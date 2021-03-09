«Благодарная» птица. При хорошем содержании и правильно подобранном рационе перепела могут давать неплохой доход

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Разведением перепелов в России пока занимается не так много крупных компаний. Инвесторы не спешат идти в эту отрасль, хотя спрос на продукцию сектора есть всегда — диетические и богатые полезными веществами яйца и мясо имеют своих постоянных покупателей. Сдерживает переход перепеловодства на промышленные рельсы «ценовой потолок», продиктованный уровнем покупательной способности и ритейлом

Перепеловодство в России развито неплохо, считает руководитель научного направления «генетика и селекция» Всероссийского научно-исследовательского и технологического института птицеводства Российской академии наук (ФНЦ «ВНИТИП» РАН) Яков Ройтер. «Уже созданы отечественные породы (например, мясная «Радонежская», мясо-яичная «Омская»), работают крупные предприятия с поголовьем до 250 тыс. птиц, хозяйства разного масштаба есть во многих регионах страны — в Башкирии, Чувашии, Омской и Тульской областях, Подмосковье и многих других», — перечисляет он. Но вот оценить точные масштабы производства отрасли ученый затрудняется. Сектор, по его словам, занимает не более 1% от общего выпуска мяса и яйца птицы в стране.

Есть куда расти



Перепеловодство является сравнительно молодой, но перспективной отраслью птицеводства, считает маркетолог компании «Новые технологии» Дарья Титоренко. Промышленным разведением перепелов активно занимаются в большинстве стран мира начиная с середины XX века, и рентабельность этих ферм довольно высока, знает она. Последние годы интерес к перепелам рос, отмечает Яков Ройтер. «По крайней мере крупные предприятия отрасли рентабельны и успешны, больше становится фермеров, готовых заняться перепеловодством, — рассказывает он. — Конечно, до бройлеров по объемам производства и потребления перепелам далеко, но свою нишу эта птица заняла».



За последние три года многие перепеловоды, особенно мелкие, разорились, утверждает соучредитель компании «Перепелкин и Жоев» (Тульская область) Николай Киселев. Рентабельность производства успешных хозяйств составляет всего несколько процентов, а повышать цены на продукцию не дает рынок. Поэтому какого-то выраженного роста интереса к отрасли не наблюдается, констатирует руководитель.



Исполнительный директор компании «Владимирский перепел» (Владимирская область) Александр Малышенко прибыль в перепеловодстве характеризует как небольшую. Экономика отрасли за последние десять лет сильно изменилась, но затраты и стоимость продукции повышались отнюдь не пропорционально, акцентирует внимание гендиректор «Шепиловской птицефабрики» (Московская область) Александр Уляев. Так, с 2007-го по 2020 год цена корма для перепелов выросла в пять раз — с 6 руб. до 30 руб./кг. А вот одна упаковка пищевого яйца (20 шт.) подорожала лишь вдвое — с 27 руб. до 55 руб. Так как доля кормов в себестоимости яиц составляет около 60%, такой дисбаланс резко ухудшил экономику производства яичных хозяйств, поэтому отрасль в настоящий момент назвать высокодоходной сложно, признает руководитель. Раньше рынок был представлен несколькими крупными игроками, но многие из них ушли, не справившись с экономическими трудностями. «Что касается спроса, то он не только остается стабильным, но и плавно увеличивается, поэтому сейчас, скорее, можно говорить о дефиците перепелиного яйца и мяса, так что хорошо было бы наращивать мощности», — предлагает он.



Начальные инвестиции Вход в перепеловодство довольно дешев, отмечает Александр Конкин из компании «МОИ perepela», — от 1 млн руб. за ферму, рассчитанную на содержание 3-5 тыс. птиц. «Чтобы получать, скажем, до 18 тыс. яиц в день, потребуется поголовье в 20 тыс. несушек, а на 100 тыс. тушек в месяц необходимо 5 тыс. голов родительского стада», — рассказывает он. Привлекать инвесторов может быстрый производственный цикл: всего 17 дней инкубации и 1,5 месяца роста. Если же взять, к примеру, индюка, то он растет полгода.

