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Аналитика

Госдума: для борьбы с инфляцией нужно разобраться с монополиями и картелями

Депутаты считают, что только экспортные пошлины и льготы не помогут сдержать рост цен

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Минэкономразвития считает, что цены на продукты питания нужно регулировать только в экстренных случаях и точечно
С. Николаев
Минэкономразвития считает, что цены на продукты питания нужно регулировать только в экстренных случаях и точечно
С. Николаев

В 2021 году перед правительством стоит задача разобраться с монополизацией и картелизацией отраслей, ориентированных на конечное потребление, заявил в ходе правительственного часа председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев. По его мнению, правительству необходимо внимательно следить за ситуацией на рынке, чтобы при необходимости оперативно снять существующие ценовые ограничения, а также «принять тот факт, что в 2021 году бороться с инфляцией одними пошлинами и льготами не получится».

Жигарев отметил, что 2020 год осложнился резким ростом цен на базовые продукты питания и таким же резким падением доходов населения. «По данным Счетной палаты на 21 декабря 2020 года, по сравнению с декабрем 2019 года цены на сахар выросли на 67,5%, на гречку — на 40%, на подсолнечное масло — на 26,5%, на картофель и морковь — на 31% и 27% соответственно», — привел данные депутат. Он также отметил, что опыт регулирования цен показал необходимость строго кратковременных мер воздействия.

Аналогичного мнения придерживается глава Минэкономразвития Максим Решетников. Выступая в Госдуме, он заявил, что цены на продукты питания в России при их подорожании нужно регулировать только в экстренных случаях и точечно. Также он отметил, что введение государственного регулирования цен на более широкий круг товаров сейчас «очень опасно» и те меры, которые принимает на сегодняшний день правительство, — максимум того, что оно может себе позволить. «Они (меры) должны быть ограничены по времени и по видам продукции», — уточнил Решетников.

«Правительство сможет самостоятельно устанавливать и установило параметры для регулирования цен на социально значимые продовольственные товары. Но, конечно, мы исходим из того, что подобный инструмент — это экстренный инструмент и должен приниматься для очень точечных, для отдельных случаев <…>. Распространять регулирование на более широкий спектр товаров крайне опасно. Мы по цепочке должны регулировать и все составляющие цены, тогда мы придем к тотальному регулированию цен. Наше отношение к этим мерам — очень осторожное», — сказал Решетников.

По его словам, необходимо дальше анализировать, насколько эффективно работают принятые меры по сдерживанию роста цен на продовольствие, и «при необходимости своевременно их менять». «Но главным образом, нам надо сделать так, чтобы все меры работали на долгосрочный период, и создать предсказуемую для бизнеса среду», — подчеркнул министр.

Говоря о стабилизации цен на продукты питания, он обратил внимание, что делается ставка на механизмы экономического регулирования. Так, производителей сахара поддержали льготными кредитами, в масложировом секторе были введены экспортные пошлины на сырье, мукомолам и пекарям предоставили субсидии из бюджета. «Ввели квоты на экспорт зерновых и вывозные пошлины на пшеницу. Все эти меры были приняты в конце ноября-декабре прошлого года», — добавил Решетников.

Рост цен был отмечен, в первую очередь, на социально-значимые продукты питания, по словам министра, на это повлияла динамика валютного курса: к концу осени рубль стал слабеть и перенос в цены валютного курса оказался сильнее и выпал на ноябрь-декабрь 2020 года. Также на цены повлияло увеличение стоимости товаров на мировых рынках и ультрамягкая денежная политика во многих странах.

Екатерина Шокурова 

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