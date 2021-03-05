Минсельхоз хочет ограничить субсидирование перевозок подсолнечного масла и яиц

Хотя перенос сроков предоставления компенсации небольшой, эта мера может ударить по экспортерам М. Туманов

Минсельхоз предлагает изменить сроки компенсации затрат на перевозку ряда продуктов, среди которых подсолнечное масло и яйца. Соответствующий проект постановления, который коснется экспортеров, ведомство опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов. В документе отмечается, что он «подготовлен с учетом текущей ценовой ситуации на социально значимые продукты <...>. Периоды временных ограничений по субсидированию транспортировки отдельных видов продукции АПК определены с учетом сезонности сельскохозяйственного производства», — говорится в пояснительной записке к проекту (цитата по РИА «Новости»). К моменту публикации этой заметки «Агроинвестору» не удалось ознакомиться с проектом из-за технического сбоя на портале.



Согласно действующему постановлению, компенсация за перевозку сырого подсолнечного масла в упаковках объемом 10 л и менее должна предоставляться по поставкам, осуществленным с 1 апреля 2021 года. Минсельхоз предлагает сдвинуть эти сроки на 1 августа 2021 года. Для других товаров под кодом 1512 ТН ВЭД («масло подсолнечное, сырое, прочее» и «масло подсолнечное или сафлоровое и их фракции, прочее») компенсация будет предоставляться по поставкам с 1 октября 2020 года по 15 апреля 2021 года и после 1 августа 2021 года. Также компенсация на перевозку яиц птиц, жмыхов и других твердых отходов, получаемых при извлечении соевого масла, будет предоставляться по поставкам с октября 2020 года по 15 апреля 2021 года и после августа 2021 года.



По словам руководителя Масложирового союза Михаила Мальцева, инициативу Минсельхоза, с одной стороны, можно понять, с другой — экспортерам она, несомненно, навредит, хотя перенос сроков предоставления компенсации не такой большой. Сильнее всего изменения могут ударить по тем, кто торгует маслом «с колес», говорит он. Те же, кто продает продукцию из своих запасов, пострадают от переноса меньше, прокомментировал «Агроинвестору» Мальцев. Всего, по прогнозу союза, в этом сезоне Россия экспортирует около 3 млн т подсолнечного масла.



В конце прошлого года президент Владимир Путин в ходе своей ежегодной большой пресс-конференции заявлял, что поддержка российских экспортеров, чья продукция оказалась востребована на мировом рынке, была ошибкой. «У нас выработана определенная система поддержки, субсидирования экспорта. Несмотря на то, что ситуация на мировых рынках изменилась, и экспорт и так стал очень выгодным, государство продолжало субсидировать вывоз. Это просто ошибка. Несвоевременная реакция со стороны соответствующих правительственных структур. Об этом мы с коллегами и говорили достаточно жестко. Но, надеюсь, это будет поправлено в самое ближайшее время», — заявил тогда Путин (цитата по ТАСС).

