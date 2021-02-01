В России ввели экспортную пошлину на сою

Производители сои на дальнем Востоке просят снизить пошлину до 10% Pixabay

С 1 февраля Россия вводит пошлину на экспорт сои за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на срок до 30 июня, следует из соответствующего постановления правительства. Размер пошлины составит 30% от таможенной цены продукции, но не менее 165 евро за тонну. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев рассказал РИА «Новости», что союз ожидает положительного влияния этой меры на стоимость сои и соевого шрота для животноводства.



Кроме этого, у предприятий появится возможность увеличить объем закупок, например, за счет дальневосточной сои. Также, по мнению Мальцева, введение пошлины позитивно отразится на проектах компаний по переработке агрокультуры. Он также добавил, что экспортная пошлина должна удержать этот товар на внутреннем рынке и напомнил, что в прошлом сезоне вывоз соевых бобов составил рекордные 1,3 млн т. По прогнозу Масложирового союза, в текущем сезоне экспорт соевого масла достигнет 664 тыс. т, соевого шрота — 587 тыс. т.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко рассказал «Агроинвестору», что с сентября по январь было экспортировано 390 тыс. т сои, а в январе — 985 тыс. т. «Это невероятно, но если бы пошлину не вводили, скорее всего, столько бы не вывезли. Кроме того, принятое постановление о нулевом тарифе для железнодорожных перевозок, которое будет действовать для вывоза с Дальнего Востока в Центр, Сибирь и ПФО, сильно удешевит поставку сои, — говорит он. — Это постановление будет действовать до 31 декабря, однако, вывозить уже особо нечего. Производство на Дальнем Востоке в этом году — около 1,5 млн т, но уже почти все отгрузили в Китай. Этот рекордный вывоз в январе просто перечеркнул все планы по доставке амурской сои с Дальнего Востока в центральные районы России».



В прошлом году было экспортировано около 1 млн т сои, отмечает Петриченко. «Так что если бы пошлины не было, то вывоз был бы сопоставим с прошлогодним сезоном, потому что урожай примерно такой же, особенно на Дальнем Востоке», — считает эксперт. По его словам, на цены сои в европейской части России пошлина не окажет влияния, потому что отсюда соя не поставляется на внешние рынки, цены в европейской части России ориентируются на импорт. «Вводить экспортную пошлину — это очень большой и серьезный ущерб для сельхозпроизводителей Дальнего Востока, — уверен Петриченко. — Тем более, что на пшеницу и кукурузу также введены экспортные пошлины».



В конце декабря Минсельхоз Амурской области направил обращение в правительство России с просьбой снизить пошлину на экспорт сои с 30% до 20%. По словам регионального министра сельского хозяйства Олега Туркова, Амурская область — лидер по выращиванию сои в России и производству сельхозпродукции на Дальнем Востоке, и решение о введении пошлины может негативно сказаться на аграрном бизнесе Дальнего Востока, который экспортирует сою в Китай. При этом он отметил, что Амурская область недополучает с каждых 100 тыс. т сои, вывезенной без переработки из региона, 2 млрд руб.



«Вести Амурская область» сообщают, что сейчас местные сельхозпроизводители просят сократить временную пошлину на экспорт сои с 30% до 10%. Такое заявление аграрии сделали на заседании комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока. От имени фермеров выступили депутат Андрей Кузьмин и исполнительный директор отделения Ассоциации крестьянских хозяйств Владимир Юсупов. По их мнению, за введением с 1 февраля таможенной пошлины может последовать банкротство соеводов. «Мы считаем, что 30% — это запредельный уровень. Наше предложение — это 10%. Это своего рода компромисс, наше предложение с учетом интересов переработчиков и населения России, потому что мы понимаем, что мы не экстремисты и хотим баланса интересов», — сказал Юсупов (цитата по «Вести Амурская область»).



Ранее опрошенные «Агроинвестором» эксперты единогласно отмечали, что введение пошлины в 30% — слишком жесткая мера. Так, президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский считает, что ограничения на вывоз сои вообще не нужны. Он отмечал, что с введением пошлины есть вероятность, что аграрии начнут придерживать продажи сои до нового сельхозгода, когда пошлина перестанет действовать. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорил, что пошлина приведет к постепенному снижению посевов агрокультуры в ДФО, но добавлял, что неясно, что там выращивать вместо сои. Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов также уверен, что в пошлине нет необходимости. По его мнению, введение пошлины означает стагнацию растениеводства на Дальнем Востоке, а может быть, даже ухудшение ситуации в секторе. Сизов также обращал внимание на странность того, что, с одной стороны, производство сои субсидируется в рамках экспортного проекта для увеличения объемов поставок, с другой — ее поставки планируется ограничить пошлиной.



«Пошлина обусловлена ростом мировых цен на эту продукцию и направлена на обеспечение сырьем перерабатывающих производств внутри страны. Решение принимается для предотвращения роста цен на продукцию переработки сои — соевое масло и соевый шрот, используемые в пищевой промышленности», — ранее поясняло Минэкономразвития. Также правительство повысило экспортные пошлины на подсолнечник и рапс с 6,5% до 30% от их таможенной стоимости.

