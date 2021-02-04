Постоянную экспортную пошлину на зерно могут ввести уже с 1 апреля

Минэкономразвития считает нужным срочно развивать биржевую торговлю зерном Pixabay

Постоянно действующая пошлина на экспорт зерна из России может быть введена с 1 апреля. Об этом министр экономического развития Максим Решетников сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным. Предполагается, что ранее установленные пошлины — 25 евро/т с 15 февраля и 50 евро/т с 1 марта на пшеницу, 25 евро/т на кукурузу и 10 евро/т на ячмень — будут действовать до конца сезона. Если производители не будут понимать дальнейших перспектив, они могут держать пшеницу и ждать, пока все ограничительные меры снимут, отметил Решетников. Поэтому сейчас разрабатывается бессрочный механизм так называемого ценового демпфера. «Его задача — предотвратить перенос колебаний и высоких мировых цен на наш внутренний рынок», — пояснил глава Минэкономразвития (цитата по стенограмме на сайте Кремля).



По его словам, экспортная пошлина будет меняться по заранее известным правилам, механизм ее определения предстоит разработать до 1 марта. Формула расчета экспортной пошлины на зерно будет предусматривать вычет базовой экспортной цены из бенчмарка, который начнет рассчитывать Московская биржа, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина. Этот вопрос обсуждался на совместном совещании Минсельхоза, биржи и экспортеров, уточнил он.



Речь шла о создании рыночных бенчмарков, «которые смогут использовать заинтересованные органы власти для определения рыночных цен по каждой культуре», пояснил Зернин, добавив, что эти бенчмарки также можно будет использовать для создания производных финансовых инструментов. «В ближайшее время будет создан соответствующий комитет, в который войдут представители биржи, аналитики и участники рынка, — цитирует Зернина «Интерфакс». — Его задача — разработать методику расчета бенчмарков и дальше поддерживать ее актуальность». По словам главы союза, в дальнейшем могут появиться ценовые индикаторы внутреннего рынка.



Сначала ценовые индикаторы будут базироваться на информации о регистрируемых на Национальной товарной бирже внебиржевых договорах, в перспективе возможно использование и биржевых котировок на товар, пояснил «Интерфаксу» член правления — управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игорь Марич.



Ранее сообщалось, что с нового сезона «плавающая» пошлина на пшеницу может рассчитываться по формуле 70% от разницы между ценой контракта и $200. То есть при цене $300/т пошлина составила бы $70/т.

В разговоре с Владимиром Путиным Максим Решетников обратил внимание, что сейчас в России, несмотря на то что она является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, нет своего индикатора по зерну и развитой биржевой торговли. «Нам срочно нужно развивать биржевую торговлю по зерну, чтобы была своя биржа, чтобы был значимый оборот, чтобы был свой индикатор. И мы понимаем эту задачу, и сейчас председатель правительства такие задачи тоже поставил, будем двигаться, — заверил министр. — Но до этого, прямо с 1 апреля мы хотим запустить регистрацию контрактов. То есть тоже возьмем одну из бирж, и все экспортеры будут регистрировать контракты».



Решетников отметил, что в качестве индикативной цены можно было бы взять, например, данные таможенной службы, но в этом случае цена будет неадекватной, потом что контракты могли заключаться по $230-240/т, а сейчас цена поднялась до $300/т. «И мы просто не защитим свой рынок. Поэтому нам очень важно вот этот индикатор сделать. И мы его сейчас конструируем», — сказал он. При этом, по словам главы Минэкономразвития, правительство думает о том, чтобы не подвести экспортеров и дать им возможность выполнить контракты «иначе наше место на мировых рынках кто-то займет, тяжело будет возвращаться».



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечает, что к бирже возникает очень много вопросов. «К 1 апреля они только начнут посылать контракты на биржу, потренируются, а потом запустят сам механизм», — сказал эксперт «Агроинвестору». По его мнению, при расчете индикатора возникнут колоссальные проблемы.



По словам директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, новая схема расчета пошлин ничем не лучше предыдущей. «Все эти пошлины и ограничения не нужны. Все эти идеи — это изъятие денег из карманов сельхозпроизводителей. При расчете индикатора не стоит задача что-то улучшить или упростить жизнь сельхозпроизводителям или трейдерам. Это нужно, чтобы упростить сбор налогов. Они будут считать не от конкретной сделки, а от какого-то своего индикатора», — прокомментировал эксперт «Агроинвестору».



