Сальдо импорта и экспорта продовольствия достигло исторического минимума

В структуре вывоза традиционно преобладает зерно Pixabay

В 2020 году Россия увеличила экспорт продовольствия на 18% до $29,1 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). При этом импорт составил $29,4 млрд. Таким образом сальдо торговли сельхозсырьем и продовольствием составило всего $0,4 млрд, что является исторически низким значением, отметила начальник Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка Дарьи Снитко в Telegram-канале центра. Тенденция к снижению импорта наблюдается три года подряд.



«До масштабной девальвации 2014 года превышение продовольственного импорта над российским экспортом составляло в среднем $25 млрд, но из-за сильного удорожания импортной продукции, введения ограничений на торговлю со странами ЕС и активного импортозамещения, оно снижалось в последние пять лет», — написала эксперт. В 2020 году особенно активно развивалось мясное животноводство и производство растительных масел, что сыграло положительную роль в развитии российского экспорта. Также в прошлом году наша страна достигла второго в истории России уровня урожая зерновых (133 млн т), что также положительно повлияло на увеличении отгрузок за рубеж, пояснила Снитко.



Товарная структура как экспорта, так и импорта, стабильна, обращает внимание ЦЭП. Так, вывоз зерновых культур составил 33% от общего объема поставок, 16% пришлось на вывоз рыбы, 15% — на растительные масла, 6% — на маслосемена, 5% — на корма для животных и шрота, 3% на мясо и 22% на прочие товары, говорится в отчете ФТС. Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в январе-декабре 2020 года составила 8,8% (в январе-декабре 2019 года — 5,9%).



Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства в январе-декабре 2020 года составила 12,8% от общего объема ввоза товаров в Россию. При этом в прошлом году стоимость импорта снизилась на 0,9%, а физические объемы увеличились на 0,6%. В структуре ввоза основную долю традиционно занимает плодоовощная продукция: поставки фруктов в 2020 году выросли на 10% в стоимостном выражении, а их доля — с 17% до 19%. Значительно уменьшился ввоз мяса в Россию — на 29,8%, при этом поставки свинины почти прекратились. В декабре прошлого года гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России» рассказывал, что к 2019 году Россия смогла выйти на полное самообеспечение свининой, учитывая, что в 2000-х годах доля импорта составляла 50%. Производство прирастает ежегодно и продолжит увеличиваться до 2024 года. Физические поставки сыров и творога увеличились на 12,4%, сливочного масла — на 11%, молока и сливок — на 5,9%.



При этом, по данным подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт», за прошлый год Россия экспортировала продукции АПК на $30,3 млрд, т. е. поставки превысили импорт. В натуральном выражении в 2020-м за рубеж было поставлено 785 млн т сельхозпродукции и продовольствия. Больше всего было экспортировано зерна — 48,6 млн т на $10,1 млрд. Вывоз масложировой продукции достиг 8 млн т на $4,8 млрд, мясной — 524,9 тыс. т на $885,3 млн, молочной — 206,7 тыс. т на $317,9 млн. Рыбы и морепродуктов было экспортировано 2,2 млн т на $ 5,3 млрд, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — 9,4 млн т на $4,4 млрд.



В числе главных покупателей российского зерна были Египет, Саудовская Аравия и Турция. Масложировая продукция экспортировалась в основном в Индию, Китай и Турцию, мясная — во Вьетнам, КНР и Украину. Среди ключевых покупателей молочных продуктов были Белоруссия, Казахстан и Украина, рыбы и морепродуктов — Китай, Нидерланды и Южная Корея, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — Белоруссия, Казахстан и Узбекистан.

