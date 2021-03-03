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Russian Meat & Feed Industry — 2021

Аналитика

Японские ученые создали «неотличимое от натурального» искусственное мясо

Оно выращено с помощью регенеративной медицины

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Искусственное мясо может стать продуктом следующего поколения
Pixabay
Искусственное мясо может стать продуктом следующего поколения
Pixabay

Японские биологи во главе с профессором Токийского университета Седзи Такеути создали искусственно выращенные в лаборатории мышечные волокна коров. Исследование опубликовал научный журнал Science of Food. По словам ученых, созданное мясо в приготовленном виде почти не отличается от натурального.

Специалисты вырастили образец мышечной ткани размером 1 см² и толщиной в несколько миллиметров. Руководитель исследования отметил, что на данном этапе результат похож, скорее, на жидкий фарш, чем на натуральные волокна, однако в приготовленном виде на вкус почти не отличим от говядины. При этом микробное загрязнение не было обнаружено, это влияет на чистоту, приемлемость для потребителей и срок годности продукта.

Исследователи решили использовать для выращивания искусственного мяса способ, применяемый в регенеративной медицине. Он используется для восстановления утраченной мышечной ткани путем выращивания тонких слоев мышц из стволовых клеток на специальной основе внутри тела. Подобный подход японские биотехнологи применили для высаженной на полимерной гидрогелевой основе культуры стволовых клеток. Ускорения роста мышечных тканей ученые добились периодическим действием электрического тока на клетки. Ученые считают, что предложенный способ воспроизведения мышечной ткани крупного рогатого скота будет полезен для получения искусственного мясного стейка в больших масштабах.

В исследовании говорится, что мировое потребление мяса растет вместе с численностью населения, что может привести к белковому кризису, поскольку традиционное животноводство создает ряд проблем, в том числе этическую, неблагоприятно воздействует на окружающую среду. «Необходимы более устойчивые технологии производства мяса, чтобы преодолеть разрыв между спросом и предложением и предотвратить белковый кризис, — считают ученые. — Мясо, полученное с помощью тканевой культуры клеток животных, может стать продуктом следующего поколения, поскольку оно может быть произведено с использованием небольшого количества клеток, полученных без убийства скота».

Однако ученые отметили, что предстоит пройти долгий путь, прежде чем выращенное в лаборатории мясо станет неотличимым от настоящего. Кроме того, необходимо преодолеть препятствия, связанные с принятием нового продукта потребителями.

Между тем, в мире растет популярность растительных аналогов мяса. Так, в начале февраля стало известно, что McDonald’s начал тестовые продажи бургеров с растительной котлетой McPlant Burger в Дании и Швеции. Аналитики Deloitte Consulting оценивают объем российского рынка альтернативного мяса на уровне 0,7-0,8% от европейского, по итогам прошлого года достиг 2,6 млрд руб. Однако, по их мнению, этот сегмент имеет огромный потенциал: около 47% россиян в возрасте от 16 до 40 лет готовы разнообразить свой белковый рацион мясом на растительной основе. Рынок аналогов мяса в течение пяти лет будет расти на 10% в год, к 2025 году продажи растительного мяса в мире достигнут $28 млрд, прогнозирует Deloitte.

Екатерина Шокурова 

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