В России вполне может быть реализован европейский сценарий развития перепеловодства, полагает основатель бренда «МОИ perepela» (фермы в Краснодарском крае, Оренбургской, Владимирской, Московской области) Александр Конкин: там существует два формата перепеловодства — есть как крупные фабрики (от 50 тыс. голов), хотя их относительно немного, так и небольшие частные хозяйства. Если говорить про Китай, то потребление продукции отрасли в этой стране на человека в год в десятки раз выше, чем в России, что дает основания полагать, что и отечественным производителям есть куда стремиться, добавляет Уляев. «Ниша продукции из перепелов относительно свободна, и новым крупным проектам место в отрасли, безусловно, найдется, — уверен Конкин. — Но, являясь продуктами явно не первой необходимости, перепелиные яйца и мясо все равно не смогут соревноваться с курицей, даже с индейкой, уже перешедшей на промышленные рельсы».



До перехода в промсегмент отрасли еще далеко, считает Александр Малышенко. Как минимум, пока в стране просто нет потребности в больших объемах продукции из этой птицы. При этом даже организация масштабного поточного производства (от 50-100 тыс. голов) даст удешевление продукции в лучшем случае на 10-15%, оценивает руководитель. Это не позволит снизить стоимость для покупателя настолько, чтобы конкурировать с видами мяса, которые россияне привыкли видеть на столе каждый день. «Периодически появляющиеся на рынке предложения по оптовой продаже мяса перепела за 300-350 руб./кг говорят лишь о том, что хозяйство, выставившее такую цену, работает в минус и скоро разорится, — предупреждает Малышенко. — Обоснованная стоимость начинается от 500 руб./кг в рознице».



Те, кто решает заняться интенсивным промышленным перепеловодством, обладают определенной долей авантюризма, смеется Уляев. По его словам, в отрасли крайне мало специалистов, которые бы знали все тонкости промышленного производства, а оно значительно отличается от принципов ведения подсобного хозяйства. До сих пор во многом приходится учиться на собственном опыте. Эффективность же перепеловодства напрямую зависит от соблюдений рекомендаций по технологии выращивания и содержания перепелов различных пород. «Мы всегда сопровождаем покупателей нашего племенного материала: консультируем их, обучаем, предоставляем необходимую справочную и техническую литературу, так как заинтересованы в раскрытии генетического потенциала, заложенного нами в продукцию», — говорит руководитель.



Перепелиные сложности Одна из проблем отрасли — малочисленные племенные хозяйства, где можно было бы приобрести родительское поголовье, отмечает Наталья Ванькова из «Дивеевского». Птицу приходится завозить из других стран, подтверждает Александр Малышенко из «Владимирского перепела». В России слишком мало племенных репродукторов и генофондовых хозяйств, занимающихся именно племенным разведением бройлерных пород.

Еще одна из сложностей производства перепелов — нюансы, которые возникают при разделке. «Это очень маленькая птица, с ней нужно обращаться очень аккуратно, при этом каждая операция требует четкости выполнения», — предупреждает Малышенко.

Проблема дорогих кредитов касается многих отраслей АПК, добавляет Александр Уляев из «Шепиловской птицефабрики». Но перепеловодческим хозяйствам эти кредиты еще и не одобряют. «Мы проходим все этапы согласования, готовимся взять займ, а нам отказывают без объяснения причин, и это случается с очень многими представителями отрасли», — знает он. Все предложения банков по кредитам откровенно невыгодные, соглашается Николай Киселев из компании «Перепелкин и Жоев». Руководитель также сетует на дороговизну энергоносителей: «Раньше хотя бы была льготная ставка на электричество, но уже три года как тарифы безудержно растут и съедают значительную часть получаемой прибыли».

Многие трудности в перепеловодстве, по словам Александра Конкина из компании «МОИ perepela», связаны с общей маркетинговой неграмотностью большинства предпринимателей. «Когда ты продаешь не то, что каждый день присутствует в меню среднестатистического россиянина, нужно приложить усилия к тому, чтобы заинтересовать в своем продукте, — объясняет руководитель. — Никакая торговая сеть за свои средства не будет рекламировать и продвигать ваш продукт, поэтому необходимо о нем рассказывать, искоренять недоверие и предубеждения. Только тогда будут спрос и цена выше себестоимости».

