Группа «Ресурс» делает ставку на экспорт

В этом году холдинг планирует увеличить производство бройлера до 750 тысяч тонн Ю. Эйвазова

Несмотря на то, что прошлый год стал непростым для бизнеса из-за пандемии коронавируса, ГАП «Ресурс» выполнила все поставленные задачи, в том числе в части экспорта, отгрузив на внешние рынки 125 тыс. т мяса птицы. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Meat & Feed Industry рассказал старший вице-президент компании Дмитрий Антонов. При этом, по его словам, карантинные ограничения вызвали серьезные сложности с поставами продукции на внешние рынки, в частности в Китай. «Часть контейнеров с нашей продукцией разгружалась не непосредственно в Китае, а в других портах, что существенно увеличило расходы», — отметил Антонов. Он также уточнил, что экспортный поток у группы достаточно диверсифицирован: треть продукции отправляется в Китай, треть — на Ближний Восток и треть — в страны СНГ. Благодаря этому компания в меньшей степени зависит от падения продаж на отдельных рынках.



Финансовые результаты «Ресурса» в 2020 году, по словам Антонова, из-за увеличения стоимости кормов были несколько хуже, чем ожидалось. Однако группе удалось до января текущего года не повышать цены для потребителей, подчеркнул он. По итогам прошлого года «Ресурс» выпустил 708 тыс. т мяса бройлера в живом весе, а также 1,2 млн т комбикормов, сохранив третье место в рейтингах «Агроинвестора» топ-25 производителей комбикормов и мяса. В этом году холдинг планирует увеличить производство мяса птицы и выйти на 750 тыс. т.



При этом бизнес группы растет не только органически, но и за счет приобретения активов. В частности, в этом году «Ресурс» взял в аренду ростовские площадки «Белой птицы», чтобы полностью обеспечить себя инкубационным яйцом, с ввозом которого в Россию в конце прошлого года возникли трудности из-за распространения гриппа птиц. В прошлом году группа купила предприятие «Уральский бройлер», которое уже эффективно работает в структуре компании, а также мясоперерабатывающий комбинат в Калмыкии, сейчас прорабатывается вопрос по запуску этого производства, рассказал Антонов. Еще одним приобретением «Ресурса» стал комплекс в Московской области, где компания планирует производить полуфабрикаты, которые, как считают маркетологи группы, будут все более востребованы у российского потребителя.



Также компания планирует уделять серьезное внимание выращиванию КРС. «Это очень важный аспект развития сельского хозяйства страны. В мире стремительно сужаются сельхозплощади, где можно выращивать крупный рогатый скот, а Калмыкия является одним из лучших регионов как для производства КРС, так и для овцеводства», — отметил Антонов. По его мнению, в России существуют системные проблемы с выращиванием КРС, так как производственный цикл в секторе гораздо длиннее, чем в птицеводстве. «Мы хотим предложить правительству новую региональную программу, которая бы включала чипизацию каждой коровы и адресное финансирование на ее выращивание, чтобы исключить злоупотребления, связанные с нецелевым использованием средств», — поделился планами старший вице-президент «Ресурса». Развитие производства баранины тоже входит в планы холдинга, причем не только для внутреннего потребления, но и для поставок на внешние рынки, в том числе в страны Ближнего Востока, добавил топ-менеджер.



Экспорт — крайне важное направление бизнеса группы. «Не только потому, что благодаря ему мы получаем валютные доходы, но также из-за того, что мы улучшаем качество нашей продукции, подгоняя ее под европейские стандарты», — отметил Антонов. Сейчас «Ресурс» ведет серьезную работу для выхода с мясом птицы на рынки Сингапура, Малайзии и Японии, добавил он.

