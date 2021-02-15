«Новые утиные фермы» увеличит товарное стадо до 1 млн уток

В этом году компания планирует выпустить 13 тысяч тонн продукции Pixabay

Ростовская компания «Новые утиные фермы», принадлежащая «Дамате», намерена к 1 октября увеличить товарное поголовье утки в 3,7 раза — с 273 тыс. 1 млн, сообщила пресс-служба правительства Ростовской области со ссылкой на заявление руководителей предприятия. Сейчас поэтапно вводятся участки по выращиванию молодняка. С ноября прошлого года компания выращивает племенных утят для родительского стада, сейчас их более 35 тыс., говорится в сообщении. Выпуск продукции на собственном мясокомбинате был возобновлен в ноябре прошлого года.



Генеральный директор УК «Дамате» Рашид Хайров рассказал «Агроинвестору», что компания приступила к работе над проектом восстановления производства мяса утки летом 2020 года. «За короткий срок мы ввели в эксплуатацию объекты всех производственных этапов комплекса: инкубатор, птичники родительского стада, птичники выращивания и откорма, элеватор, цех производства комбикормов. И уже в конце года, после запуска птицеперерабатывающего завода, выпустили первые партии продукции», — сказал Хайров. Он добавил, что проектная мощность комплекса составит 16 тыс. т мяса утки в убойном весе в год, в декабре 2020 года было произведено более 350 т продукции.



В планах компании на 2021 год — выпустить 13 тыс. т продукции из мяса утки в убойном весе. «Технические мощности завода по убою и переработке утки позволяют производить более 50 наименований продукции. Ассортиментная линейка включает как целую тушку утки, так и крупнокусковую и мелкокусковую продукцию, разнообразные позиции в маринадах. «Дамате» реализует продукцию из мяса утки под новым брендом “Озерка”», — рассказал топ-менеджер.



Потенциал рынка мяса утки сегодня сильно недооценен, уверен президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. «Предложение продуктов из утки сегодня в ряде торговых сетей, конечно, существует, но, во-первых, оно недостаточно разнообразно, а во-вторых, оно крайне ограничено по покрытию географически. В России пока представлено три вида продуктов: филе грудки, окорочок и целая тушка, но в большинстве магазинов, где их можно встретить, выложено по одному продукту от производителя, — рассказал он «Агроинвестору». — Продажи целой утки и ее части в качественной барьерной упаковке, допустим, вакуумной, которая увеличивает срок хранения продукта, позволяют производителям значительно расширить возможности поставки как через крупные торговые сети в разные регионы страны, так и в более мелкие розничные форматы. Это значительно увеличит базу физического объема реализации».



Сегодня кроме «Новых утиных ферм» в России утку выпускают три крупнейшие фабрики, в том числе «Улыбино» и «Русское поле», объемы производства которых составляют 15-18 тыс. т в год — это очень мало, продолжает Давлеев. «Получается, что промышленно произведенного мяса утки россияне могут купить только 300-350 г на человека год», — подсчитывает он. По его мнению, при правильной разделке, упаковке, сроках хранения, брендинге, выкладке на полке и справедливой цене у мяса утки есть очень хороший потенциал для расширения проникновения в розницу. «Кроме того, сейчас в России идет активный переход на dark kitchen и доставку готовых блюд из кафе и ресторанов. Это значительно увеличивает объемы реализации продукции и переводит приготовление блюд из утки практически в категорию casual или fast food, для чего мясо утки отлично подходит, особенно с учетом резко растущей популярности азиатской кухни, активно использующей утку», — считает Давлеев.



«Дамате - крупнейший в России производитель индейки (бренд «Индилайт»). В 2020 году компания завершила реализацию проекта расширения производственных мощностей до 155 тыс. т в убойном весе в год. Группа работает в Пензенской и Ростовской областях, в последней она арендует мощности бывшего комплекса «Евродон» Вадима Ванеева. «Новые утиные фермы» созданы на базе комплекса «Донстар», ранее также принадлежавшего Ванееву, компания арендовала мощности в июне прошлого года.

