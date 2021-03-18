«Донская индейка» вложит 4,2 млрд рублей в племрепродуктор и переработку мяса птицы

Сейчас Россия зависит от импорта инкубационных яиц индейки на 85% «Донская индейка»

Воронежский проект производства инкубационного яйца индейки — «Донская индейка» — будет расширен за счет племрепродуктора второго порядка мощностью в 12 млн инкубационных яиц в год. Инвестиции в реализацию этого этапа составят 2,1 млрд руб., срок реализации — 2021-2022 годы. Компания заявляет и о третьей очереди проекта, благодаря которой увеличится мощность племрепродуктора, а также будут построены цеха по убою и глубокой переработке мяса индейки. Стоимость третьего этапа составляет 2,1 млрд руб., завершить работы планируется к 2024 году, сообщается на сайте правительства Воронежской области.



«Реализация проекта полного цикла “Донская Индейка” позволит закрыть до 50% потребности российского рынка в инкубационном яйце индейки и получать свежее яйцо стоимостью на 20% ниже импортного, — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. — Сейчас потребность отечественного рынка в инкубационном яйце индейки оценивается минимум в 25 млн штук в год, из которых 70-80% поставляется из Европы, США, Канады».



В 2020 году «Донская Индейка» совместно с «Хендрикс Генетик» завершила работу над первым этапом своего проекта. Им стал инкубаторий мощностью 5,6 млн птенцов индейки в год, говорится на сайте компании. Инвестиции в проект составили 320 млн руб. Поставщиками инкубационного яйца являются компании «Хендрикс Генетик» и «Кадди Фармз». Птенцы воронежского производства поставляются в четыре региона России и в Белоруссию, уточняет пресс-служба правительства Воронежской области.



Сейчас «Донская Индейка» заявляет о планах производить 12 млн инкубационных яиц в год, однако к 2024-2025 годам потребность России них достигнет 50-70 млн штук, так что вряд ли компания сможет обеспечить 50% от необходимого количества, прокомментировал «Агроинвестору» президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. По его словам, сейчас Россия зависит от импорта инкубационных яиц индейки на 85%.



В целом воронежский проект актуален для сложившейся конъюнктуры, считает он. Однако, как рассказал Давлеев «Коммерсанту», производство инкубационного яйца — не самая прибыльная часть индейководческого бизнеса, так как содержать родительское поголовье дорого: птица крупная, требует особых условий, высокого уровня биобезопасности, много корма, технологически сложно провести искусственное осеменение. Однако заниматься индейководством выгодно, сказал «Агроинвестору» главный научный сотрудник — руководитель научного направления генетики и селекции Всероссийского научно-исследовательского и технологического института птицеводства РАН Яков Ройтер. «Да, корм должен быть полноценным, но у этой птицы мало жира, и хорошая конверсия корма. Поэтому ее и разводят во всем мире», — отметил он.



Возврат инвестиций будет зависеть от расчета экономики проекта, поддержки государства и квалификации персонала. Итоговый срок окупаемости определят конкретные условия финансирования: объем средств, залоги, процентная ставки, график погашения долга и ковенанты, рассказал Давлеев «Коммерсанту». «Но самое главное — это обязательное наличие многолетнего опыта работы в племенном или промышленном индейководстве», — обращает внимание он.



Экспорт индейки будет увеличиваться в том числе вследствие насыщения продовольственного рынка России, считают аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. По данным Agrifood Strategies, в 2020 году экспорт этого вида мяса вырос почти втрое, приблизившись к 10 тыс. т. В стоимостном выражении поставки увеличились с $6,5 млн до почти $15 млн. К концу прошлого года Россия стала третьим крупнейшим поставщиком мяса индейки в Китай с долей рынка более 8%, уступив только США и Чили.

Индейка востребована сейчас и будет пользоваться спросом в дальнейшем, в том числе для переработки, уверен Ройтер. При этом рынок индейки в России еще не насыщен, так что перспектива увеличения продаж этого вида мяса за счет экстенсивного роста есть, уверен исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. «Рост доли рынка и повышение устойчивости за счет развития инфраструктуры — однозначно полезно любому производителю», — добавляет он.



Но не стоит забывать о плохо прогнозируемой мароэкономической ситуации, из-за чего и возникает большинство рисков, связанных с реализацией подобных проектов. Во-первых, говорит Корнеев, нужно учитывать зависимость России от импорта инкубационного яйца и возможное закрытие стран, которые его поставляют. Второй фактор риска — валютные колебания, третий — падающий платежеспособный спрос населения. Кроме того, нужно не забывать и о мерах государственного регулирования на рынках зерновых и масличных, что сказывается на цене кормов, прокомментировал он «Агроинвестору».



По мнению руководителя проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Евгения Афанасьева, снижение доли импорта в поставках инкубационного яйца позитивно скажется на отечественном производстве мяса индейки. Он также напоминает, что в прошлом уже неоднократно вводились ограничения на ввоз инкубационного яйца из западных стран из-за инфекционных заболеваний, что в итоге влияет на отпускные цены мяса птицы. По словам Афанасьева, если проект будет реализован с плановыми показателями производительности 12 млн инкубаторного яйца в год, это позволит закрыть 50% нынешней потребности в инкубационном яйце, которая сейчас составляет около 25 млн яиц в год.

Сейчас в России три родительских стада индейки: Aviagen Turkeys в Пензенской области (производит 2,5 млн яиц в год, планирует рост до 9 млн), комплекс птицефабрик ГК «Руском» в Омской и Тюменской областях, племенное подразделение «Индюшкиного двора» в Ростовской области (9 млн яиц). Эти три актива спустя два-три года смогут достигнуть плановой мощности 20 млн яиц, оценивает Давлеев.



По расчетам Agrifood Strategies, производство мяса индейки во всех хозяйствах в прошлом году составило почти 330 тыс. т в убойном весе, что почти на 54 тыс. т, или 20,7% больше, чем в 2019-м. Среднее потребление индейки в 2020 году составило 2,2 кг на человека, что все еще минимум вдвое ниже потенциала рынка, который оценивается на уровне 4,5 кг. В 2021 году Agrifood Strategies ожидает дальнейшего развития отрасли по всем направлениям. Объем производства может прибавить еще 20%, или 70 тыс. т, и по итогам года достичь 400 тыс. т при условии нераспространения гриппа птиц.

