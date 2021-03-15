Эксперт: этой весной будет продано больше мяса, чем обычно в этот период

В период Великого поста потребление мяса может снизиться на 5% М. Стулов

Весенний сезон для рынка мяса в 2021 году, возможно, будет значительно отличаться от обычных, рассказал «Агроинвестору» президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. По его словам, спрос на мясную продукцию может превысить среднегодовой уровень последних пяти лет на 3-5%. Причиной этого эксперт называет «социальное нетерпение» и желание быстрее «отряхнуться» от COVID-19, выйти в компании на улицу в хорошую погоду. «Это позволит увеличить продажи мясной продукции, особенно шашлычной и полуфабрикатов для барбекю. Продажи курицы и свинины в этот сезон могут быть выше, несмотря на рост цен», — считает Давлеев.



В то же время он отметил, что во время Великого поста, который начался 15 марта и продлится до 1 мая, потребление мяса, скорее всего, снизится на те же 3-5%. При этом на стабилизацию ситуации на мясном рынке может повлиять увеличение цены. «Уровень цен уже уходит вверх, несмотря на попытки их сдержать. В целом ситуация на потребительском рынке резко не изменилась, хотя и идет общее подорожание некоторых продуктов питания. Если говорить про объемы по мясным продуктам, то они останутся примерно такими же, просто могут произойти структурные изменения спроса и переход от более дорогих видов к более дешевым», — объяснил Давлеев.



При этом дальнейшую динамику цен он пока не берется прогнозировать, отмечая, что это можно будет сделать после выхода данных Росстата по объему производства продукции животноводства, особенно поголовья свиней и птицы в феврале. «Тогда будет примерно ясна динамика в первые два месяца, потому что пока есть только данные по январю, — говорит Давлеев. — От динамики в январе-феврале будет зависеть выпуск продукции в марте-апреле. Православный пост закончится к маю, что как раз совпадет с периодом максимального спроса на мясные продукты, особенно охлажденные. Это будет связано с началом сезона шашлыков, поездок на дачи и началом майских праздников, которые являются пиковым периодом для продажи мясной продукции».



Гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев сказал «Агроинвестору», что стабилизация оптовых цен на рынке мяса уже идет и «их пики пройдены». «Они выпали на предпразничные мартовские дни и совпали с повышенным спросом, Великий пост тогда еще не начался, из-за коронавируса люди никуда не могут уехать, к тому же, из-за снижения производства наблюдается дефицит мяса птицы, — комментирует он. — Сейчас уже идет снижение цен как на свинину, так и на птицу». Ковалев также отметил, что в дальнейшем НСС не видит причин для особого беспокойства по поводу ценовых показателей, потому что мониторинги всех производственных планов компаний подтверждают, что в этом году прирост производства свинины составит не менее 250 тыс. т в живом весе, или около 200 тыс. т в убойном.



«Распределение прироста по месяцам произошло таким образом, что первые три месяца показатели минимальны. Это связано с ударом африканской чумы свиней и плановым выводом мощностей, который начинается только со второго квартала. Поэтому если сейчас прирост идет на уровне 1-3%, то начиная с апреля-мая, он кратно увеличится», — отметил Ковалев. Он также добавил, что этот период совпадет с возрастанием спроса на мясную продукцию. «Поэтому с точки зрения свинины все будет сбалансировано, если не будет других обстоятельств, связанных, допустим, с птицей», — говорит он.

