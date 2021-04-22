Потребление свинины достигло рекордного уровня

На долю свинины приходится 36% общего потребления мяса в стране М. Стулов

Среднее потребление свинины в России в 2020 году достигло 27 кг на человека, что стало рекордом за последние 30 лет, говорится в исследовании Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Так, в прошлом году потребление свинины в целом достигло 4,08 млн т — на 4% больше, чем в 2019-м. Аналитики подсчитали, что на долю свинины приходится 36% общего потребления мяса в стране, она уступает только птице (44%, 34 кг на человека в год).



В первом полугодии 2020-го цены на свинину были на 10% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, во втором полугодии они незначительно выросли на фоне высокого спроса, но все равно остались на уровне 2019-го, свинина была в целом более доступна, чем другие виды мяса. Кроме того, на фоне роста объемов производства в январе-июне прошлого года отпускные и розничные цены на свинину упали более чем на 10%.



Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев сказал «Агроинвестору», что свинина стала единственной категорией мяса, потребление которого в прошлом году увеличилось. Он отметил, что это произошло прежде всего из-за роста производства, которое демонстрируем позитивную динамику последние пять лет. По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, этот показатель в прошлом году увеличился на 8,9% до 5,5 млн т. Основной прирост приходится на промышленный сектор, доля которого в 2020 году составила более 88%.



За последние пять лет цены на свинину почти не изменились, отметил Ковалев, а с учетом инфляции они фактически снижаются, и свинина становится доступнее. В 2020 году этот тренд усилился по нескольким причинам: во-первых, из-за карантина люди почти перестали путешествовать, в связи с чем спрос на свинину вырос, во-вторых, помогла хорошая погода, которая длилась с мая по октябрь, пояснил он. «А еще важно, что в первую половину года свинина продолжала дешеветь», — напомнил Ковалев. Аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка отметили, что в текущем году наблюдается незначительный рост цен на этот вид мяса. Так, свинина на кости в марте 2021-го подорожала по сравнению с аналогичным месяцем 2020-го на 6,4%, бескостная — на 4%. Между тем рост цен на курицу составил сразу 17,3%.



В исследовании говорится, что в 2021-м потребление свинины вырастет еще на 3% относительно прошлого года. По прогнозу Ковалева, показатель останется примерно на прежнем уровне, поскольку база 2020 года достаточно высокая. При этом потребление свинины в России примерно сопоставимо с другими странами, отметил он. «Мы потребляем где-то 77 кг всех видов мяса на человека, это гораздо выше, чем среднее потребление в мире, которое составляет около 40 кг в год и соответствует уровню стран Европы, где потребляют от 75 кг до 85 кг в год», — сравнил Ковалев.



Дальнейшему росту потребления может помешать неясность ситуации с доходами населения, существенный рост цен на свинину и смещение спроса с сегмента глубокой переработки в сторону натуральных отрубов (по статистике, это разные категории продуктов), сказал «Агроинвестору» исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. «Свинина в определенный момент времени может стать деликатесом. Но тут нужно понимать, что речь идет только о потреблении, для роста стоимости свинины есть много различных факторов: экспорт, повышение стоимости зерна, кормов и так далее», — прокомментировал он. Уход потребителя от продуктов глубокой переработки в сторону натурального мяса связан с падением доходов населения. Это влечет за собой снижение поставок переработчиков и косвенно — уменьшение потребления в сегменте HoReCa.

