отсутствие у них собственных репродукторов, в связи с чем они вынуждены закупать инкубационные яйца за границей. Сейчас цены на них сильно выросли по сравнению с прошлым годом, также наблюдается дефицит на фоне распространения гриппа птиц. По прогнозу Минсельхоза, производство в птицеводческом секторе восстановится к маю, что будет способствовать стабилизации цен на товарную продукцию.

