Росстат повысил оценку урожая зерна в 2020 году

Урожай зерна стал вторым после рекорда 2017 года «Ростсельмаш»

В прошлом году в России было собрано 133 млн т зерна в чистом весе, включая 85,9 млн т пшеницы, сообщил Росстат. Ранее ведомство оценивало урожай в 132,9 млн т. Это на 9,8% превосходит показатель 2019-го, когда валовой сбор достиг 121,2 млн т и уступает лишь историческому максимуму, зафиксированному в 2017 году (135,5 млн т).



Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что это, скорее всего, окончательная оценка Росстата. «К этому времени результат как правило уже точный, примерно такой, как мы и ожидали — от 132 млн т до 133 млн т, — прокомментировал он. — 2020-й год для растениеводства был неоднозначным: урожай зерна был собран достаточно высокий, хотя, например, по кукурузе было снижение. Про 2021-й пока нет ясности, но с производством зерна точно будет сложная ситуация».



Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов считает, что данные Росстата еще будут корректироваться, окончательный результат будет в марте, и он может оказаться чуть выше нынешней оценки. Повышение может случиться, например, за счет кукурузы, говорит эксперт. Сизов также отметил, что текущий сезон для растениеводов был прекрасным до того момента, когда в декабре 2020 года не началось жесткое регулирование отрасли. «У нас почти рекордный урожай зерна, средний урожай сахарной свеклы и масличных. При этом недобор урожая во многом был компенсирован высокими рублевыми ценами, — отмечает эксперт. — В конце декабря начались бесконечные ограничения, которые будут стоить многим сельхозпроизводителям, занимающимся растениеводством, десятков процентов выручки — это очень серьезные суммы». Сизов также добавил, что впереди отрасль ждут новые пошлины и неясно, как они повлияют на рынок.



С15 февраля пошлина на вывоз пшеницы составит 25 евро/т, с 1 марта по 30 июня — 50 евро/т. Также с 15 марта будет введена пошлина на вывоз кукурузы (25 евро/т) и ячменя (10 евро/т). Ставки будут действовать на продукцию, отгружаемую внутри квоты, установленной на уровне 17,5 млн т. Ранее Андрей Сизов в интервью «Агроинвестору» отмечал, что эти действия правительства — «разгром сельского хозяйства». Эксперт не исключает, что в ближайшее время страна увидит иски от крупных стран-импортеров в ВТО к России и неясно, как Россия объяснит эти меры в условиях почти рекордного урожая.

По мнению Сизова, урожай в 2021 году точно прогнозируется меньше, чем в 2020-м в связи с погодными условиями. «Будет много вопросов в 2022—2023 годах. То, что уже сделано со стороны правительства, — серьезный удар по растениеводству, который заберет сотни миллиардов рублей. Также последствием могут стать более низкие темпы роста отрасли в ближайшие годы. Хотя, скорее всего, позитивная динамика пока сохранится, но будет ниже, чем могла бы», — считает эксперт.



По данным Росстата, валовой сбор ячменя в прошлом году составил 20,9 млн т против 20,5 млн т в 2019-м, ржи — 2,4 млн т (1,4 млн т), гречиха — 983 тыс. т (786 тыс. т), риса — 1,1 млн т (1,09 млн т), зернобобовых агрокультур — 3,4 млн т (3,3 млн т). Урожай кукурузы составил 13,5 млн т, тогда как в 2019 году было собрано 14,3 млн т, тритикале — 0,3 млн т (0,4 млн т), овса — 4,1 млн т (4,4 млн т), проса — 396 тыс. т (440 тыс. т). Оценки валового сбора подсолнечника и сахарной свеклы не изменились по сравнению с декабрьскими — 13,3 млн т (-13,7%) и 32,4 млн т (-40,4%) соответственно.

