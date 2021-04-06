Потребление говядины достигло минимума за последние 10 лет

Без роста доходов населения качественная говядина так и останется уделом городов-миллионников и премиального сегмента HoReCa А. Гордеев

Спрос на говядину в России в 2020 году опустился до минимума за последние десять лет, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка. Потребление снизилось на 3,4% до 1,94 млн т, тенденция наблюдается второй год подряд. Эксперты предполагают, что в этом году спрос на говядину может вырасти из-за увеличения цен на мясо птицы и свинину, а также открытия сегмента HoReCa. В следующие десять лет потребление говядины может вырасти примерно на 100 тыс. т, оценивают аналитики центра.



Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сообщил изданию, что в условиях ограничений в связи с COVID-19, перехода на удаленный режим работы и неопределенности с будущими доходами потребители экономили и выбирали более дешевые виды белка, в том числе мясо птицы и свинину. Руководитель ЦОЭ Андрей Дальнов полагает, что этот процесс связан с сокращением производства КРС в личных хозяйствах. В то же время, в прошлом году экспорт говядины вырос на 103% до 20 тыс. т, 45% поставок пришлось на Китай. Потребление снижается в сегменте молочных пород, на него приходится до 80% рынка, рассказал «Коммерсанту» Юшин. Говядина мясных пород стала потребляться чаще. За семь лет ее потребление выросло до 300 тыс. т — в пять раз, а премиальных отрубов — до 30 тыс. т, более чем в 12 раз. Заметные объемы приходятся на сегмент HoReCa, добавил он.



Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев сказал «Агроинвестору», что потребление говядины сокращается в связи с падением доходов населения. «Мы видим снижение в сегменте мяса молочных коров, потому что оно не премиальное, но дорогое по отношению к свинине и мясу птицы, но при этом наблюдается рост потребления премиальных частей — стейков, отрубов мясных пород, но это относительно небольшой сегмент», — прокомментировал эксперт. По его мнению, без роста доходов населения качественная говядина так и останется уделом городов-миллионников и премиального сегмента HoReCa.



Эксперт рынка мяса Института конъюнктуры аграрного рынка Анна Кудрякова сказала «Агроинвестору», что на рынке КРС ситуация не самая хорошая — нынешние цены на говядину КРС очень высокие, таких не было еще никогда. В феврале розничные цены на говядину на кости были в диапазоне от 341 руб./кг до 405 руб./кг в зависимости от федерального округа, в среднем по стране — на уровне 367 руб./кг. Средняя по России стоимость бескостной говядины превысила 516 руб./кг, в зависимости от округа цены варьировались от 409 руб./кг до 564 руб./кг. «В оптовом сегменте в марте и в апреле наблюдалось заметное повышение цен на говядину. В целом по всем регионам ниже 280-290 руб./кг в опте мяса КРС (быка) не найти. Цена в 280 руб./кг — это предложения в Сибири, в Центре и на Юге стоимость достигает 300-320 руб./кг за полутушу быка (с НДС). Что касается мяса коров, в Сибири цена примерно 250 руб./кг (с НДС), в Центре России — 250-265 руб./кг», — привела данные Кудрякова.



По ее мнению, удорожание произошло из-за того, что объем предложения ограничен, а переработка этого вида мяса на фоне высоких цен на сырье заметно сократилась. Объем предложений минимальный, в некоторых регионах КРС на убой вообще нет. «В целом, больших изменений по цене не ожидается. Ценник на говядину сформировался, резко он не изменится», — считает Кудрякова. Она также отметила, что на рынке говядины сохраняется тенденция, когда участники рынка скупают КРС в живом весе в Сибири, Северо-Западных регионах, Поволжье по цене выше рыночной, и перевозят в центральные регионы. «Поэтому положительная динамика по поголовью КРС отмечается в Центре России, все остальные регионы в минусе. В то же время лидерами по производству КРС являются Татарстан, Орловская область и Краснодарский край, и именно в этих регионах наблюдается рост производства КРС. Положительную динамику так же можно отметить в Воронежской и Новосибирской областях», — рассказала Кудрякова.

