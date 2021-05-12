Михаил Мишустин объяснил рост цен жадностью торговых сетей и производителей

Правительство выделило производителям продовольствия 15 млрд рублей субсидий А. Гордеев

Одна из причин роста цен в России — жадность отдельных производителей и торговых сетей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления с отчетом правительства в Госдуме. Он подчеркнул, что государство не против, чтобы производители получали доход от экспорта, но этого нельзя делать в ущерб покупателям, живущим и зарабатывающим в России.



Мишустин напомнил, что у правительства «достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах». По словам премьер-министра, результат сдерживания цен никого полностью не устраивает. «Но если бы не предпринятые меры, обсуждать пришлось бы не их эффективность, а взрывной, неконтролируемый рост цен», — отметил глава правительства (цитата по стенограмме на сайте кабмина).



Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя слова Мишустина об ответственности производителей и торговых сетей за рост цен на продукты питания, сказал, что меры, принимаемые для регулировки цен, должны иметь рыночный характер, пишет ТАСС. Песков также добавил, что Мишустин «достаточно подробно все изложил» по этому вопросу и здесь «не требуется какая-то точка зрения от Кремля».



Кроме того, в ходе выступления Мишустин отметил, что увеличение российскими экспортерами цен на товары вслед за мировыми подтолкнуло ускорение инфляции в России. Он сказал, что низкие процентные ставки и необеспеченные товарами деньги на рынке разогнали инфляцию в мире, повысив стоимость продуктов питания. Не желая терять выгоду, многие предприниматели подняли внутренние цены вслед за мировыми. «Импортируемая инфляция стала оборотной стороной наших успехов в наращивании экспортного потенциала АПК. Это в свою очередь привело к росту цен на социально значимые товары внутри страны», — пояснил Мишустин.



Он отметил, что правительство применило гибкий подход, чтобы сдержать цены на социально значимые продукты питания — выбор был сделан в пользу экономических инструментов. Для ряда продовольственных товаров были введены долгосрочные компенсационные механизмы, снижающие зависимость внутренних цен от мировых, теперь взимаемая экспортная пошлина в виде субсидий возвращается производителям. Кроме того, на поддержку производителей муки, хлеба, сахара и другого агробизнеса правительство дополнительно выделило 15 млрд руб., напомнил Мишустин.



Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко сказала «Агроинвестору», что, по данным центра, цены на продовольствие растут с марта 2020 года, причем, не столько из-за сокращения производства или роста потребления, сколько из-за желания крупных потребителей сформировать запасы. «Активная закупочная политика Китая в отношении кормовых агрокультур для свиноводства — в основном сои и кукурузы, активно влияет на цены, но по мере уточнения прогнозов урожая в Китае и восстановления свиноводства страны, перегрев с рынка будет уходить, — отметила эксперт. — В ближайшие пару недель будут существенно уточнены ожидания по урожаю зерна в Северном полушарии, что также может оказать корректирующее воздействие на рынок».



По словам Снитко, на ближайшие два-три года цены закрепятся на высоких уровнях лишь в масличном секторе, поскольку мировое производство в сегменте пальмового масла ожидает некоторый спад, обусловленный сокращением плантаций. В зерновом сегменте, а также в мясном секторе цены будут корректироваться по мере балансировки поставок и снятия карантинных ограничений в странах, прогнозирует Снитко.



21 апреля в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин призывал правительство не полагаться на точечные меры, а сформировать долговременные условия, которые с помощью рыночных механизмов гарантируют предсказуемость цен и качественное насыщение внутреннего рынка. Он также обращал внимание на безусловный удар пандемии коронавируса по благосостоянию россиян и на рост цен, которые «съедают доходы граждан». Путин также предложил стимулировать инвестиционную активность через снижение рисков ведения бизнеса. Но главное, по его мнению, — обеспечить рост реальных доходов населения и добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью.

