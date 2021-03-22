Инвестгруппа «Русские фонды» может купить комплекс по производству перепелов

Перепелиная продукция занимает не более 1% от общего выпуска мяса и яйца птицы в стране Pixabay

Инвестиционная группа «Русские фонды» первого председателя совета директоров Rambler Сергея Васильева и его партнеров планирует купить комплекс по производству перепелов под Сергиевым Посадом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке и слова местного чиновника. Предприятие включает 20 птичников, производственные цеха, земельный участок площадью 121 тыс. кв. м.



Для совершения следки структуры «Русских фондов» — ООО «Птидом» и ООО «Нефтелайн трейд» — в начале марта учредили ООО «Тураковский птицеводческий комплекс» (ТПК) в Сергиевом Посаде, следует из данных kartoteka.ru . Уставной капитал предприятия составил 1 млн руб. Основной вид деятельности новой компании — разведение сельскохозяйственной птицы. Подмосковным предприятием ранее управляла «Угличская птицефабрика» (бренд Qegg) — один из крупнейших производителей мяса перепелов и перепелиного яйца в России, уточняет «Коммерсантъ».



Издание обнаружило на одном из сайтов объявление о продаже актива за 400 млн руб. Брокер, работавший с площадкой, подтвердил «Коммерсанту», что речь идет об активе «Угличской птицефабрики», и сообщил, что владелец снял объект с открытой продажи.



Источник «Коммерсанта» среди производителей мяса сказал, что плюс данного актива — близость к основному рынку сбыта — Москве, что позволяет обеспечивать быструю оборачиваемость продукции. Однако он считает, что масштабирование бизнеса маловероятно. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев уточнил изданию, что в Сергиево-Посадском районе очень высокая концентрация птицеводческих хозяйств, поэтому существует большая угроза биобезопасности. «В 2018 году здесь была самая сильная вспышка гриппа птиц в Московской области», — напомнил он.



Рынок перепелиного яйца в России довольно стабилен на протяжении 10-15 лет, рассказал Давлеев «Агроинвестору». «Он в основном наполнен небольшими производителями, расположенными рядом с крупными городами. Почти в каждом городе с населением более 1 млн человек есть поставщики. При этом крупных промышленных производителей нет, за исключением, возможно, «Угличской птицефабрики», но она работает только по Центральному федеральному округу», — объяснил он.



Давлеев добавил, что мясо перепелов — это очень узкий сегмент рынка мяса птицы, он ориентирован на потребителей с высокими доходами, или, как было до начала пандемии COVID 19 — на фудсервис. «В рознице тушки перепелов можно встретить редко, они, как правило, не успевают реализовываться. Россия делала попытки поставки этого продукта на экспорт, в частности, на рынки Ближнего Востока, — рассказал Давлеев. — Дело в том, что у перепелов, как и у кур, есть яичные и мясные породы и обычно большинство перепелиных стад, которые содержатся в России, — яичного направления, поэтому потребление и предложение перепелиного мяса крайне небольшое». Эксперт добавил, что потенциал этого рынка в нашей стране очень слаб, потому что «масштабных вложений в маркетинг перепелиных продуктов никто не делает, поскольку экономически они пока не оправданы». «Перепелиные яйца позиционируются как более натуральные по сравнению с коммерческими куриными, хотя с точки зрения пищевой ценности и состава они несильно отличаются», — отметил Давлеев.



Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сказал «Агроинвестору», что производство перепелиного мяса имеет перспективы, если к делу правильно подойти, однако все зависит от экономической ситуации — будут ли расти доходы населения. «Мясо перепелов — это премиальный сегмент. Его разделка на предприятии стоит дорого. Но есть потребители, предприятия общепита, которые хотят видеть это мясо на своем столе и в меню, считают его диетическим и полезным», — объяснил он. Юшин отметил, что развитие этого сегмента можно сравнить с рынком премиальных отрубов мраморной говядины. «В 2013 году ее потребление составляло около 3 тыс. т, сейчас достигает 30 тыс. т. Если бы мясо перепелов было шире представлено в рознице, возможно, его потребление было бы выше, чем сейчас. Однако многие сети пока не знают, в каких объемах его закупать, потому что есть большой риск, что это мясо не будет вовремя продано», — сказал Юшин, добавив, что мясо перепела, скорее всего, никогда не сможет занять заметного места в корзине потребления из-за его высокой цены.



Руководитель научного направления «генетика и селекция» Всероссийского научно-исследовательского и технологического института птицеводства Российской академии наук (ФНЦ «ВНИТИП» РАН) Яков Ройтер ранее рассказывал «Агроинвестору», что перепелиная продукция занимает не более 1% от общего выпуска мяса и яйца птицы в стране. При этом количество фермеров, готовых заняться перепеловодством, в последние годы начинает увеличиваться, а крупные предприятия отрасли рентабельны и успешны. Соучредитель компании «Перепелкин и Жоев» (Тульская область) Николай Киселев не так позитивен в оценках. По его словам, рентабельность производства успешных хозяйств составляет всего несколько процентов, а повышать цены на продукцию не дает рынок. Поэтому какого-то выраженного роста интереса к отрасли не наблюдается, говорил Кисилев.



Исполнительный директор компании «Владимирский перепел» (Владимирская область) Александр Малышенко отмечал, что в отрасли есть и проблемы. Например, мало племенных хозяйств, где можно было бы приобрести родительское поголовье — птицу приходится покупать в других странах. Кроме того, Малышенко говорит, что птицу сложно разделывать из-за ее небольших размеров. Гендиректор «Шепиловской птицефабрики» (Московская область) Александр Уляев отмечал проблему, которая касается многих отраслей АПК — дорогие кредиты, при этом перепеловодческим хозяйствам эти кредиты часто не одобряют без объяснения причин.

