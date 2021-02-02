Экспортные цены на пшеницу снижаются вторую неделю

В этом сезоне мировые цены на зерно еще могут обновить максимумы А. Гордеев

Экспортные цены на российскую пшеницу снижаются вторую неделю подряд. На прошлой неделе падение ускорилось из-за роста предложения со стороны фермеров, обеспокоенных предстоящим введением ввозной пошлины на пшеницу, сообщает Reuters. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), пшеница с протеином 12,5% подешевела на $2 до $233/т (FOB Новороссийск) с поставкой с 15 по 28 февраля. Аналитики Refinitiv утверждают, что цены остались на уровне $295 за тонну, аналогичную оценку дает аналитический центр «СовЭкон» - $295 за тонну, что на $2 меньше, чем неделей ранее.



Правительство России утвердило экспортную пошлину на пшеницу на уровне 25 евро за тонну на период с 15 по 28 февраля и планирует повысить ее до 50 евро с 1 марта до конца сезона. Также обсуждается формула плавающей экспортной пошлины, которая может начать действовать с 1 июня. Она может составить до 70% от мировой цены после вычета $200 за тонну.



Экспорт зерна с начала сезона по 28 января составил 31,6 млн т, что на 23% больше показателя аналогичного периода предыдущего сельхозгода. В том числе вывоз пшеницы составил 27,2 млн т (на 47% больше), кукурузы — 1,09 млн т (на 14% меньше), сообщает «СовЭкон» со ссылкой на данные официальной таможенной статистики. По итогам января аналитики центра оценивают экспорт пшеницы на уровне 3,3-3,4 млн т.



«На внутреннем рынке спрос остается низким. Покупатели ожидают более выгодных цен, а экспортеры, вероятно, уже закупили достаточно зерна для ближайших поставок. Сельхозпроизводители вынуждены постепенно понижать цены», — говорится в сообщении «СовЭкона». Так, тонна пшеницы 3-го и 4-го классов с самовывозом для европейской части России упала в цене на 350 руб. до 15,4 тыс. руб. и до 15,3 тыс. руб. соответственно, 5-й класс подешевел на 500 руб. до 14,5 тыс. руб. за тонну.



При этом в текущем сезоне мировые цены на зерно еще могут обновить максимумы, потенциальный рост цен FOB на черноморскую пшеницу составляет около 10%, прогнозирует «СовЭкон». «Ключевые драйверы — снижение мировых зерновых запасов в странах-экспортерах на фоне активных покупок кукурузы Китаем», — поясняют аналитики центра. Запасы зерна на конец текущего сезона в основных странах-экспортерах «СовЭкон» оценивает как самые низкие за последние шесть лет — 110 млн т (-9% по сравнению с прошлым сельхозгодом).



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский рассказал «Агроинвестору», что котировки конкурентов в европейских странах находятся даже ниже $290/т и импортеры готовы покупать пшеницу по такой цене. «По цене $288 за тонну могли бы идти существенные продажи. Причем сегодня мировые рынки, допустим Чикаго, не реагируют на новости о будущей плавающей пошлине в России. Уже утвержденная пошлина в 50 евро тоже не влияет на то падение, которое происходит на мировых площадках. Импортеры не готовы платить цену, которую хотели видеть российские поставщики», — говорит Павенский. Эксперт отмечает, что определяющим фактором будущих котировок станет тендер GASC. «Пока он не объявлялся, но наверняка будет в ближайшее время. Это наш основной рынок, там мы поймем идею цены», — уверен он.



Он отметил, что аналогичная ситуация была в 2015 году, когда пошлину на пшеницу вводили с 1 февраля. «Цена тогда поднялась и до конца февраля была на высоких уровнях, а потом начала падать. Но тогда у России не было весомых объемов зерна на экспорт, а сейчас мы отгрузили около 29 млн т пшеницы и еще порядка 7-8 млн т, а может быть и больше, Россия может поставить на внешние рынки, если не брать в расчет поставки в ЕАЭС», — рассказывает Павенский.



Плавающая пошлина означает, что внутренние цены могут продолжить падать, и экспортеры смогут предлагать более конкурентную цену, считает он. «Россия не уйдет с мирового рынка из-за пошлин, потому что из-за того, что внутренний рынок будет снижаться, экспортеры в конечном счете смогут поставлять зерно по конкурентной цене на мировой рынок, — объясняет эксперт. — Мы пытались выйти на уровень $300 за тонну и выше, из этого ничего не получилось, импортеры не готовы к такой цене, плюс конкуренты -Франция, Германия, Австралия и Аргентина — снижали свои ценовые предложения. Поэтому рынок приходит к равновесной цене. Либо мы подравняемся под эту реальность, либо недовывезем значительную часть оставшегося объема зерна».

