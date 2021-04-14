Совет федерации предложил разработать меры продовольственной помощи населению и поддержке аграриев

Потребители с наименьшим уровнем дохода тратят около 45% своего дохода на продукты питания Е. Разумный

Совет федерации предлагает правительству проработать дополнительные меры по сдерживанию цен на ГСМ, минеральные удобрения, сельхозтехнику и оборудование в период проведения сезонных полевых работ, а также оказывать продовольственную помощь нуждающимся слоям населения. Такие предложения содержатся в постановлении палаты по итогам выступления в Совфеде министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева в конце марта, сообщает РИА «Новости».



Сенаторы рекомендуют кабмину проработать механизм демпфера на минеральные удобрения в случае роста цен на них на мировом рынке: введение вывозной таможенной пошлины и возврат собранных средств в агросектор в виде субсидий для компенсации увеличения стоимости минеральных удобрений на внутреннем рынке. Также среди предложений — разработка дополнительных мер, направленных на «поддержку спроса на внутреннем рынке на продовольственные товары, в том числе через систему внутренней продовольственной помощи нуждающимся слоям населения».



Опрошенные «Агроинвестором» эксперты считают, что эта мера среди перечисленных — самая важная. Так, по словам вице-президента Российского зернового союза (РЗС) Александра Корбута, поддерживать субсидиями нужно тех, кто действительно не может себя обеспечить по тем или иным причинам. Он отметил, что главная задача — дать возможность производителям продавать свою продукцию по справедливой цене, а отсутствие доходов у населения приводит к тому, что эти цены искусственно подавляются. «Если будут нормальные цены, то не потребуется поддержка производителям. Я полагаю, что лучше, если сельхозпроизводители будут хорошо зарабатывать, они не будут терять доход из-за пошлин и ограничений и смогут покупать все сами», — считает Корбут. Мера по сдерживанию цен на ГСМ в период посевной запоздала и уже не актуальна, отметил он: сев уже активно идет, средства производства закуплены. «Вопрос надо было ставить в январе. Сейчас эти меры ничего не дадут», — прокомментировал он.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что меры, которые касаются цен на горюче-смазочные материалы и удобрения теперь будут актуальны только к уборке урожая. «У нас выросли мировые цены на удобрения, соответственно, должны увеличиться пошлины, потому что удобрения идут в основном на экспорт. Основная часть удобрений под весенний сев уже куплена, они поставлены», — сказал эксперт. Продовольственная помощь — положительная и необходимая мера, отметил Рылько, подчеркнув, что важно сосредоточиться на помощи тем, кто в ней действительно нуждается.



Потреблении продукции переработки зерна, масел и сахара, ценовая инфляция по которым за последнее время была сравнительно высокой, на душу населения составляет относительно небольшую долю в потребительской корзине продуктов питания среднего жителя страны — 16%. Но на эти продукты приходится большая доля потребления среди бедных слоев населения, сказал «Агроинвестору» старший экономист по сельскому хозяйству World Bank Group Артавазд Акопян. По его словам, потребители с наименьшим уровнем дохода тратят около 45% своего дохода на продукты питания, что почти в 2,5 раза больше, чем у людей с высоким уровнем дохода. «Также необходимо отметить, что продовольственная инфляция, как правило, выше общей инфляции в тех регионах России, которые находятся далеко от центральных регионов, имеют более высокую долю бедного населения и подвержены значительным погодным и климатическим рискам. В Москве продовольственная инфляция находилась почти на том же уровне, что и инфляция в целом», — объяснил эксперт. Это говорит о трудности и многогранность формулирования социальной политики при аномальной инфляции, отметил он.



Конечно, теоретически, лучшим подходом при росте цен на продовольствие было бы использование адресной социальной помощи для наиболее уязвимых слоев населения, считает Акопян. Ее предоставление бедным слоям населения может помочь сохранить их уровень потребления при повышении цен. «Если такой подход не приемлем, рекомендуется простой экспортный налог на ключевые сельскохозяйственные продукты. Такой налог будет менее разрушительным для рынков сельхозпродукции. Экспортные налоги могут снизить доходы производителей, но не создадут репутационный риск, вызванный невыполнением экспортных контрактов», — рассуждает эксперт.



По его словам, трудности в предоставлении продовольственной помощи связаны в первую очередь с тем, что трудно правильно идентифицировать тех потребителей, которые значительно пострадали от роста цен на продукты питания. «В России существует хорошая система адресной социальной помощи, но и при этой системе иногда трудно правильно определить целевые группы населения, которые наиболее пострадали от инфляции (путем снижения потребления)», — прокомментировал Акопян. Вторая трудность, по его мнению, связана с формой такой помощи. «Продовольственные талоны могут быть неприемлемы для населения. Такие талоны также могут быть не приняты теми магазинами, где получатели привыкли покупать продукты питания. Денежная адресная помощь может быть неадекватно оценена как административными органами определяющим политику, так и получателями такой помощи», — заключил эксперт.



Руководитель инновационного аналитического центра группы «Черкизово» Рустам Хафизов в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Meat & Feed Industry рассказывал, что компаний активно продвигает идею запуска программы продовольственной поддержки населения. По мнению компании, эта мера будет хорошим подспорьем для отрасли и ее дальнейшего развития. По словам Хафизова, риски, которые связаны со злоупотреблением такой помощью, закрываются с помощью цифровизации. «Тут важен другой момент, связанный с общественным восприятием. Когда люди слышат что-то о продовольственных сертификатах, у них идет подмена понятий, многие начинают думать, что это связано с дефицитом, но речь идет совсем о другом. Сегодня продовольственная помощь направлена очень таргетированно на определенные группы населения», — объяснял Хафизов.



По его словам, сейчас основная задача — сделать так, чтобы покупатель мог купить нужную продукцию. Это может происходить в формате перечисления определенной суммы денег на банковскую карту. Средства покупатель может потратить на базовую группу товаров: мясо, фрукты, овощи и так далее. Во время пандемии люди стали больше экономить на потреблении даже базовых продуктов питания, которые содержат витамины, аминокислоты и другие полезные вещества, поэтому продовольственная помощь окажет позитивное влияние и на здравоохранение, отметил Хафизов.