Потенциал спроса



Качество продукции перепеловодства высокое, но перспективы развития отрасли напрямую зависят от благосостояния населения, полагает Яков Ройтер. «Перепелиные яйца и мясо готовы приобретать люди со средним достатком и выше», — отмечает он. «Новые технологии» прогнозируют рост спроса на продукцию отрасли в рознице за счет увеличения количества каналов реализации и расширения ассортимента. По мнению Дарьи Титоренко, зарождается и экспортный потенциал: особенно перспективным для поставок за рубеж является мясо перепелов-бройлеров. Также возможен рост спроса со стороны промышленных предприятий в связи с производством инновационных продуктов (жидкие яйца для омлетов, оздоровительная косметика и фармацевтические препараты на основе перепелиных яиц), расширением продуктовой линейки при производстве продукции глубокой переработки (консервированные маринованные перепелиные яйца, меланж, яичный порошок), освоением растущего и перспективного рынка сырья для масложировой отрасли, производящей майонез и майонезные соусы. «Вполне вероятно, что продукцией перепеловодства активнее заинтересуются и предприятия общественного питания для расширения перечня изготовляемых блюд в свете формирования новых модных тенденций в питании населения», — добавляет эксперт.



Исполнительный директор птицеводческого предприятия «Дивеевское» (Нижегородская область) Наталья Ванькова мясо перепела не относит к премиум-сегменту, скорее, это возможность разнообразить питание и отойти от привычных и менее интересных с точки зрения вкусовых качеств бройлеров. «Ментально перепел пока не слишком близок многим россиянам, большинство по-прежнему считает его „гостем“ стола высшего общества, ведь раньше его можно было добыть только на охоте», — возражает Александр Малышенко. Однако знакомство с птицей всегда проходит удачно, признает он: мягкий и нежный вкус этого мяса нравится всем.



«Новые технологии» провели анализ продаж яйца перепелки в гипермаркетах «Ашан» и «Метро», сопоставив данные с реализацией куриной продукции. «Изучив данные за последние три года, можно отметить снижение покупательской активности как в товарном, так и денежном эквиваленте, — констатирует Дарья Титоренко. — Хотя, вероятнее всего, это связано с тем, что более экзотические перепелиные яйца сейчас доступны не только в крупных сетях, но и в мелких магазинах у дома». Нельзя исключать и фактор активного развития служб доставки продуктов из супермаркетов, а иногда и напрямую от фермера. Поэтому можно сказать, что интерес людей к перепелиной продукции не угас, а скорее расфокусировался, делает вывод эксперт.



В то же время яйца перепелки с каждым годом становятся доступнее не только по охвату среди торговых точек, но и по цене: в зависимости от сети их стоимость варьируется от 42 руб. до 146 руб. за десяток. Кроме того, увеличивается и количество новых товарных позиций, а значит, существует позитивная тенденция развития этой отрасли, комментирует Титоренко. Динамика же продаж как перепелиных, так и куриных яиц очень схожа: каждый год она значительно возрастает в декабре (кулинарные эксперименты хозяек в период новогодних праздников) и падает в летние месяцы (сезон свежих фруктов и овощей). Все остальное время, в течение года, реализация остается приблизительно одинаковой, отмечает эксперт.



Рынок перепелиного мяса является производным от рынка яйца и в целом несколько отстает от него в своем развитии, поскольку мясо все еще считается редким и деликатесным, продолжает Титоренко. Впрочем, за последние годы тенденция все-таки значительно улучшилась: увеличилась область распространения, а цена на продукт снизилась. Проведенное «Новыми технологиями» исследование продаж мяса перепелов в гипермаркетах «Глобус», «Лента», «Ашан» и «Метро» показало, что объемы реализации чаще всего неровные, есть резкие всплески и падения, причем они не зависят от времени года или сети распространения. Так, в 2020 году в «Ашане» самым успешным был сентябрь (продано 27,9 тыс. упаковок), в «Ленте» — октябрь (4 тыс.), в «Глобусе» — март (11,7 тыс.), в «Метро» — март (30,7 тыс.) и январь (26,3 тыс.). При этом в соседние месяцы могли быть резкие падения продаж, иногда более чем в два раза. Все это могло быть связано как с акциями в магазинах, так и с количеством завозимых партий, предполагает Дарья Титоренко.



Несмотря ни на что, доля перепелки в сетях увеличивается, акцентирует внимание эксперт. Если в 2017 году на нее приходилось в среднем 0,1% от продаж мяса птицы в целом, то к 2020-му этот показатель подрос до 0,3%. «В общем объеме это значительная разница, а значит, хоть и медленно, но прогресс идет. Поэтому исключать перспективность этого направления точно не стоит», — заключает Титоренко.







