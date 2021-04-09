Впервые за 10 лет производство мяса птицы снизилось более чем на 6%

Цены на мясо птицы начали снижаться Ю. Эйвазова

В первые два месяца этого года производство птицы на убой в живом весе упало на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, и подобная ситуация происходит впервые за последние 10 лет. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Meat & Feed Industry сказал гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. Однако, добавил он, к этому были предпосылки: падение в декабре составило 3,5%. «А снижение на 6% в феврале уже не так страшно, потому что 2020-й был високосным, и с учетом этого получается, что снижение производства в феврале этого года было на уровне 2,5%», — рассказал Лахтюхов.



По данным Росстата, к 5 апреля курица в рознице по сравнению с концом декабря подорожала в среднем на 14,6%. Рост цен на продукцию птицеводства обусловлен несколькими причинами. Во-первых, сказался рост себестоимости производства из-за повышения стоимости комбикормов и их составляющих: пшеница, шрот, масло, незаменимые аминокислоты сильно дорожают, подчеркнул Лахтюхов. И если цены на зерно сейчас начали стабилизироваться, то некоторые аминокислоты подорожали на 260% за полгода. Также растет в цене упаковка и другие составляющие производства.



Кроме того, из-за закрытия к концу года импорта инкубационного яйца из основных стран-поставщиков на фоне распространения гриппа птиц, существенно выросли цены на него, и эффект от этого фактора до сих пор не в полной мере заложен в себестоимость. «У нас есть дефицит качественного инкубационного яйца, однако если посмотреть на понедельный импорт, мы видим, что он стабильно опережает прошлогодний, и с марта он даже больше результатов 2019-го, когда нашими импортеры активно его завозили», — рассказал Лахтюхов. Тем не менее, нехватка инкубационного яйца повлияла на объем предложения продукции птицеводства.



Лахтюхов также напомнил, что в начале февраля некоторые участники рынка договорились не допускать роста цен на тушку бройлера и яйца. По его словам, тогда себестоимость тушки составила более 120 руб./кг без НДС, при том, что она поставлялась в торговые сети даже не по 130 руб., а дешевле. «У нас с сетями была договоренность: сдерживаем цены в марте-апреле. Но сейчас мы видим, что сети начали немного пользоваться положением и давят цены вниз. Но они уже сами снижаются — за последнюю неделю цены упали на 4-6 руб./кг», — сказал Лахтюхов.

