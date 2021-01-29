Экспорт зерна в январе может достичь 3,8 млн тонн

Цены на пшеницу снижаются ОЗК

По предварительной оценке аналитического центра «Русагротранса», в январе экспорт зерна составит 3,8 млн т вместо 3,5 млн т, как прогнозировалось ранее. В том числе аналитики центра повысили прогноз вывоза пшеницы — с 3 млн т до 3,4 млн т. К 27 января на внешние рынки было отгружено 3,2 млн т, в том числе 2,9 млн т пшеницы, следует из мониторинга центра. Также аналитики «Русагротранса» обновили прогноз экспорта пшеницы в феврале, повысив его с 2,3 млн т до 2,6 млн т, в том числе пшеницы — с 1,9 млн т до 2 млн т.



Как рассказал «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский, в январе и феврале прошлого года экспорт формировался на достаточно низких уровня - 2,4 млн т зерна в целом, в том числе1,8 млн т пшеницы в месяц, а ценовая конъюнктура была гораздо хуже. Сейчас экспортеры стремятся успеть вывезти как можно больше зерна до 15 февраля, когда начнет действовать пошлина на пшеницу. При этом из-за штормов, которые периодически возникают с конца прошлой недели, отгрузки сдерживаются.



Основной прирост происходит за счет экспорта через малые порты Азовского моря и порт Кавказ, куда в январе ушло около 1,5 млн т зерна против 0,95 млн т в прошлом месяце, хотя обычно в январе объемы традиционно снижаются из-за новогодних праздников и непогоды. «По остальные направлениям, включая глубоководные порты Черного моря, куда зерно доставляется преимущественно железнодорожным транспортом, а не автомобилями, как в случае с малыми портам, фиксируется падение объемов так как здесь более длинный логистический цикл, — рассказывает Павенский. — Автотранспорт довозит зерно достаточно оперативно из близлежащих регионов, поэтому отгрузки из портов Азовского моря костерами и с Кавказа имеют более спотовый характер, контракты могут заключаться ближе к дате поставки, чем из глубоководных портов».



Внутренние цены на пшеницу сейчас начали снижаться вслед за ценами мирового рынка и в ожидании экспортной пошлины. Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в феврале за неделю опустились на $2,5 до $290-295 за тонну (FOB). Цены предложений на март — $300 и выше. «Ранее цены спроса снижались до $280-285 за тонну, но затем укрепились на фоне биржевого роста, — говорит Павенский. — Охлаждающее влияние на цены оказало то, что Турция на последнем тендере закупила всего 95 тыс. т пшеницы, в том числе российской, вместо планировавшихся 400 тыс. т, а на тендерах, проведенных Алжиром, Тунисом и Иорданией общим объемом почти 1,3 млн т, была закуплена только европейская пшеница и, возможно, аргентинская».



Индикативные закупочные цены на пшеницу 4-го класса в глубоководных портах за неделю опустились на 1,25 тыс. руб. до 17,2 тыс. руб. за тонну. Цены спроса под мартовские контракты — 16-16,2 тыс. руб. за тонну (без НДС). Закупочная активность низкая, отмечает Павенский, поясняя, что год назад цена составляла в среднем 13,7 тыс. руб. за тонну (CPT Новороссийск). Закупочные цены на малой воде снизились на 1 тыс. руб. до 16,2 тыс. руб./т, в прошлом году они были на уровне 12,6 тыс. руб./т.



Внутренний российский рынок пшеницы остается малоактивным, продолжает эксперт. По его словам, пшеницу в основном закупают переработчики и ее предложение невелико. «Сельхозпроизводители не спешат с реализацией пшеницы по снижающимся ценам, особенно с учетом активного роста цен на подсолнечник, несмотря на экспортную пошлину», — сказал он.



Индикативные цены (EXW) на Юге на пшеницу 4-го класса за неделю опустились на 1,1 тыс. руб. до 16-16,2 тыс. руб. за тонну (без НДС) в связи со снижением закупочных цен в портах. В Центре цены снизились на 850 руб. до 14,1-14,6 тыс. руб. за тонну. «В Сибири цены не изменились на фоне активности покупателей из Казахстана, предлагающих цены выше внутреннего рынка, а также роста спроса со стороны потребителей в регионах Центра и Северо-Запада в условиях начала действия субсидий на железнодорожные перевозки зерна», — пояснил Павенский.

