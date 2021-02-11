Господдержка производства масличных агрокультур увеличится в 2,5 раза

До конца сезона в России действует пошлина 30% на экспорт подсолнечника, рапса и сои Д. Гришкин

Согласно данным презентации Минсельхоза, представленной на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам, субсидирование производства масличных агрокультур в 2021 году увеличится в 2,5 раза до 8,4 млрд руб., сообщает «Интерфакс». Выплаты будут предоставлены в рамках проекта «Экспорт продукции АПК». В 2020 году на эти цели было выделено 3,266 млрд руб., использовано 3,246 млрд руб. К 2022 году субсидирование отрасли должно увеличиться до 9,4 млрд руб., в 2023-м — до 10,4 млрд руб., следует из презентации.



Замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на заседании комитета Госдумы напомнила, что субсидия для производителей масличных в 2020 году появилась впервые и касалась только рапса и сои. По ее словам, в этом году перечень получателей господдержки будет расширен. «Сейчас в правительстве обсуждается, на какие культуры», — добавила она.



В декабре прошлого года на организованной «Агроинвестором» конференции «Агрохолдинги России» Фастова рассказывала, что выплаты планируется предоставляться производителям подсолнечника при условии, что компания-получатель субсидий участвует в программе экспорта. Она также отмечала, что господдержка агросектора в 2021 году будет на 17 млрд руб. меньше, чем в 2020-м и составит 287,7 млрд руб. Сокращение не коснется только поддержки экспорта продукции АПК, поскольку это защищенная статья в рамках нацпроекта. Между тем, до конца сезона в России действуют запретительные пошлины — 30% — на экспорт подсолнечника, рапса и сои.



На заседании думского комитета Фастова также сообщила, что в рамках проекта «Экспорт продукции АПК» была востребована и такая мера поддержки, как компенсация части затрат на транспортировку продукции АПК до границы. Сначала по этому направлению для отрасли предусматривалось 2,3 млрд руб., потом поддержку увеличили до 4,1 млрд руб., все средства были использованы, уточнила замглавы агроведомства.



Всего на реализацию экспортного проекта в 2020 году было направлено 29,738 млрд руб., использовано 29,685 млрд руб. «Вместе с тем мы понимаем, что с тем уровнем поддержки, который на сегодня есть, мы не в состоянии выполнить показатели (по экспорту), которые хотелось бы, поэтому прошла корректировка проекта», — сказала Фастова, уточнив, что план по агроэкспорту на 2021 год — $26 млрд, в 2022 году поставки должны составить $28 млрд, в 2023-м — $31 млрд. До корректировки проекта агроэкспорт России в 2021 году прогнозировался на уровне $28 млрд, в 2022-м — $34 млрд, в 2023-м — $41 млрд.



Согласно презентации, в 2021 году на реализацию экспортного проекта запланировано 47,3 млрд руб., в 2022 — 69,5 млрд руб., в 2023 году — 80,8 млрд руб. В январе подведомственный Минсельхозу центр «Агроэкспорт» оценил экспорт российской продукции АПК по итогам 2020 года в $29,4 млрд, что на 20% больше, чем в 2019-м. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечал, что в 2021 году поставки на внешние рынки будут не такими высокими. «Те ресурсы и резервы, которые лежали на поверхности, в значительной мере исчерпаны, урожай зерновых в 2021 году, скорее всего, будет ниже. По масличным тоже есть проблемы с вывозом: довольно серьезно повлияют пошлины на экспорт масличных и продукцию их переработки», — говорил Рылько.

