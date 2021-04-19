Эксперты: отмена советом ЕАЭС льгот на импорт не повлияет на стоимость мяса в России

Предугадать экспортную стоимость говядины в перспективе полугода невозможно Pixabay

Решения совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) более чем в два раза сократить список развивающихся стран, которым полагается 25% скидка на импортную пошлину, не повлияет на стоимость мяса в России, считают опрошенные «Агроинвестором» эксперты. Изменения были утверждены 5 марта и вступят в силу с 12 октября. Однако «Ведомости», ссылаясь на слова доцента кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Плеханова Елены Рожанской, пишут, что на фоне изменений возможно ощутимое повышение цен, в частности на мясные консервы и мясо.



«В Россию ввозят мясо в основном из Беларуси (31,8%), Бразилии (26,2%), Парагвая (17,8%) и Аргентины (11,8%). Но при этом Россия является наиболее важным рынком для сбыта мяса для Парагвая (второе место с долей 30,3% после Чили с долей 34%). Для Аргентины мы четвертые по важности покупатели с долей 4,7% всех поставок мяса», — сказала изданию Рожанская. По ее словам, производители из данных стран могут просто повысить цены на свою продукцию, но во многом это будет зависеть от того, насколько для них важен российский рынок.



Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сказал «Агроинвестору», что предугадать экспортную стоимость говядины в перспективе полугода невозможно, потому что на мировом рынке цены очень волатильны. «Факторов, которые в целом оказывают влияние на динамику цен, десятки. Вырастет только размер таможенной пошлины, но если цены на мировом рынке в странах, откуда мы покупаем мясо — Бразилии, Парагвая, Аргентины, Индии и Колумбии — снизятся, или мы будем покупать другой ассортимент, никакого роста не будет», — считает Юшин. Он также отметил, что на цены влияет и динамика стоимости других видов мяса. Так, если цены на птицу и свинину упадут, это сдержит и цены на говядину. «То есть при прочих равных, внешнеторговая себестоимость вырастет, если стоимость на рынках стран-экспортеров не изменится. Но сегодня знать этого мы не можем», — заключил Юшин.



Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк сказал «Агроинвестору», что решение совета ЕАЭС никак не повлияет на стоимость мяса в России. Если это и коснется российских цен, то будет дорожать не все мясо, а конкретные отруба, в определенном месте и количестве и «все это не существенное влияние на общий рынок мяса страны», сказал он. «Не нужно путать сегменты, которые могут почувствовать изменения, и рыночную отрасль. Если мы завозим менее 20% мяса, из которого часть подорожает, на всем рынке нашей страны это не отразится, — уверен Костюк. — Маленькая часть никак не скажется на ценах мяса, которое производится в другой стране. Эту часть заместят или вообще не будут покупать, а если и будут, то те люди, которые выбирают премиальный товар и привыкли к нему».



Он отметил, что в новых правилах речь идет о том, что существует несколько видов пошлин и квоты в рамках ВТО в нашей стране, которые Россия сейчас меняет и приводит в порядок. «А правила внутри ЕАЭС не меняются. Обязательства стран ЕАЭС по ВТО никто не отменял. Поэтому ничего существенного нет, просто техническая коррекция, упрощение», — объяснил Костюк.



Гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев уверен, что свинины новые правила вообще не коснутся. Во-первых, Россия почти не импортирует свинину, во-вторых, есть преференция для развивающихся стран, прежде всего Латинской Америки, которые платят не полную пошлину, а только 75% ставки, сказал он «Агроинвестору». «Из Латинской Америки у нас поставлялась свинина и говядина, но по свинине такой преференции не было, а сейчас и импорта почти нет», — добавил Ковалев.



Между тем, гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов сказал «Известиям», что оптовые цены на мясо бройлера падают на фоне продолжающегося Великого поста. По его словам, возросшие в начале года оптовые цены на куриное мясо, сначала стабилизировались, а теперь снижаются и уже отыграли более трети своего роста. Слова Лахтюхова изданию подтвердила гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева. Пресс-служба Минсельхоза сообщила «Известиям», что за прошедшие 30 дней цены производителей на тушку бройлера возросли на 1,4%. Однако к 14 апреля оптовые цены начали снижение и достигли 124,3 руб./кг, сократившись на 0,3% за неделю. По данным Росстата, с начала года к 12 апреля средние розничные цены увеличились на14,6% и составили 165,7 руб./кг. Однако динамика роста цен снизилась: если в марте к февралю наблюдалось повышение на 7,2%, то к 5 апреля рост к марту составил лишь 0,35%.