Особенности производства



Содержание перепелов имеет свои нюансы. Период роста данной птицы — шесть недель до наступления репродуктивного возраста (для сравнения: у курицы — 20 недель), рассказывает Яков Ройтер. Из-за компактных сроков выращивания производители имеют несколько оборотов в год. По этой же причине перепела — подходящий биообъект для селекционеров, можно получить пять поколений за год, подробно и в сжатые сроки изучив, к примеру, изменение продуктивности. Яйценоскость их составляет в среднем 300 яиц в год, что является довольно высоким показателем. «То есть перепелка сносит яйца, которые в совокупности значительно превышают ее живую массу, что определяет ее быструю окупаемость», — поясняет ученый. От вылупления же птенцов до забоя в среднем проходит 42-45 дней, добавляет Александр Малышенко. Перепелиные яйца весят 12-14 г, скорлупа у них тонкая и хрупкая. По содержанию биологически активных веществ перепелиные яйца превосходят куриные, отмечает Киселев.



А минимизация жирового слоя тушки — 3,9%, продолжает соучредитель «Перепелкин и Жоев». В зависимости от породы забитая на 5-6 неделе мясная перепелка может весить 300-350 г, когда бройлер — более 2 кг, отмечает Ройтер. Это в свою очередь обуславливает отличия в убое и разделке — требуется разное оборудование. Однако техническое оснащение в России проработано, оно производится на отечественных предприятиях, утверждает он.



Есть и нормативы, на которые нужно равняться — так, ВНИИ птицеперерабатывающей промышленности разработал Национальный стандарт по мясу перепелов. Согласно ему, тушки должны выпускаться в потрошеном виде: удаляются все внутренние органы за исключением почек и легких, голова, шея на уровне плечевых суставов, ноги по заплюсневый сустав или ниже его, но не более чем на 7 мм. По упитанности тушки перепелов подразделяют на первый и второй сорта, к первому относят особей с хорошо развитыми мышцами и отложениями подкожного жира на груди и животе, а также отсутствием деформаций и переломов костей, снижающих товарный вид продукта. На промышленную переработку отправляются тушки, не подошедшие по требованиям ко второму сорту, плохо обескровленные, с кровоподтеками, с выраженными наминами, требующими удаления, с царапинами на спине, переломами голени и крыльев при наличии обнаженных костей, искривлениями спины и грудной кости, а также холодильными ожогами. Есть и указания о маркировке: она должна быть четкой, средства для нее не должны влиять на показатели качества мяса перепелов и должны быть изготовлены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами. Маркировка тушек электроклеймением не допускается.



При выращивании перепелов важен большой воздушный оборот: имея довольно высокую температуру тела в 38,5 °С, эта птица потребляет много кислорода, обращает внимание Киселев. Соответственно, нужно озаботиться качественным воздухозабором и отведением углекислого газа. «Если вдуматься, то любая птица требует соблюдения определенного температурного режима, перепела не исключение», — комментирует Ройтер. При содержании перепелов ограничения по температурному режиму в реальности довольно строгие — 20-23 °С, подчеркивает Малышенко. От этого, например, сильно зависит яйценоскость и раскрытие природного потенциала недавно вылупившихся птенцов. На поддержание круглогодично одинаковой температуры уходит много средств, поэтому далеко не в любом регионе России будет легко организовать выращивание этой птицы, уверен руководитель.



Для перепелов подходит клеточное и напольное содержание, птица требует меньше пространства, чем те же курица или утка, продолжает Малышенко. Но все же перебарщивать с уплотнением не стоит — максимальных результатов можно добиться, отводя по 110-115 см² на каждую птицу, предупреждает Уляев.



Затрат на ветпрепараты у перепеловодов меньше, не требуется столько прививок, сколько делают бройлерным курам, уверяет Яков Ройтер. «Но это скорее относится к экологичности итоговой продукции и не отменяет необходимость соблюдения всех ветеринарных правил, проведения санобработок и прочего», — дополняет он. Многие болезни, по словам ученого, касаются именно высокотехнологичного комплекса и доставляют немало неприятностей птицеводам других направлений.



