«Черкизово» планирует увеличить производство индейки до 100 тысяч тонн в год

Продукты с высокой добавленной стоимостью должны достигнуть 80% портфеля «Черкизово» Д. Гришкин

Группа «Черкизово», один из лидеров в производстве индейки в России, в будущем планирует увеличить выпуск этого мяса на предприятии «Тамбовская индейка» до 100 тыс. т. Также компания планирует расширить линейку продукции под брендом «Пава-Пава», в том числе готовых к приготовлению и готовых к употреблению продуктов, говорится в отчете холдинга за 2020 год.



Открытие второй очереди «Тамбовской индейки» (совместное предприятие «Черкизово» и испанской Grupo Fuertes) летом 2020-го стало ответом на растущий спрос на диетическое мясо, к которому относится продукция из индейки. Из отчета следует, что полностью комплекс будет запущен к середине этого года, и это позволит увеличить мощность производства примерно в 1,5 раза до 85 тыс. т в живом весе. Там также уточняется, что в 2020 году на комплексе произвели 41 тыс. т мяса индейки, что на 5% больше, чем в 2019 году. Выручка сегмента выросла на 6% до 7,1 млрд руб.



«В 2021 году, несмотря на испытываемые отраслью сложности, сможем продолжить наращивать продажи во всех сегментах бизнеса», — приводятся в отчете слова гендиректора группы «Черкизово» Сергея Михайлова. Увеличение объемов реализации в канале розничной торговли будет обеспечиваться ключевыми брендами — «Черкизово», «Петелинка», «Куриное царство» и «Пава-Пава». Это будет происходить благодаря дальнейшему улучшению ассортиментной линейки и выходу в новые категории продуктов с высокой добавленной стоимостью, доля которых в портфеле должна увеличиться с 60% до 80%.



Культура потребления индейки в России продолжает формироваться во многом благодаря интересу к здоровому образу жизни, считает «Черкизово» Так, за последние 10 лет объем потребления этого вида мяса на душу населения вырос с 1 кг до 2 кг. Несмотря на двукратный рост, этот показатель все еще значительно отстает от потребления в странах Европы, что говорит о значительном потенциале рынка.

Любое развитие производства индейки — это отличная новость, потому что индейка — это мясо для здорового питания, и спрос на него на сегодняшний день значительно превышает предложение, говорит президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Кроме того, индейководство — это одна из ниш, которую можно заполнять и на региональном, и на федеральном уровнях.



По его словам, «Тамбовская индейка» становится федеральным игроком по нескольким причинам: во-первых, из-за большого объема производства, которое позволяет продавать продукцию за пределами Центрального федерального округа. При этом компания не мешает развитию региональных индейководов, потому что локальные бренды тоже имеют значительный ресурс для насыщения потребностей населения от Владивостока до Калининграда.



Во-вторых, во всем мире большая часть индейки производится для использования в глубокой переработке (колбасы, ветчины). В России же львиная доля этого вида мяса представлена охлажденными, упакованными отрубами, рассказал «Агроинвестору» Давлеев. Так что у компании есть хороший стимул для развития производства именно для глубокой переработки.



По данным «Черкизово», в 2020 году средняя цена реализации индейки выросла на 3% до 173,98 руб./кг. Сохранился высокий спрос со стороны торговых сетей и потребителей. Давлеев также отмечает, что цены на мясо индейки остаются относительно стабильными — на уровне прошлого года. Правда ожидается, что они будут расти в периоды активного спроса: с началом сезона шашлыков и перед Новым годом. Все больше людей предпочитают индейку другим видам мяса: индюшиный шашлык продается наравне со свиным и куриным, хотя объем производства индейки значительно и несопоставимо меньше. Это объясняется тенденцией стремления населения к здоровому питанию, говорит эксперт.



Однако перед индейководством в России все еще стоят вопросы нехватки инкубационного яйца и племенной базы, продолжает Давлеев. Хотя на сегодняшний день инкубационного яйца не так мало, чтобы дестабилизировать отрасль. Из-за гриппа птиц в Европе поставки индюшат и инкубационных яиц снизились, но значительная часть яиц импортируется из Канады, где ситуация с гриппом в этом году благоприятная, отмечает он.



Сейчас ресурсы инкубационного яйца в России в целом стабильны, однако почти 80% из них импортируется. Фактически, говорит Давлеев, в России есть только три племрепродуктора второго порядка: совсем небольшое родительское стадо в Тюменской области, которое используется для собственных нужд птицефабрики «Морозовская», также есть «Индюшкин двор» в Ростовской области и «Авиаген Торкейз» в Пензенской области (проект крупнейшего генетического поставщика Aviagen Turkeys). Их совокупная мощность составляет не более 10 млн яиц в год при текущей потребности в 30 млн. Через пять-семь лет потребность в инкубационном яйце увеличится до более чем 60 млн штук.



Внимание Минсельхоза и правительства к развитию племенного птицеводства, особенно в индейководстве, весьма актуально, обращает внимание Давлеев. Собственная племенная база не избавит от факторов, связанных с гриппом птиц, но позволит в случае необходимости расширить круг поставщиков. Вполне вероятно, что с масштабированием производства себестоимость производства российского инкубационного яйца может сравняться с импортным, а с учетом доставки и таможенных пошлин, которые вырастут с 5% до 10% в 2020—2023 годах, и финальная стоимость может стать ниже, чем у ввозимой продукции. Тогда и импортозамещение произойдет естественным экономическим путем, а не через ограничения, заключил эксперт.