По мнению Сизова, для правильного развития биржевой торговли зерном должна быть проделана огромная работа со стороны биржи, которая должна объяснить плюсы этого процесса для производителей и потребителей, почему им нужно быть на бирже, и почему они могут там хеджировать. «Нужно придумать инструмент, который бы пользовался спросом на рынке. Скажем, контракт в Воронежской области, мягко говоря, не кажется идеальным, пока весь рынок еще торгуется от SPT Новороссийск, — рассуждает он. — То есть нужно решить две задачи: объяснить рынку, почему это нужно, и предложить ему подходящий инструмент, а эти задачи пока не решены. Сейчас просто пытаются палкой загнать бизнес на биржу, и ничего хорошего в этом нет».



Пошлину вернут как господдержку



Все деньги, которые государство соберет, взимая экспортную пошлину, планируется возвращать в сельское хозяйство. «Задача этого механизма — не собрать деньги в бюджет, а обеспечить, с одной стороны, внутренние цены, стабильные, понятные, доступные людям, а с другой стороны, чтобы у производителей были мотивы дальше развивать и увеличивать и посевные площади, и переработку, и так далее», — рассказал Решетников Путину. Сейчас Минэкономразвития совместно с Минсельхозом в качестве базы рассматривает возможность выделения субсидий пропорционально площадям, добавил Решетников.



Между тем, по расчетам «СовЭкона», из-за введения пошлин в этом сезоне сельхозпроизводители могут потерять 211 млрд руб., причем около 80% этой суммы — упущенная выгода бизнеса из-за снижения цен на зерно, и лишь 20% (около 42 млрд руб., которые теоретически могут вернуться в виде господдержки) — прямые платежи государству.



«Партия Дела» в лице ее руководителя, президента Ассоциации производителей специальной и сельхозтехники «Росспецмаш» Константина Бабкина направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой отменить пошлины. Решение ввести экспортные ограничения способно остановить дальнейшее развитие сельского хозяйства и даже перечеркнуть достигнутые результаты, отметил Бабкин в ходе прошедшей 4 февраля пресс-конференции. Один из аргументов такого регулирования рынка — сдерживание внутренних цен на продовольствие, чтобы оно оставалось доступным для малообеспеченных слов населения — не выдерживает никакой критики, потому что, например, в себестоимости хлеба на долю зерна приходится только около 12%, подчеркнул он. «Снижение цен на зерно, к чему ведут эти пошлины, не приведет к реальному и ощутимому снижению цен на хлеб», — сказал Бабкин.



Когда зерно дешевело, цена на хлеб ни разу не снижалась, подтвердил председатель совета директоров группы компаний «Верхнехавский агрохолдинг», лидер Воронежского регионального отделения «Партии Дела» Антон Пермяков. Но даже если это произойдет, уменьшение цены будет ничтожным. По его подсчетам, в случае снижения стоимости зерна на 20%, хлеб может подешеветь на 2 руб./кг. При норме потребления хлеба 100 кг на человека в год, экономия для потребителей может составить менее 17 руб. в месяц (из расчета, что в 1 кг хлеба зерна на 10 руб.). Многие участники рынка считают, что можно было бы установить пошлины в 6,5% на всю продукцию АПК, поставляемую за рубеж, и не дергать их постоянными изменениями правил игры, рассказал Пермяков. Получаемые средства можно было бы направить нуждающимся, при этом не нужно опасаться, что люди потратят деньги не на продовольствие, а на что-то другое, уверен он: при желании, на что-то другое можно обменять и продовольственные карточки или талоны.



Высокие цены на зерно мотивирую аграриев наращивать его производство и развивать торговлю, тогда как непривлекательная ценовая конъюнктура, напротив, может стать фактором снижения объемов, поэтому принимаемые правительством решения выглядят нелогично и могут быть губительными для рынка, отметили участники пресс-конференции. Пошлины на экспорт — это большой удар по растениеводству, сказал в ходе пресс-конференции Андрей Сизов. В этом году мы еще можем не увидеть заметного снижения производства, но если ограничения сохранятся в долгосрочной перспективе, то уже с озимого сева под урожай 2022 года негативные тенденции станут заметны. В условиях удорожания средств производства аграрии будут зажаты в ценовые ножницы и не смогут поддерживать высокий уровень технологий, а это приведет к усилению зависимости от погодных факторов. В лучшем случае производство стабилизируется на нынешнем уровне, в худшем — произойдет его падение, считает Сизов.

