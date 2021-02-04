Экспорт продукции АПК в январе вырос на 28%

Основной экспортной позицией остается зерно НПК ОВК

Экспорт продукции АПК в январе составил $1,96 млрд, что на 28% больше, чем годом ранее, следует из данных подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт». Основным поставляемым за рубеж товаром традиционно стало зерно — его вывезли на $715 млн (плюс 40%), в том числе пшеницы — на $636 млн (плюс 57%). На 19% до $62 млн увеличился экспорт мясной и молочной продукции. Существенно выросли поставки прочей продукции АПК — со $198 млн в январе 2020 года до $529 млн. В частности, в этой категории вывоз соевых бобов увеличился с $19 млн до $414 млн.



При этом поставки масложировой продукции упали и достигли $322 млн (минус 1% по сравнению с январем 2020 года), в том числе отгрузки подсолнечного масла сократились на 7,5% до $148 млн, соевого масла — на 61% до $20 млн. Также снизился экспорт рыбы и морепродуктов — до $179 млн (минус 36%), продукции пищевой и перерабатывающей промышленности (кондитерских изделий, сахарной продукции, табака и др.) — до $150 млн (минус 9%).



За отчетный период основным покупателем российской продукции АПК стал Китай, на его рынок было поставлено сельхозсырья и продовольствия на $446 млн, что на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Далее идет Турция, которая закупила российскую продукцию на $288 млн — на 21% больше. Эта страна в январе стала основным импортером российского зерна ($175 млн). На третьем месте страны ЕС, куда было поставлено продукции на $203 млн — на 5% больше, чем год назад. Основной объем отгрузок — на $73 млн — пришелся на масложировую продукцию. Далее следует Южная Корея, которая импортировала товаров на $173 млн, что на 158% больше, чем в январе 2020-го. В основном страна закупала рыбу — на $98 млн. Пятерку основных стран-импортеров замыкает Египет, который в январе снизил вывоз из России на 14% до $124 млн. Его основным товаром для импорта остается зерно — на $119 млн.



В середине января старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин рассказывал «Агроинвестору», что экспорт продукции АПК в 2021 году может снизиться на $1-1,3 млрд. Причиной этого эксперт называл активный вывоз зерна в конце 2020 года, вместо начала 2021-го: за ноябрь-декабрь экспортировали зерна на $2,6 млрд — почти в два раза больше, чем год назад. Никиточкин связывал такие действия с регуляторными мерами в виде пошлин.



По оценке гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, в 2021 году поставки на внешние рынки будут не такими высокими, как в 2020-м, когда было отгружено продукции на $29,4 млрд. «Те ресурсы и резервы, которые лежали на поверхности, в значительной мере исчерпаны, урожай зерновых, скорее всего, будет ниже. По масличным тоже есть проблемы с вывозом: довольно серьезно повлияют пошлины на экспорт масличных и продукцию их переработки, — отмечал он. — С экспортом мяса и молока таких прорывных историй мы пока не видим, наоборот, у меня ощущение, что там все далеко не благополучно».

