Рынок обсуждает возможную плавающую пошлину на пшеницу

Минэкономразвития считает необходимым проработать и ввести с нового сезона автоматический и долгосрочный механизм расчета экспортных пошлин sea-line.org

С 1 июня в России может быть введена «плавающая» пошлина на экспорт пшеницы. Она может составить до 70% от мировой цены после вычета $200 за тонну, сообщает Reuters со ссылкой на два источника на рынке, знакомые с переговорами в правительстве. Источник «Коммерсанта» на рынке подтвердил, что такие параметры рассматриваются. По информации издания, это не окончательное решение, а один из обсуждаемых вариантов, итог может быть озвучен в ближайшие дни.



Согласно постановлению правительства, с 15 по 28 февраля пошлина на экспорт пшеницы составит 25 евро за тонну, с 1 марта по 30 июня ее размер повышается до 50 евро за тонну, кроме того, будут введены пошлины на вывоз ячменя и кукурузы — 10 евро/т и 25 евро/т соответственно. Эти меры будут распространяться на поставки в пределах квоты в 17,5 млн т зерна, а сверх нее станут облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну. Ранее в России плавающую пошлину уже применяли, напоминает «Коммерсантъ». Чуть больше года, с лета 2015-го по осень 2016-го, за тонну перевозимой пшеницы брали 50% от таможенной стоимости минус 6,5 тыс. руб./т.



Ранее министр экономического развития Максим Решетников говорил, что ведомство считает необходимым проработать и ввести с нового сезона автоматический и долгосрочный механизм расчета экспортных пошлин с учетом актуальных уровней мировых цен. «Важно сформировать понимание рынка, что с 1 июля не будет обнуления экспортных пошлин, нет смысла держать зерно и ждать в надежде на то, что внутренний рынок будет открыт всем ветрам», — отмечал он.



Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов считает, что новая мера грозит «глубочайшим кризисом» для всего растениеводства. Фактически отрасль ставят в условия, когда увеличивающиеся расходы на все материально-технические ресурсы — полностью проблемы бизнеса, а от любого роста участники рынка могут получить только 30%, сказал Сизов «Коммерсанту». Он также предупреждает, что новости о «плавающей» пошлине могут привести и к панической распродаже пшеницы в России.



Аналогичного мнения придерживается гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По его словам, введение пошлины в таком жестком варианте может привести к остановке роста урожайности, сокращению покупок сельхозтехники, удобрений и средств защиты растений, что, в свою очередь, негативно отразится и на внутренних потребителях зерна, включая животноводов, пишет «Коммерсантъ».



Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский отмечает, что любая формула расчета пошлины вредна, а нынешняя «вообще катастрофична». «Это демотивация для производственных процессов, особенно касательно самых дорогих премиальных позиций, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Фактически она уничтожает рынок сбыта под премиальными позициями, а внутреннего рынка для них просто нет. Зачем тогда ее производить? Экспорт будет полностью уничтожен. Премиальные позиции — очень чувствительные, мы и так с большим трудом конкурируем на внешних рынках с канадцами и немцами. Мы становимся полностью неконкурентоспособными».



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский предполагает, что пошлина будет ощутима для рынка в ближайшее время. «Потому что нет особого смысла сдерживать продажи пшеницы на внутреннем рынке. Пошлина, которая будет введена, может привести к еще более низким ценам на внутреннем рынке, чем сейчас», — сказал Павенский «Агроинвестору». По его мнению, в первую очередь мера призвана добиться снижения внутренних цен, сделать их менее подверженными скачкам мировых цен и курса валют. «Наверное, эта цель будет достигнута в ближайшие недели, и экспорт восстановится. Часть февральских и мартовских контрактов не была заключена, потому что все ожидали решений по пошлинам, теперь продажи могут восстановиться, и значительную часть экспортного потенциала в нынешнем сезоне мы сможем вывезти», — рассуждает эксперт. Он добавляет, что надеется, что новый механизм плавающей пошлины будет обсуждаться с основными участниками рынка.



По словам Павенского, эта мера окажет давление на цены внутри страны, и «было бы целесообразным рассмотреть целевую цену, чтобы она корректировалась на протяжении сезона». «Как правило, цена постепенно растет до начала второй половины сезона и потом начинает падать. Имеет смысл рассмотреть определенную корректировку, хотя это и сложно, но получается, что на изменениях ценовой конъюнктуры никакой доходности на рынке игроки не получают, потому что платят большую часть возможного дохода в виде пошлины, — объясняет эксперт. — Сельхозпроизводители, как и экспортеры, должны зарабатывать, поэтому устанавливать такую пошлину на 12 месяцев — сложный подход для рынка».



Павенский отмечает, что в России идет активное увеличение площадей сева, особенно под озимыми: закупка качественных семян, резкий рост закупки удобрений и сельхозтехники стали результатом хороших цен, и он надеется, что предлагаемый механизм не повлияет на позитивные тенденции, сложившиеся на рынке. «$200 за тонну — это неплохая цена для начала сезона, потом экспортные котировки постепенно растут. В этом сезоне мы дошли до $290 и выше, в последние сезоны пиковыми были уровни в $230-240 за тонну», — говорит он и добавляет, что в ближайшее время Россия останется на рынке с учетом того, что внутренние цены будут корректироваться вниз, и доходность на экспорте появится даже с учетом пошлины. «С точки зрения мирового баланса в текущем сезоне это в большей степени фактор давления на мировые цены, нежели роста», — считает Павенский.

