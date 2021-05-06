ФАО ООН: в 2020 году проблемы с голодом достигли максимума за пять лет

Причиной голода служат военные конфликты, пандемия и неблагоприятные погодные условия А. Зотова

В прошлом году с острым отсутствием продовольственной безопасности столкнулись не менее 155 млн человек в 55 странах, что приблизительно на 20 млн больше, чем в 2019-м, говорится в докладе Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами ФАО ООН. Наиболее серьезные проблемы и «катастрофическое отсутствие продовольственной безопасности», которые затронули 133 млн человек, наблюдаются в Буркина-Фасо, Южном Судане и Йемене, где были приняты экстренные меры для предотвращения массовой гибели населения. Столь значительный рост голодающих за 2020 год говорит о тревожной тенденции к неуклонному росту масштабов проблемы, отмечают авторы доклада.



По мнению представителей ФАО, к росту числа голодающих привели затяжные конфликты, а экономические потрясения, во многих случаях обусловленные пандемией COVID-19, вытеснили погодные явления (третье место) и заняли второе место в списке основных факторов острого отсутствия продовольственной безопасности.



«Год спустя после объявления пандемии COVID-19 перспективы на 2021-й и последующие годы представляются мрачными. Конфликты, обусловленные пандемией ограничения, которые продолжают усугублять экономические трудности, и постоянная угроза погодных катаклизмов, скорее всего, продолжат провоцировать продовольственные кризисы», — говорится в отчете. Его авторы также отмечают, что пандемия COVID-19 выявила хрупкость глобальной продовольственной системы, которую нужно сделать более устойчивой, чтобы к 2030 году 8,5 млрд людей имели доступ к продовольствию.



Для этого, по мнению ФАО ООН, необходимо провести радикальное преобразование агропродовольственных систем, и если это не будет сделано, то продовольственные кризисы станут более частыми и серьезными. Со своей стороны, Глобальная сеть по борьбе с продовольственными кризисами активизирует усилия по стимулированию создания социальных, экологически и экономически устойчивых агропродовольственных систем, а также будет поддерживать запланированные на этот год крупные международные мероприятия, посвященные в том числе проблемам продовольственной безопасности.



Кроме агропродовольственных цепочек также надо учитывать и экспортные тарифы, которые растут и делают продовольствие для развивающихся стран менее доступным, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По его словам, в России проблема с голодом не стоит — у нас все достаточно благополучно, хотя цены на ряд продовольственных товаров все же высокие. «Эту задачу решить довольно тяжело, потому что ценовые индексы приходят к нам с мирового рынка, а не самые благоприятные макроэкономическая и макрополитическая ситуации негативно воздействуют на курс рубля. И с таким сочетанием низкого курса и объективно высокими мировыми ценами на продовольствие бороться как раз сложно, — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько. — Сейчас в России нужно активно продвигать программу продовольственной помощи наименее защищенным слоям населения».



В ФАО ООН еще весной прошлого года говорили об ухудшении ситуации с продовольственной безопасностью в мире, отмечает директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. Среди них, кроме военных конфликтов, были названы риски, которые могли возникнуть во время пандемии COVID-19 — нарушение логистических цепочек, некоторые страны будут ограничивать экспорт, что повысит нервозность на внешнем рынке и приведет к росту цен, снижение доходов населения и взносов со стороны стран-«доноров» для стран с высокой долей голодающего населения. При этом неблагоприятных погодных условий и низких урожаев в ФАО тогда не ожидали. «Все это мы сейчас и видим: доходы снижаются, экспорт ограничен, урожаи высокие, а в Индии, например, было время, когда люди не могли выйти из дома даже за продуктами питания», — добавляет эксперт.



В России проблема голода не стоит, однако в новой Доктрине продовольственной безопасности указано, что одним из критериев продовольственной безопасности является экономический доступ к продуктам, который в России выражается в достижении рекомендованной нормы питания. «Самообеспеченность не всегда является продовольственной безопасностью, потому что страна может производить много продуктов, но не все люди могут себе позволить купить их столько, сколько нужно. Экономический доступ — это новый для Доктрины критерий, по которому люди должны иметь доступ к продуктам с финансовой точки зрения», — добавляет Шагайда. По ее словам, статистика потребления домохозяйств за 2020 год будет доступна только летом, но если говорить про 2019-й, то три первые децильные группы населения по доходам могут себе позволить только до 85% от рекомендуемой нормы питания.



Чтобы достигнуть показателей Доктрины по экономической доступности продуктов питания, необходимо ввести адресную поддержку для наименее обеспеченного населения. Однако это довольно сложный вопрос — как выделить эти действительно нуждающиеся группы, но при этом сохранить стимул пытаться заработать самим на питание. Кроме того, бывают ситуации, когда людей нужно накормить прямо сейчас. Так, по словам эксперта, во многих странах есть специальные центры, магазины, в которых люди могут получить еду почти бесплатно. Такую же систему нужно применять и в нашей стране, причем распространяться она должна не только на граждан России, но и на мигрантов. «Замечательные примеры подобной помощи в России уже были, но пока они единичные», — уточняет Шагайда.



«Мы с 2014 года проводим телефонные опросы населения на тему обеспеченности продуктами питания. Большинство респондентов — это пенсионеры. В столичном регионе обычно проблем нет, а в отдаленных от него областях люди отмечают, что, конечно, все желаемое купить они не могут, но проблема голода все-таки не стоит», — заключила Шагайда.

