Цены на подсолнечник и масло могут продолжить расти

Мировые цены на растительные масла активно повышаются С. Венявский

Рынок подсолнечника и масла продолжает обновлять рекорды. По итогам прошлой недели цены на подсолнечник укрепились на 1,3 тыс. руб. до 42,7 тыс. руб./т без НДС, на подсолнечное масло — на 2,8 тыс. руб. до 95,5 тыс. руб./т (с НДС), следует из еженедельного мониторинга аналитического центра «СовЭкон». Оба показателя являются рекордными.



Рынок укрепляется на фоне продолжающегося роста мировых цен на растительные масла и возобновления активных закупок сырья маслозаводами, отмечают эксперты «СовЭкона». Мировые цены на растительные масла активно повышаются после резкой коррекции во второй половине января. По оценке аналитического центра, с начала года соевое масло подорожало на 4%, а с январских минимумов — на 8%. Рынок поддерживает активный импортный спрос, тревоги из-за урожая сои в Южной Америке и увеличение цен на нефть. На этом фоне экспортные цены на российское подсолнечное масло с начала года поднялись на 9% до $1,3 тыс./т. Дополнительную поддержку оказали опасения из-за возможного введения экспортной пошлины на масло Россией.



В краткосрочной перспективе подсолнечник продолжит дорожать, есть неплохие шансы и на рост цен масла, однако для этого они должны повыситься на мировом рынке, говорит директор «СовЭкона» Андрей Сизов. Он добавляет, что продажи подсолнечника в России идут в обычном режиме.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко считает, что в целом фундаментальных факторов для роста стоимости подсолнечного масла сейчас нет — рынок находится в фазе локального максимума, когда покупатели отказываются платить за продукт больше, закрывают тендеры, покупая дешевое соевое масло. «Новый урожай сои в Южной Америке также способствует снижению цен как на продукты переработки сои, так и на другие виды масел, в том числе, подсолнечное и рапсовое», — прокомментировал он «Агроинвестору». Однако, подчеркивает Петриченко, если правительство примет решение по введению экспортной пошлины на масло, то мы увидим очередной взрыв цен как на масло, так и на подсолнечник.



«Сохранятся ли в новом сезоне запретительные пошлины на экспорт подсолнечника (30%), сказать сложно. Более важным вопросом является возможное введение пошлины на масло, — отмечает Сизов. — Если вдруг ее решат ввести, это однозначно будет удар по ценам как на масло, так и на подсолнечник. Как внутренние, так и экспортные цены на них связаны с мировым рынком масла. И в случае введения пошлин пострадают как производители масла, так и сырья, особенно с учетом того, что в этом году мы можем ждать существенного расширения площадей под масличными». Эксперт напоминает, что после введения экспортной пошлины на пшеницу, кукурузу и ячмень экономика выращивания зерновых в сезоне-2021/22 существенно ухудшится, а значит аграрии будут вынуждены переходить на другие агрокультуры, в первую очередь это могут быть масличные.



Петриченко подчеркивает, что действия правительства очень непредсказуемые. Никто не знает, сохранятся запретительные пошлины на экспорт масличных в новом сезоне или нет, но у рынка определенные опасения по этому поводу есть, говорит он. «У чиновников есть поручение от президента не допустить роста цен на продовольствие, и они всеми силами стараются его выполнить, однако не всегда принимают продуманные решения, — говорит эксперт. — Например, сейчас обсуждается введение пошлины на вывоз растительного масла. Мы надеемся, что данная мера все же не будет введена, так как для нашего рынка она станет серьезным ударом».



Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев ранее говорил «Агроинвестору», что никаких предпосылок и оснований для введения экспортной пошлины на масло сейчас нет: ситуация с потребительскими ценами на подсолнечное масло стабильная, переработчики строго следуют условиям подписанного соглашения и придерживаются оговоренных уровней отпускных цен.

