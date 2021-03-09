разделы

реклама

журналы

USD

72.837 (0,16%)

EUR

86.701 (0,12%)

MOEX

3589.83 (0,15%)

BRENT

68.28 (-0,16%)

Пшеница

647.4 (0,06%)

Сахар

16.3 (1,12%)

USD

72.837 (0,16%)

EUR

86.701 (0,12%)

MOEX

3589.83 (0,15%)

BRENT

68.28 (-0,16%)

Пшеница

647.4 (0,06%)

Сахар

16.3 (1,12%)

USD

72.837 (0,16%)

EUR

86.701 (0,12%)

MOEX

3589.83 (0,15%)

BRENT

68.28 (-0,16%)

Пшеница

647.4 (0,06%)

Сахар

16.3 (1,12%)

USD

72.837 (0,16%)

EUR

86.701 (0,12%)

MOEX

3589.83 (0,15%)

BRENT

68.28 (-0,16%)

Пшеница

647.4 (0,06%)

Сахар

16.3 (1,12%)

USD

72.837 (0,16%)

EUR

86.701 (0,12%)

MOEX

3589.83 (0,15%)

BRENT

68.28 (-0,16%)

Пшеница

647.4 (0,06%)

Сахар

16.3 (1,12%)

Russian Meat & Feed Industry — 2021

Технологии

Подработать мясо для экспорта. Какие инвестиции делают производители, чтобы отправлять продукцию на внешние рынки

Алена Белая

| Агроинвестор |

Vostock Photo
Vostock Photo
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

Читать номер

Вывоз мясных продуктов активно развивается. Продавать в другие страны можно в том числе и не востребованные на внутреннем рынке части туш. Однако вне зависимости от того, какая именно продукция планируется к отправке, для экспортных товаров зачастую нужна специальная подготовка. Особые требования покупатели предъявляют к качеству и безопасности, инвестировать также придется в упаковку и транспортировку


По данным ФТС, в 2020 году вывоз мясной продукции из России в натуральном выражении составил около 530 тыс. т. Довольно серьезные объемы говорят о том, что экспорт перестает быть для российских производителей редким, разовым явлением. «Необходимо понимать, что внешние рынки — не то место, куда можно прийти, чтобы просто продать товар подороже „в моменте“, на них нужно закрепляться, доказывая свое превосходство по уровню качества и сервиса, — считает исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. — Даже если компания производит качественный продукт, но при этом должным образом выполняет только три-четыре из десяти заказов, то к ней просто перестанут обращаться». Так что для российских компаний экспорт должен стать стратегией. Только совокупность усилий, а именно техническое перевооружение производств, обеспечение стабильности поставок, инвестиции в маркетинг вкупе с качественным менеджментом дают возможность компаниям конкурировать на внешних рынках, уверен эксперт.

Алена Белая 

Загрузка...
Агроинвестор

«Агроинвестор»

Читать

рекомендации

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2021
Поглотители стартапов. В России идёт охота за прорывными технологиями

«Агротехника и технологии»

Поглотители стартапов. В России идёт охота за прорывными технологиями
"Агроинвестор" №03, март 2021

Журнал

"Агроинвестор" №03, март 2021
Агросектор утратил оптимизм. Как непредсказуемость агрогосполитики может сказаться на развитии сельского хозяйства

«Агроинвестор»

Агросектор утратил оптимизм. Как непредсказуемость агрогосполитики может сказаться на развитии сельского хозяйства
+20% вывоза за год. Итоги аграрного экспорта-2020

«Агроинвестор»

+20% вывоза за год. Итоги аграрного экспорта-2020

реклама