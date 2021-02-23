Риск введения экспортной пошлины на подсолнечное масло сохраняется

Экспортные цены на масло на прошлой неделе продолжили расти Д. Гришкин

Возможность введения пошлины на экспорт подсолнечного масла продолжает висеть «дамокловым мечом» над переработчиками. Об этом исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев рассказал «Интерфаксу». По его словам, союз прорабатывает механизмы саморегулирования отрасли, чтобы сдержать внутренние цены на бутилированное подсолнечное масло и не допустить введения пошлины. В противном случае это «окажет колоссальное негативное воздействие на всю масложировую отрасль» и приведет к еще большим убыткам, чем от выполнения соглашений по фиксации цен, уверен Мальцев. Союз понимает, что на рынке сложилась непростая ситуация и делает все необходимое для того, чтобы после окончания действия соглашения цены на масло изменились минимально, добавил он.



В декабре прошлого года Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие производители и ритейлеры подписали соглашение, согласно которому до конца первого квартала 2021 года оптовые цены на подсолнечное масло не должны превышать 95 руб./л, розничные — 110 руб./л. При этом Минэкономразвития предлагало ввести пошлины на экспорт масла в размере 15%, но не менее135 евро за тонну. Ведомство предупреждало, что пошлина будет установлена в случае невыполнения соглашения, однако Масложировой союз не раз отмечал, что договоренности соблюдаются.



Как сообщает «Интерфакс», отраслевые эксперты не исключают, что пошлина на вывоз масла будет введена с 1 апреля — после окончания срока действия соглашения по фиксации цен — до сентября. Также они допускают, что для ограничения поставок на внешние рынки будет использоваться схема, при которой объемы экспорта для компаний станут увязывать с гарантированными поставками масла на внутренний рынок. Производство растительного масла в России превышает объем потребления: Минсельхоз по итогам 2020 года оценивал уровень самообеспеченности им более чем в 176%.



Ранее в ходе организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) конференции «Где маржа» Михаил Мальцев говорил, что решение ограничить экспорт сырья путем повышения пошлины до 30% было принято с опозданием. «Если бы нас услышали, когда мы об этом просили, не возникло бы проблем с таким ростом цен на подсолнечное масло в магазинах, что вынудило принимать ручные решения по ограничению цен на нашу продукцию», — отмечал он. По его словам, государство должно обеспечивать баланс интересов бизнеса, при этом участники рынка заранее должны понимать, какими будут правила игры в течение сезона.



По данным аналитического центра «СовЭкон», на прошлой неделе подсолнечное масло подорожало с 99500 руб./т до 99825 руб./т. По информации ИКАРа, экспортные цены на масло поднялись $1289/т до $1350/т, сообщает Reuters. Согласно Росстату, за неделю с 9 по 15 февраля подсолнечное масло в рознице в среднем по России подорожало на 0,1%, в том числе в 29 регионах — на 0,1-0,9%, в шести — на 1-1,8%. Ранее Мальцев пояснял «Агроинвестору», что повышательная динамика объясняется тем, что Росстат оценивает как рафинированное, так и нерафинированное масло, на которое действие соглашения не распространяется.



Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее отмечал, что министерство мониторит ситуацию с ценами и пока не видит необходимости продлевать существующие соглашения или заключать дополнительные, однако окончательное решение будет приниматься в марте. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что соглашения по стабилизации цен продлевать не нужно, при этом регулятор не ожидает скачка цен на сахар и масло после окончания действия соглашений.

