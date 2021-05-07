Продовольствие в мире продолжает дорожать

По данным ФАО, в апреле значительнее всего выросли цены на сахар Е. Разумный

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), в апреле снова зафиксировала рост мировых цен на продовольствие, который продолжается уже одиннадцатый месяц. Среднее значение Индекса продовольственных цен в прошлом месяце составило 120,9 пункта, что на 1,7% больше мартовского показателя и на 30,8% превышает уровень апреля прошлого года. Индекс достиг максимума с 2013 года, однако в номинальном выражении все еще на 12% ниже своего исторического максимума, который был зафиксирован в феврале 2011-го.



По данным ФАО, в апреле значительнее всего выросли цены на сахар: среднее значение Индекса за месяц увеличилось на 3,9% и почти на 60% превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Такую динамику аналитики организации объясняют задержкой уборки урожая в Бразилии, а также данными об ущербе от заморозков во Франции — из-за ожидаемого снижения производства сырья выросли опасения относительно возможного сокращения мирового предложения сахара.



Значение Индекса цен на растительные масла в апреле прибавило 1,8%, что связано с ростом международных котировок пальмового масла на фоне опасений более медленного, чем предполагалось, роста производства в основных странах-экспортерах. Кроме того, увеличились цены на соевое и рапсовое масла, тогда как подсолнечное масло несколько подешевело, отмечает ФАО.



Среднее значение Индекса цен на мясо за месяц увеличилось на 1,7%: рост котировок говядины, баранины и свинины связан с устойчивым спросом в Восточной Азии. При этом цены на мясо птицы оставались стабильными, что говорит о в целом сбалансированной ситуации на мировых рынках, сообщает организация.



Значение Индекса цен на зерновые в апреле выросло на 1,2%: цены начали восстанавливаться после падения в марте. Менее масштабные, чем прогнозировалось, планы сева в США и опасения относительно состояния посевов в Аргентине, Бразилии и США, привели к тому, что в прошлом месяце кукуруза подорожала на 5,7%, цены на нее оказались на 66,7% выше, чем годом ранее. Мировые цены на пшеницу в целом оставались стабильными, котировки риса, ячменя и сорго несколько снизились, сравнила ФАО. По сравнению с апрелем прошлого года Индекс цен на зерновые вырос на 26%.



Значение Индекса цен на молочную продукцию увеличилось на 1,2%. По информации ФАО, котировки масла, сыра и сухого обезжиренного молока увеличились из-за высокого спроса со стороны Азии.



Ранее организация сообщила, что в прошлом году с острым отсутствием продовольственной безопасности столкнулись не менее 155 млн человек в 55 странах, что примерно на 20 млн больше, чем в 2019-м. Такой значительный рост голодающих говорит о том, что масштабы проблемы неуклонно увеличиваются. По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько в России проблема голода не стоит, хотя цены на ряд продовольственных товаров все же высокие. Аналогичное мнение «Агроинвестору» озвучила директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. По части экономической доступности продовольствия есть вопросы: страна может производить много продуктов, но не все люди могут себе позволить купить их столько, сколько нужно для обеспечения рекомендованных Минздравом норм потребления.



По данным Росстата, за неделю с 27 апреля по 4 мая потребительские цены увеличились в среднем на 0,2%, по сравнению с началом года — на 2,8%. Драйвером роста цен стала плодоовощная продукция, подорожавшая в среднем на 1,7%. В том числе цены на огурцы стали на 7,6% выше, капуста подорожала — на 4%, картофель — на 2,5%, морковь — на 2,4%, лук — на 1,3%, томаты — на 0,3%, яблоки — на 0,1%. В категории мяса значительнее всего увеличились цены на баранину (1,3%), свинина выросла в цене на 0,6%, говядина — на 0,5%, курица подешевела на 0,1%.

