Глава Минэкономразвития назвал причиной роста цен успехи агросектора

Центробанк не ожидает скачка цен на сахар и масло после окончания действия соглашений Д. Гришкин

Одной и причин роста цен на продовольствие стали успехи российского сельского хозяйства в последние годы. Такой вывод сделал глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире телеканала «Россия-1». «Мы реально стали крупнейшим экспортером, особенно по пшенице. <…> Когда цена повышается, производители, естественно, продают туда, где она выше, она выше на экспорт. Как только поднялись цены на экспорт, те, кто у нас приобретает это зерно, тоже стали повышать цены», — сказал он.



По словам Решетникова, сейчас правительством были приняты «неотложные меры» - разовые повышения экспортных пошлин на зерно. «Теперь по поручению президента мы создали постоянно действующий механизм, который для всех сделает ситуацию предсказуемой», — добавил он, подразумевая «зерновой демпфер»: введение гибкой вывозной пошлины на зерно, которая будет возвращаться в агросектор в виде субсидий.



При этом министр отметил, что изменение цен — это основа, «так работает экономика». «Если вы хотите заморозить цены, или начать регулировать цены, то это путь, который мы проходили, он заканчивается очередями и отсутствием товаров на полке», — напомнил Решетников. Тем не менее, в декабре Минсельхоз, Минпромторг, крупные производители и ритейлеры подписали соглашение, фиксирующее предельные цены на сахар — 36 руб./кг в опте и 46 руб./кг в рознице, и на подсолнечное масло — 95 руб./л и 110 руб./л соответственно. Соглашения должны действовать до конца первого квартала.



Сейчас Минэкономразвития продолжает мониторить ситуацию с ценами по каждой позиции и пока не видит необходимости продлевать существующие соглашения по сахару и маслу или заключать дополнительные. Однако окончательное решение будет приниматься в марте, сказал Решетников. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что соглашения по стабилизации цен на продукты продлевать не нужно, оснований распространять их на другие товары тоже нет. При этом регулятор не ожидает скачка цен на сахар и масло после окончания действия соглашений.



Президент Владимир Путин в ходе встречи с главными редакторами СМИ, фрагменты которой показал телеканал «Россия-24», сказал, что власти страны гордятся аграриями, которые «добились выдающихся результатов», и что АПК является направлением, где Россия сделала очевидный прорыв. Однако глава государства призвал не забывать, что это было сделано благодаря господдержке. Также Путин заявил, что не считает целесообразным субсидирование экспорта зерна при росте мировых цен на него.



В мае 2018 года Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», согласно которому, в частности, страна должна была в течение шести лет увеличить экспорт сельхозсырья и продовольствия до $45 млрд. В 2017 году Россия экспортировала продукции АПК на $20,7 млрд. Однако в ноябре прошлого года Минсельхоз скорректировал плановые показатели паспорта федерального проекта по экспорту продукции АПК: цель по поставкам на $45 млрд перенесли на 2030 год, новый уровень на 2024-й — $34 млрд.



В 2020 году на реализацию экспортного проекта было направлено 29,7 млрд руб., в этом году запланировано 47,3 млрд руб. «Мы понимаем, что с тем уровнем поддержки, который на сегодня есть, мы не в состоянии выполнить показатели [по экспорту], которые хотелось бы, поэтому прошла корректировка проекта», — говорила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на заседании аграрного комитета Госдумы. План поставок на 2021 год — $26 млрд, ранее проект предполагал экспорт на уровне $28 млрд.

