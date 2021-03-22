Продажи растительных заменителей мяса выросли с началом Великого поста

Сейчас мировые продажи растительного «мяса» составляют примерно 1% от всего мясного рынка Beyond Meat

Интерес покупателей к растительным заменителям мяса вырос с начала Великого поста, который в этом году начался с 15 марта. Так, по данным онлайн-ритейлера «Утконос», продажи этой продукции увеличились в среднем на 13%, но по ряду позиций — в разы, а, например, прирост спроса на один из видов веганской колбасы достиг 1000%, пишет «Прайм».



Представители «Азбуки вкуса» рассказали агентству, что рост спроса на растительное «мясо» составляет примерно 15%, что в целом коррелирует с количеством соблюдающих пост людей. Онлайн-ритейлер «Самокат» отмечает увеличение спроса на растительное «мясо» и фарш на 27%. Продажи соевого заменителя мяса на Ozon с 15 по 19 марта прибавили 48% относительно предыдущей недели.



Акционер группы компаний «Эфко», основатель «Еды будущего» Сергей Иванов говорит, что Великий пост — высокий сезон для растительного «мяса». «Вся линейка веганской еды растет, по каким-то категориям — до 70% к прошлому году. В Великий пост спрос конкретно на растительное «мясо» растет на десятки процентов, в зависимости от каналов», — рассказал он (цитата по «Прайму»). При этом активнее всего во время поста увеличивается спрос в HoReCa.



С одной стороны, во время поста можно сделать тестовые закупки и попробовать что-то новое, говорит президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. С другой стороны, этот период многие в России воспринимают как возможность экономить, отказываясь от мясной группы, которая является самой дорогой в потребительской корзине, и отдавая предпочтение овощам, солениям, крупам и др. «Да, пост — это возможность, спрос во время него растет, но в каких сегментах и в каком объеме? — рассуждает он. — Нынешний год и прошлый я бы не брал за основу анализа, потому что в 2020-м в это время были закупки перед карантином. Кроме того, в прошлом году была сложная ситуациях с ценами на мясо: они повышались, в то время как покупательская способность падала». Эти факторы мешают точно оценивать тренды. Так, чтобы говорить о динамике цен и спроса, нужно смотреть данные за пять лет, и, кроме того, сравнивать период поста, например, с летним или предновогодним сезонами, прокомментировал Давлеев «Агроинвестору».



В ближайшие 10 лет в России появятся растительное и клеточное мясо или выпечка из белка насекомых, пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова управляющего партнера венчурного фонда Fuel for Growth, член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрея Зюзина. Первые продукты уже начинают появляться на прилавках магазинов, а вот блюда из насекомых окажутся в меню россиян лишь через пару лет. Так, по его словам, некоторые компании уже планируют запускать в стране производство макарон, муки и выпечки с добавлением белка из личинок мухи Черной львинки. Еще один тренд ближайшего десятилетия — еда из 3D-принтера. Согласно дорожной карте НТИ, к 2028 году жители России смогут самостоятельно производить еду на таком устройстве. Так, одна из разработок предполагает, что на домашнем устройстве можно будет напечатать «мясо» из растительного белка или из предварительно культивированных клеток мяса.

Сейчас мировые продажи растительного «мяса» составляют примерно 1% от всего мясного рынка, и для того, чтобы составить реальную конкуренцию животному мясу, производители альтернативного стараются снижать цены на свою продукцию. Так, со временем альтернативное мясо станет и вовсе на 30-40% дешевле животного, пишет Financial Times. При этом цена наряду со вкусом и полезностью сейчас в числе ключевых факторах для компаний в попытках расширить базу потребителей.



С 2010-го по 2020 год инвестиции в производство альтернативных протеинов по всему миру составили $6 млрд, больше половины из них — $3,1 млрд — было привлечено в 2020-м. В 2019-м инвестиции составили $1 млрд, в 2018-м — $694 млн. При этом в 2020 году более $2 млрд было вложено именно в производство альтернативных видов мяса, рассказал Давлеев. То есть сейчас идет ускоренное привлечение инвестиций в эту отрасль, и аналитики прогнозируют, что примерно к 2030 году стоимость большинства альтернативных протеиновых продуктов в мире может сравняться или даже стать дешевле, чем традиционные мясо и молоко. Но, подчеркивает Давлеев, это данные по всему миру, конкретно про Россию говорить сложно. Рост потребления этой продукции в нашей стране будет зависеть именно от того, с какой скоростью она будет дешеветь.



«Спрос на растительное мясо в России может вырасти на десятки процентов, но в рамках незначительных общих объемов. Условно, его потребление может вырасти с 0,1% до 0,2% от общего потребления мяса в стране, — говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. — Это, на мой взгляд, все же очень узкий сегмент <...>, он, возможно, когда-нибудь и займет 2-5% от потребления, но это вряд ли окажет воздействие на рынок мяса». Многое будет зависеть от того, насколько удастся продать концепцию такой продукции молодежи, считает Рылько. «Вот курение, например, в том числе электронных сигарет, может рассматриваться как вещь абсолютно бессмысленная и даже вредная. Но закрепление за такой привычкой некоей эксклюзивности и элитарности в разы повышает ее популярность. То же может произойти и с растительным мясом», — прокомментировал он «Агроинвестору».

