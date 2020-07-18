Правительство изменило правила продажи зерна из госфонда

Сейчас в интервенционном фонде остается менее 400 тысяч тонн зерна "Черкизово"

Государство в отдельных случаях сможет продавать зерно из госфонда по цене ниже закупочной, следует из постановления правительства, опубликованного на сайте кабмина. В случае принятия такого решения, будет действовать индикатор допустимой минимальной цены. При расчете будет использоваться цена тонны зерна за вычетом затрат на его хранение и страхование, а также на обслуживание кредитов компании-агента, полученных для закупки зерна в госфонд.



Согласно другому постановлению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, разницу между ценой закупки зерна в интервенционный фонд и минимальной ценой продажи агенту будет компенсировать государство. «В целом изменения позволят более гибко подходить к управлению запасами сельхозпродукции в госфонде», — говорится в пояснении к документам.



Система закупочных и товарных интервенций на рынке зерна действует в России с 2001 года. Она используется для стабилизации цен: в случае их падения, государство проводит закупочные интервенции, снимая излишки зерна с рынка, при резком удорожании принимается решение о продаже зерна из интервенционного фонда для сдерживания роста цен.



По данным Минсельхоза на 17 июля, в федеральном интервенционном фонде оставалось 398,8 тыс. т зерна на 4 млрд руб. В ходе проведения товарных интервенций в этом году из фонда было продано 1,36 млн т зерна на 16,2 млрд руб. в том числе 653,4 тыс. т пшеницы 3-го класса, 592,3 тыс. т — 4-го, 90,9 тыс. — 5-го, а также 20,5 тыс. т ячменя.



В мае Союз экспортеров зерна предложил рассмотреть возможность «перезагрузки» существующего интервенционного фонда и создать на его базе фонд продовольственного зерна, в первую очередь, для обеспечения мукомольной промышленности сырьем по приемлемым ценам. Позднее представитель «Объединенной зерновой компании» - госагента по проведению зерновых интервенций — рассказывал «Агроинвестору», что компания совместно с Минсельхозом прорабатывает новую концепцию отбора хранителей зерна федерального интервенционного фонда для повышения контроля и обеспечения интересов участников рынка при проведении интервенций. Также обсуждался вопрос об увеличении запасов зерна в фонде до 6 млн т в течение минимум трех лет.



В начале июля в интервью ТАСС министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал, что в этом сезоне проводить интервенции не планируется. Замглавы Минсельхоза Оксана Лут на этой неделе уточнила, что ведомство продолжает прорабатывать вопрос создания стабилизационного фонда, ориентировочно в нем может храниться 2,5-3,5 млн т зерна, что позволит обеспечить потребности мукомолов на два-четыре месяца.

