Минэкономразвития уточнило параметры расчета экспортных пошлин на зерно

Собранные деньги должны вернуться в отрасль в виде господдержки Pixabay

С нового сезона в России на долгосрочной основе начнет действовать «плавающая» экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе брифинга. Цены на мировых рынках активно росли, а поскольку Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, эта динамика перекинулась и на российский рынок, поэтому принятых ранее мер для снижения внутренних цен — введения вывозных пошлин и квотирования экспорта зерна — оказалось недостаточно, пояснил Решетников.



Новой системной мерой регулирования зернового рынка станет механизм демпфера, состоящий из двух направлений: установления на долгосрочной основе экспортной пошлины на зерно и возврат вырученных от взимания пошлин средств в сельское хозяйство. До конца сезона будут действовать ранее утвержденные ставки. С 15 февраля — 25 евро/т на вывоз пшеницы, с 1 марта эта пошлина увеличится до 50 евро/т. С 15 марта добавятся пошлины на кукурузу (25 евро/т) и ячмень (10 евро/т). Параллельно с 15 февраля начнет действовать квота в 17,5 млн т на вывоз зерна.



С июня предполагается запустить механизм плавающей экспортной пошлины. «Он будет работать уже в течение долгосрочного периода, и он предполагает, что размер пошлины будет определяться в зависимости от той цены экспорта, которая будет складываться», — уточнил Решетников (цитата по сайту правительства).



При мировой цене до $200 за тонну пшеницы пошлина взиматься не будет. При цене более $200/т будет взиматься пошлина в размере 70% от разницы между базовой ценой и $200. По словам Решетникова, глава правительства Михаил Мишустин уже подписал постановление, связанное с определением базовой цены. К 23 часам 4 февраля документ еще не был опубликован. Глава Минэкономразвития говорил, что базовая цена и размер пошлин будут рассчитываться на основе цен экспортных контрактов, которые с 1 апреля должны регистрироваться на бирже. Впервые пошлину по новым правилам планируется установить 2 июня. Такой же плавающий механизм вводится на ячмень и кукурузу, добавил Решетников.



«У нас и производители зерна, и экспортеры получают четкую экономическую модель, которая позволит им просчитывать свою экономику, участвовать в международных тендерах и, главное, даст определенность на долгосрочный период и, соответственно, с учетом этого, возможность планировать и свою политику на рынках», — уверен глава Минэкономразвития. Ведомство рассчитывает, что этих мер будет достаточно для того, чтобы сдержать рост цен на пшеницу и на всю продукцию, где она используется, на внутреннем рынке.



Согласно поручению президента Владимира Путина, все средства, которые будут получены от сбора экспортной пошлины, должны вернуться в сельское хозяйство в виде субсидий растениеводам. Предполагается, что деньги будут направлены регионам в зависимости от объемов производства зерна, а регионы доведут их до сельхозпроизводителей, рассказал Решетников. По его словам, «по факту это будут деньги с внешних рынков», которые вернутся «в виде дополнительных инвестиций в наше сельское хозяйство». С другой стороны, пошлины позволят предотвратить перенос колебаний цен внешнего рынка на наши внутренние рынки, подчеркнул он.



Экспертное и бизнес-сообщество крайне негативно воспринимает принимаемые правительством меры. Так, председатель совета директоров «Верхнехавского агрохолдинга», лидер Воронежского регионального отделения «Партии Дела» Антон Пермяков в ходе пресс-конференции 4 февраля обратил внимание на странное желание не воспользоваться высокими мировыми ценами, чтобы заработать как можно больше на экспорте, а отказаться использовать конкурентное преимущество. «Не расширять [посевные] пощади, не увеличивать урожайность, не улучшать технологии — я что-то недопонимаю во всех этих решениях, если честно», — сказал он.



При этом перед агросектором стоит задача увеличить экспорт продукции до $45 млрд к 2030 году, а зерно — наша основная экспортная позиция, напоминал на пресс-конференции директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. «Как эта цель увязывается с желанием ограничить экспорт и придушить растениеводство, мне лично непонятно», — отметил он. Из-за принимаемых мер агросектор будет расти намного медленнее, чем мог бы, не будь этих ограничений поскольку снижается мотивация производителей и возможности для инвестирования. «С нашими водными ресурсами, с нашими земельными ресурсами, с тем же разговорами властей, что нужно вводить больше земли в оборот это выглядит очень странно. Это действительно наше большое конкурентное преимущество в мире, и мы им просто не пользуемся. <…> Этими решениями мы говорим людям: не вкладывайтесь в землю, не вкладывайтесь в терминалы, не покупайте новую технику», — прокомментировал Сизов.



Также вызывает вопросы, почему Россия, являясь членом ВТО, вводит такие ограничения на экспорт, собрав близкий к рекордному урожай зерна, продолжает Сизов. Подобные меры возможны, например, в случае серьезного снижения валового сбор, военных действий, природных катаклизмов, у нас же ничего этого нет, поэтому вполне возможно, что кто-то из крупных покупателей российского зерна обратится в ВТО с иском, не исключил он. «Возможно, тогда российские чиновники объяснят, зачем они приняли такое решение, потому что пока это непонятно, — подчеркнул эксперт. — Почти рекордный урожай и исторически низкая инфляция — почему нужно было так жестко бороться с ценами, я лично не понимаю».



Аргумент, что это нужно для сдерживания внутренних цен на продовольствие в условиях кризиса и падения реальных доходов населения, не выдерживает никакой критики, потому что, например, в себестоимости хлеба на долю зерна приходится только около 12%, подсчитал лидер «Партии Дела», президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкина. При этом, когда зерно дешевело, цены на хлеб никогда не демонстрировали такую же динамику, обратил внимание Пермяков. По словам Бабкина, решения, грозящие огромными потерями, принимались без обсуждения с отраслью. «Люди, отвечающие за экономическое развитие, живут в космосе и никак с экономикой не то что не связаны, а даже не желают связываться», — сказал он.



Идею правительства возвращать полученные от взимания пошлины средства в виде господдержки, участники пресс-конференции оценили скептически. Пермяков отметил, что проще сразу не забирать эти деньги: не будет затрат на администрирование и возможностей для различных злоупотреблений. По расчетам «СовЭкона», из-за введения пошлин в этом сезоне сельхозпроизводители могут потерять 211 млрд руб., причем около 80% этой суммы — упущенная выгода бизнеса из-за снижения цен на зерно, и лишь 20% — прямые платежи государству, которые теоретически могут вернуться в виде господдержки. «Нельзя забрать деньги, потом вернуть часть и таким волшебным образом бороться с ростом цен, так не бывает. Намного проще убрать пошлину», — акцентировал внимание он.

