Зерно из госфонда снова попытаются продать

В интервенционном фонде осталось менее 171 тысячи тонн зерна «СИТНО»

Торги зерном из интервенционного фонда, которые проходили 20, 21 и 22 января на площадке Национальной товарной биржи (НТБ), завершились безуспешно — не было продано ни одной тонны зерна. Теперь его попытаются реализовать на февральских аукционах, которые состоятся 1-5 февраля, сообщает пресс-служба НТБ.



О том, что Россия возобновит продажу зерна из интервенционного фонда, стало известно в середине января. К закупкам были допущены животноводы, мукомольные и комбикормовые предприятия, а также экспортеры зерна. По данным Минсельхоза на начало декабря, в интервенционном фонде оставалось 170,8 тыс. т зерна, на торги в январе выставлялось около 82 тыс. т пшеницы 3-го и 4-го классов, а также ячменя урожаев 2013—2016 годов. Стартовая цена на пшеницу варьировалась в диапазоне 11,4-15,7 тыс. руб./т в зависимости от класса, года урожая и базиса поставки, ячменя — 9,65-11,4 тыс. руб./т.



По информации Минсельхоза, низкий спрос на зерно из интервенционного фонда связан с введением в феврале тарифной квоты на экспорт зерновых, которая повлияла на формирование достаточного предложения на внутреннем рынке, сообщает РИА «Новости». «При этом Минсельхоз продолжит реализацию зерна федерального интервенционного фонда, поскольку для ряда регионов цена зерна госфонда является рыночным индикатором», — объясняет министерство.



В первый день февральских торгов на продажу планируется выставить 15,4 тыс. т пшеницы и 135 т ячменя. Стартовая цена пшеницы — от 10,5 тыс. руб./т до 13,85 тыс. руб./т, ячменя — 10,7 тыс. руб./т. «Зерно планируется к продаже на внутренний рынок, данная мера направлена на стабилизацию ценовой ситуации и обеспечение производителей муки необходимым объемом сырья», — уточняет Минсельхоз.



Государственные интервенции по закупке и продаже зерна проводятся в России с 2001 года для стабилизации внутренних цен на зерно. При высоком урожае закупочные интервенции позволяют снять излишек с рынка и поддержать цены, что позволяет аграриям избежать убытков. Товарные, напротив, рассчитаны на то, чтобы понизить цены с помощью вливания на рынок зерна из государственного фонда. В мае прошлого года Союз экспортеров зерна предлагал рассмотреть возможность «перезагрузки» существующего интервенционного фонда и создать на его базе фонд продовольственного зерна, в первую очередь, для обеспечения мукомольной промышленности сырьем по приемлемым ценам.

