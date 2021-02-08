Топ-10 экспортеров смогут вывезти почти 70% зерна по квоте

Для расчета квоты использовались результаты поставок на внешние рынки по итогам 2020 года Flickr.com

Минсельхоз утвердил распределение квоты в 17,5 млн т на экспорт зерна между 234 компаниями. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства. Согласно тексту документа, в топ-10 получателей квоты попали ТД «РИФ» (2,69 млн т), «Астон» (2,1 млн т), «Мирогрупп ресурсы» (1,76 млн т), «Гленкор Агро МЗК» (1,23 млн т), «Каргилл» (892,5 тыс. т), «ОЗК Юг» (828,5 тыс. т), «Зерно-Трейд» (770,1 тыс. т), Louis Dreyfus Company (713 тыс. т), «АПК АСТ Компани М» (640,8 тыс. т) и «Артис Агро» (544,8 тыс. т). В сумме эти компании получили право поставить на внешние рынки 12,2 млн т зерна, или почти 70% от квоты.



«Распределение объемов обсуждалось с участниками рынка и проводилось по историческому принципу, для расчета использовались результаты поставок на внешние рынки по итогам 2020 календарного года», — говорится в сообщении Минсельхоза. Указанная квота на отгрузки пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя за пределы ЕАЭС будет действовать с 15 февраля по 30 июня. В рамках квоты экспорт пшеницы будет облагаться пошлиной в размере 25 евро за тонну. С 1 марта она будет повышена до 50 евро за тонну. Также с 15 марта вводятся экспортные пошлины на кукурузу (25 евро за тонну) и ячмень (10 евро за тонну).



Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут говорит, что Минсельхоз выбрал 234 компании, которые экспортировал «хоть какие-то объемы». «Но у меня есть сомнения, потому что там есть компании, которые подписались под экспорт совсем небольших объемов зерна. Однако Минсельхоз тут винить нельзя, потому что это формальный момент, — прокомментировал он «Агроинвестору». — А вот будет ли реализована квота — это большой вопрос, потому что предстоящая пошлина в 50 евро не вызывает восторга у сельхозпроизводителей, и это создает достаточно сложную ситуацию, тем более мир почти полностью закупил необходимые объемы». По мнению Корбута, ситуация станет яснее с появлением прогнозов урожая будущего года.



При этом Корбут считает, что подход к распределению квоты неверен, потому что он не дает возможности вырасти новым крупным экспортерам. «Также нет возможности экспортировать тем, кто поздно вышел на рынок — это зерновые компании Сибири и Дальнего Востока. Они просто не могли и не успели набрать необходимые объемы, а это значит, что их зерно будет отгружать другая компания», — говорит Корбут, отмечая, что в результате эти региональные игроки уйдут с рынка. «Это чревато снижением конкуренции и приведет к тому, что никто из них не будет подписываться под авансированием закупок зерна нового урожая», — заключает он.



В начале февраля руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский рассказывал, что экспорт зерна с начала сельскохозяйственного сезона по январь составил 34,3 млн т, включая 29 млн т пшеницы — это рекордный результат за всю историю рынка. По данным эксперта, предыдущий рекорд был установлен в 2018/19 году, когда Россия за июль — январь отгрузила 32,15 млн т зерна. По данным гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, вывоз пшеницы за этот период составил 29,9 млн т. 3,2 млн т агрокультуры было экспортировано в январе — это абсолютный рекорд для поставок за этот месяц за всю историю наблюдений и в 1,5 раза больше, чем в январе прошлого года. По мнению Рылько, это связано с высоким урожаем, ростом мировых цен и введением с 15 февраля экспортной пошлины. Директор департамента аналитики РЗС Елена Тюрина оценивала потенциал экспорта зерна до конца сезона на уровне 15,7 млн т зерна, включая 10,3 млн т пшеницы. «Наш экспортный потенциал при условии сохранения переходящих остатков на высоком уровне, будет меньше чем квота», — говорила она «Агроинвестору».

