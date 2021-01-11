Правительство разрешило ввозить сою и шрот с ГМО без регистрации до 2022 года

Минфин и Минэкономразвития ранее были против продления постановления Pixabay

Правительство продлило еще на год, до 1 января 2022 года, отмену госрегистрации ввозимых в Россию соевых бобов и соевого шрота с ГМО. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Кроме того, пресс-служба ФАС сообщила, что ведомство совместно с Минсельхозом до конца июня будут мониторить стоимость сои и соевого шрота для недопущения роста цен на внутреннем рынке.



В апреле 2020 года было принято постановление, согласно которому до 1 января 2021 года не требуется государственная регистрация ГМО-продукции (включая импортную), предназначенной для производства кормов для животных (соевые бобы и соевый шрот), безопасность которых ранее была подтверждена Россельхознадзором. За продление упрощенного ввоза выступал Минсельхоз. Ведомство поясняло, что отмена госрегистрации не предполагает возможности бесконтрольных поставок в Россию соевых бобов, содержащих ГМО, но дает право предприятиям ввезти сырье с ГМО-линиями, которые уже были зарегистрированы ранее и прошли многочисленные исследования безопасности.



В пояснении к проекту постановления говорилось, что из-за длительного периода проведения экспертиз и исследований ГМО, а также периода, необходимого для государственной регистрации как продукции, так и самого ГМО, установленный ранее срок — 1 января 2021 года — оказался недостаточным. Действие постановления предлагалось продлить до 2022 года для стабилизации отечественного рынка кормов.



При этом в ноябре прошлого года Минфин и Минэкономразвития выступали против этого предложения агроведомства. Минэкономразвития утверждало, что необходимо дополнительное обоснование целесообразности продления ввоза модифицированной сои без госрегистрации. Минфин также был против продления этой меры, назвал ее необоснованной, добавив, что она была разрешена как временная.



Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов тогда отмечал, что ограничения нужно вообще отменить, так как они не несут никаких положительных функций. Аналогичного мнения придерживается гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Это постановление не действует, потому что в его рамках ни соевые бобы, ни соевый шрот с 16 апреля по текущую дату фактически ввезены не были. «Содружеству», которое ввозит соевые бобы, это постановление не нужно: они импортируют сырье в рамках других законодательных норм, а никто другой соевые бобы, а тем более соевый шрот, в Россию не ввозит, — рассказал эксперт «Агроинвестору». — Импорт соевого шрота с середины апреля составил менее 10 тыс. т, это почти ноль. Сейчас это постановление продлили еще на год. Зачем? Не знаю».



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что эта мера направлена на то, чтобы создать конкуренцию на рынке шрота. «Тот шрот, который мы получаем в Калининграде у «Содружества», — это тоже ГМО-продукция. Если мера по ввозу без регистрации будет реализована, и начнутся поставки, то учитывая, что аргентинский шрот дешевле, чем наш с доставкой, это обеспечит конкуренцию», — прокомментировал он «Агроинвестору».



В ходе ХХ конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России», которая проходила в декабре прошлого года, директор УК «Содружество» Александр Шендерюк-Жидков рассказал, что решение об упрощенном ввозе ГМО-сои и шрота не оказало никакого влияния на предприятие. «Рынок соевого шрота очень конкурентный, кроме нас на нем работают «Эфко», «Давыдовские Просторы», дальневосточные производители, плюс, у многих крупных агрохолдингов есть собственная переработка сои. Поэтому тот импорт, который поступил на рынок за время действия документа, никак на него не повлиял, так как импортер столкнулся с той же самой конкуренцией, которая давно есть в отрасли», — говорил Шендерюк-Жидков.



В то же время постановление ввело в заблуждение животноводов. Оно было принято в апреле как «антиковидная» мера, но фактически первые поставки произошли лишь в ноябре-декабре, уточнил он. «Многие животноводы ждали этого ввоза, что привело к падению цен на соевый шрот летом, когда все контрактовались (на нашем рынке в основном все работают с долгосрочными контрактами). Большинство компаний решили подождать, посмотреть, какое влияние окажет импорт, а в итоге цена продукта за это время в мире выросла на 20%. Получается, что на себестоимость кормов данное решение повлияло, скорее, негативно», — отмечал Шендерюк-Жидков.



При этом он обращал внимание, что методика по регистрации генно-модифицированных организмов была принята на следующий день после утверждения постановления о ввозе ГМ-сои и шрота без регистрации. «Ее разрабатывали шесть лет, а лучше было бы сосредоточились на регистрации самих ГМ-организмов. Мы все заинтересованы в том, чтобы понимать, какие ГМО завозят импортеры, какое влияние они оказывают на нас, на наше здоровье, на продукцию животноводства. Постановление же привело к тому, что от этой работы все немного ушли в сторону», — говорил топ-менеджер.



Шендерюк-Жидков также напоминал, что при вступлении в ВТО Россия поставила условие, что ГМО при ввозе должны регистрироваться. «Сейчас же мы перестали регистрировать ГМО в кормах, в дальнейшем это может стать лазейкой для того, чтобы продолжить расшатывать нашу систему контроля ГМО», — допустил он.

