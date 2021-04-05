Мясо может подорожать к началу шашлычного сезона

В этом году среднегодовая цена на бройлера после пяти лет стагнации будет заметно выше, чем в 2020-м Pixabay

Цены на мясо к маю могут увеличиться, такой прогноз «Агроинвестору» озвучил президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. В первую очередь, это объясняется проблемами с поставками инкубационного яйца из-за распространения гриппа птиц. Особенно болезненным был запрет поставок в Россию родительских и прародительских стад. «Это привело к значительному сокращению посадок птицы, в частности в январе. Процесс начал стабилизироваться только к началу марта, — рассказал Давлеев. — Новое коммерческое поголовье вырастет только через полтора-два месяца после инкубации, а значит до начала мая у нас будет наблюдаться значительный дефицит однодневных цыплят и молодых бройлеров, которые будут находиться на откорме первую-вторую часть производственного цикла».



Таким образом, к Пасхе (в этом году выпадает на 2 мая) и к началу майских праздников российский птицепром придет без переходящих запасов, которые в нашей стране в последние годы в этот период традиционно составляли от 150 тыс. т до 250 тыс. т, и с сокращенным поголовьем на многих российских птицефабриках, оценивает Давлеев. «К слову, перед Новым годом, как правило, переходящие запасы составляли 200-300 тыс. т, однако к концу 2020-го таких запасов не было», — добавляет он.



По данным Росстата, к концу февраля остаток мяса птицы в сельхозорганизациях составлял 46,1 тыс. т — на 21,1% меньше, чем годом ранее. В целом остатки мяса сократились на 19,8% до 51,3 тыс. т. Производство птицы на убой в сельхозорганизациях в январе-феврале уменьшилось на 6,2% к аналогичному период 2020 года. Поголовье птицы в сельхозорганизациях к концу февраля сократилось на 2,1%.

Давлеев напоминает, что до начала Великого поста было очевидно превышение спроса на мясо птицы над предложением, которое вызвало значительный рост цен как в опте, так и рознице. С началом поста спрос снизился, и цены на продукцию птицеводства несколько стабилизировались.



Однако в мае, особенно с учетом ожидаемого снятия в ряде регионов запретов на массовые мероприятия, Давлеев ожидает взрывного начала шашлычного сезона, и это потребует «огромного количества мяса». «А так как прирост производства свинины в последние месяцы весьма скромный, а предложение птицы ограничено, не исключено, что кризис, связанный с поставками инкубационного яйца внутри страны и из-за рубежа приведет к повышению цен на мясо в мае», — прогнозирует он.



Национальная мясная ассоциация (НМА) пока не видят оснований для существенного роста цен к началу мая. «Сложившаяся цена на продукцию птицеводства стимулирует участников рынка как можно быстрее возвращаться к их прежним объемам производства, которые были заметно сокращены из-за гриппа птиц, — комментирует глава НМА Сергей Юшин. — Это будет способствовать частичному восстановлению рынка с точки зрения предложения». Он добавляет, что переходящих запасов птицы сейчас действительно почти нет, но Минсельхоз, Россельхознадзор и предприятия отрасли предпринимают меры по наращиванию выпуска продукции. Дальше многое будет зависеть от ситуации с гриппом птиц и объемом производства и импорта инкубационного яйца. «Уже сейчас мы видим, что Россельхознадзор дополнительно открыл несколько десятков предприятий-поставщиков инкубационного яйца, чтобы увеличить посадку птицы», — подчеркивает Юшин.



По данным НМА, сейчас цены на птицу стабилизировались. На свинину в опте они начали быстро снижаться. Причина — Великий пост, а также восстановление темпов прироста производства в свиноводстве. Цены на свинину будут давить и на рынок мяса птицы, считает Юшин. «В целом, мы предполагаем, что к майским праздникам цены как на птицу, так и на свинину могут сезонно вырасти, но несущественно», — прогнозирует он.



Юшин подчеркивает, что рынок мяса остается волатильным, и цены на разные части туш заметно меняются в зависимости от сезона. Например, к шашлычному сезону значительно дорожает свиная шея, а на другие части туши, например лопатку, они, как правило, в этот период не демонстрируют такой повышательной динамики.



Сергей Юшин, глава Национальной мясной ассоциации: Стоит также отметить, что цены на полке не всегда отражают изменения оптовых цен. Так, цены на живых свиней в январе прошлого года были на 45% ниже, чем в августе. А потом они резко снизились с середины осени. Однако в рознице мы не видели таких скачков и падений. Все сезонные колебания цен сглаживаются политикой ценообразования в торговых предприятиях.

В целом, среднегодовые оптовые цены на свинину в этом году, судя по ситуации, будут ненамного выше, чем в прошлом, считает НМА. «Мы даже не исключаем, что они вообще не вырастут по сравнению со средними ценами 2020 года. Что касается мяса птицы, то его среднегодовая цена в 2021-м году после пяти лет стагнации будет заметно выше, чем в 2020-м», — сравнивает Юшин. Он добавляет, что это изменение отражает сильно возросшую себестоимость производства и последствия широкого распространения гриппа птиц.



«Сейчас оптовые цены на мясо птицы вышли на новый уровень — тот, который, с одной стороны, обеспечивает рентабельность производителям, с другой — все еще оставляет птицу самым доступным видом мяса», — говорит Юшин. По его словам, толчком для роста цен стал еще и тот факт, что в условиях продолжающегося падения располагаемых доходов потребители старались экономить, переходя на более доступные по цене виды белка. Плюс, социальные выплаты в течение 2020 года поддержали спрос, который серьезно увеличился в начале 2021 года, и в итоге самый дешевый из видов мяса стал лидером удорожания. По данным Росстата, к 29 марта по сравнению с концом декабря 2020 года средние розничные цены на курицу выросли на 12,7%, свинина подорожала на 2,5%, говядина — на 2,9%.



Взрывного спроса на свинину в шашлычный сезон в этом году НМА не ожидает. Дело в том, что многие люди, особенно в крупных городах, и в прошлом году в мае уезжали за город и оставались на дачах в период самоизоляции, где могли точно так же готовить шашлыки, поясняет Юшин. «Возможно, в этом году спрос на мясо несколько вырастет по сравнению с прошлым из-за отмены карантинных ограничений и возможности собираться компаниями, при условии, что будет хорошая погода, но значительного повышения мы не ожидаем», — заключает он.



Между тем, Национальный союз свиноводов (НСС) снизил прогноз прироста производства свинины в 2021 году с 250-260 тыс. т до 175-180 тыс. т, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию союза. Причина в нескольких вспышках африканской чумы свиней в конце прошлого года. На этом фоне НСС скорректировал и ценовой прогноз. Если ранее из-за перенасыщения рынка союз ожидал снижения среднегодовых оптовых цен на 4-5%, то теперь прогнозирует сохранение стоимости на уровне 2020 года — около 100 руб./кг за «живок».

