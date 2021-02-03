Россия с начала сезона экспортировала рекордный объем зерна

Оставшийся экспортный потенциал до конца сезона будет меньше квоты ГК «Прометей»

Экспорт зерна с начала сельскохозяйственного сезона по январь составил 34,3 млн т, включая 29 млн т пшеницы, сообщил «Ведомостям» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. По его словам, это на четверть превышает показатель аналогичного периода прошлого сельхозгода, что является рекордным результатом за всю историю рынка. Эксперт сказал изданию, что предыдущий рекорд был установлен в 2018/19 году, когда Россия за июль — январь отгрузила 32,15 млн т зерна.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько приводит похожие данные по вывозу пшеницы — 29,9 млн т. Только за январь, по словам эксперта, на внешние рынки были отгружены рекордные 3,2 млн т агрокультуры — это абсолютный рекорд для поставок за этот месяц за всю историю наблюдений и в 1,5 раза больше, чем в январе прошлого года. По мнению Рылько, это связано с высоким урожаем, ростом мировых цен и введением с 15 февраля экспортной пошлины. Оценка Павенского по вывозу российской пшеницы в январе чуть выше — 3,4 млн т.



Директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина оценила экспорт зерна к 1 февраля в 35 млн т зерна, в том числе 30 млн т пшеницы. «При экспортном потенциале, который я оцениваю в 52,7 млн т зерна и 42 млн т пшеницы за сезон, к 1 февраля у нас ежедневные отгрузки зерна составили 125 тыс. т в сутки, в том числе 115 тыс. т пшеницы — это на 80% больше, чем в прошлом январе, — рассказала она «Агроинвестору». — Для сравнения, в январе 2020 года мы экспортировали 64 тыс. т пшеницы в сутки».



Тюрина отметила, что за июль-январь суммарно Россия отгрузила на 39% больше зерна, чем за аналогичный период прошлого года. По ее мнению, до 15 февраля темпы вывоза сохранятся на высоком уровне. «Здесь возможна «игра остатками», которые должны быть выше, чем в прошлом году. Экспортный потенциал [до конца сезона] составит порядка 15,7 млн т зерна, включая 10,3 млн т пшеницы. Мы видим, что наш экспортный потенциал при условии сохранения переходящих остатков на высоком уровне, будет меньше чем квота», — сказала Тюрина и добавила, что нужно учесть и то, что все основные страны-импортеры активизировали закупки зерна и пшеницы после поступления информации о введении Россией квоты и пошлин.



«Я думаю, что на период действия ограничительных мер, до 1 июля, объемы спроса будут меньше, чем в прошлом году, — считает Тюрина. — Также я ожидаю сокращения экспортных отгрузок. Но тут должна пройти определенная адаптация мирового рынка к нашим ценам, которые выросли на сегодняшний день до $300/т на условиях FOB». Она отметила, что в конце марта — в апреле основное влияние на рынок будет оказывать фактор прогноза валовых сборов, а пока «все замерли в ожидании того, как взойдут весной озимые».



Также Тюрина обращает внимание, что введение мер регулирования экспорта не на руку производителям зерна. «Сейчас поступает очень много информации о том, что они обеспокоены тем, что на них идет определенное давление для снижения цены продажи. Цены начинают уменьшаться, и многие говорят, что возникает вопрос рентабельности производства больших объемов зерна. То есть сельхозпроизводителям в данной ситуации выгоднее низкие урожаи для поддержания спроса на внутреннем рынке и цен на высоком уровне», — рассказала Тюрина.



Директор Ейского филиала «Астон» Константин Матвеев рассказал «Агроинвестору», что сейчас компания находится в состоянии ожидания. «Мы ориентируемся на пошлину, и пока никакие планы не строим, потому что не знаем, как сельхозпроизводители будут реагировать на введение пошлин, как они будут продавать», — прокомментировал Матвеев. Он также отметил, что текущий сельхозгод в целом идет удачно, однако на данный момент не так, как хотелось бы. «Настроение нашей компании сейчас — это выполнение ранее заключенных договоров и режим ожидания. Кроме того, трудно формировать цены, мы пока приостановили закупки, перемещаем ранее купленный груз», — добавил он.



Гендиректор ТД «Зерно Заволжья» Рашид Корсаков сказал «Агроинвестору», что с 1 июля 2020 года по сегодняшний день компания экспортировала чуть больше 400 тыс. т пшеницы. «Дальше мы будем платить пошлину и также грузить, просто станем закладывать пошлину в стоимость», — уточнил Корсаков. Он считает, что в ближайшем будущем цены на пшеницу не уйдут «глобально вверх, но и сильно не упадут». «Я думаю, что если и будут колебания, то в пределах максимум 5% от сегодняшних цен», — оценил он. Гендиректор «Реал агро» Александр Григорьянц считает, что ко второй половине марта цены на пшеницу снизятся. «Если взять Черноземье, пшеница 5-го класса будет стоить на уровне 12,5 тыс. руб. за тонну, 4-го класса — 13-13,5 тыс. руб. за тонну, 3-го класса — выше 14 тыс. руб. за тонну, — прогнозирует он. — Я не думаю, что более высокие цены позволят зарабатывать на экспорте, и внутренняя переработка все равно опустится до этих цен. Они уже пытаются давать цены от 12,5 тыс. руб. за тонну пшеницы 5-го класса».



Григорьянц также отметил, что в этом сезоне компания экспортировала очень мало пшеницы. «Мы в основном грузили под Новороссийск для крупных экспортеров. Сами мы отправили на экспорт порядка 2 тыс. т твердой пшеницы, потому что нам интереснее продавать, например, для “Объединенной зерновой компании”», — сказал он «Агроинвестору». Григорьянц добавил, что «Реал агро» будет очень активно экспортировать со следующего сезона. До этого момента компания продолжит грузить зерно под Новороссийск и развивать внутренний рынок.



2 февраля зерновое агентство Египта GASC на тендере закупило 480 тыс. т мукомольной пшеницы преимущественно французского происхождения (240 тыс. т по цене $291,7 FOB плюс фрахт $20,25 — $311,9 за тонну). Российской пшеницы было куплено 120 тыс. т по цене $295,8 за тонну FOB плюс $15,4 фрахт — $311,2 за тонну. Также было куплено по 60 тыс. т румынской и украинской пшеницы стоимостью $295,6 за тонну FOB со ставкой фрахта $15,63 за тонну — $311,23/т и $294,85 за тонну FOB со ставкой фрахта $16,35 — $311,2 за тонну соответственно. На тендере 12 января GASC отклонило все предложения, хотя планировало закупить минимум 55-60 тыс. т мукомольной пшеницы с поставкой 18 февраля — 5 марта, из-за слишком высоких цен предложений, которые для российской пшеницы достигали $315 за тонну FOB, а для европейской — $293-297 за тонну на FOB.