Перепела все равно болеют, констатирует Конкин. Случается и болезнь Ньюкасла, и грипп птиц, и орнитоз, хоть происходит это и редко. Другое дело, что чаще всего до перепелов никому нет дела, и даже пришедший в регион крупный производитель вряд ли будет требовать ограничения содержания перепелов, как, к примеру, другой домашней птицы, пытаясь оградить свое поголовье.



Без вакцин промышленному производству перепелов не обойтись, уверен Уляев. «Я знаю, что многие не считают нужным прививать птицу, но для крупных предприятий вакцинация — возможность избежать серьезных рисков, — считает он. — Мы разработали собственную программу лечебно-профилактических мероприятий, включающую в себя схему вакцинации от болезни Ньюкасла, инфекционного бронхита кур, синдрома снижения яйценоскости, при этом мы не используем антибиотики». Для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта «Шепиловская птицефабрика» применяет препараты, содержащие органические кислоты, выполняющие функцию пребиотиков.



А вот с кормами особых сложностей возникать не должно, говорит Ройтер. «Можно даже использовать корма для кур-несушек, если вы занимаетесь выработкой перепелиного яйца, и бройлерные, если выращиваете перепела на мясо», — советует он. Конверсия корма, по словам ученого, выше, чем у бройлеров, и перепелка, безусловно, обходится в выращивании дороже. По мнению Киселева, идеально выверенный качественный корм для цыплят до двух недель крайне важен, и к его выбору стоит отнестись особенно ответственно. «Перепелам нужен насыщенный корм с содержанием минеральных компонентов, аминокислот и витаминов. Из представленных кормов на рынке только несколько заводов выпускают действительно качественные смеси», — добавляет Александр Малышенко.



Если у компании серьезные объемы производства, выходящие за рамки личного подсобного хозяйства, то изготовлением кормов стоит заниматься самостоятельно, рекомендует Конкин. Иначе большая часть прибыли будет оседать в карманах производителей комбикорма. Цены на корма держатся на том уровне, который позволяет при содержании птицы получить яйца и мясо дешевле, чем в магазине, но не может дать достойной прибыли при их оптовой продаже. «Лучше увеличить стартовые инвестиции, вложиться в оборудование для изготовления кормов, лабораторию, но в перспективе получить более низкую себестоимость», — уверен руководитель.







Участники рынка

Зачастую крупные предприятия по перепеловодству вырастают из маленьких хозяйств и проектов. «Исторически так сложилось — родственники начали заниматься перепелами, вовлекли меня», — вспоминает Николай Киселев. Сейчас на его ферме «Перепелкин и Жоев» единовременно содержится 48 тыс. перепелов разных возрастных групп скандинавской популяции, закупленных в Финляндии. Еженедельно на убой уходит 3 тыс. голов. Основная итоговая продукция выпускается для HoReCa и ритейла. «Конек» фермы — бескостное филе, немалую часть которого забирают переработчики, производящие премиум-товары вплоть до паштетов. Хозяйство также обеспечивает себя инкубационным яйцом, но его продажи другим хозяйствам не ведет.



Проект «МОИ perepela» тоже возник из личного хозяйства и сейчас имеет уже несколько направлений работы. Компания занимается реализацией птицы и инкубационного яйца для разведения, производит оборудование и комплектующие для перепеловодческих предприятий, продает франшизы фермы в формате «МОИ perepela», выпускает товарные мясо и яйца, а также развивает гастрономический проект, направленный на привлечение внимания населения к вкусной натуральной продукции.



Ферм, открытых по франшизе, в стране пока пять — в Краснодарском крае, во Владимирской области, в Оренбурге и Московской области. «На собственном предприятии у нас в среднем содержится до 4-5 тыс. голов молодняка, в неделю выводится 1,5-2 тыс. перепелок, большая часть которых реализуется после выращивания, остается лишь ограниченное количество особей для обновления стада, — рассказывает Конкин. — У нас есть мясные и мясояичные породы Феникс, Фараон, Техасский бройлер, а также яичная Селадон, прелестью которой являются голубые яйца — они очень нравятся покупателям». В хозяйстве также живут куры, гуси, утки, индюки, козы, конь и даже дикие кабаны. Предприниматель сознательно не делает из фермы птицефабрику. Главная задача — производить аутентичную продукцию и этим привлекать клиентов, а цели вырастить больше и дешевле продать нет, делится он.



Ассортимент готовой продукции довольно широк. У компании есть собственная розница, торговые точки-миникафе, где можно отведать эксклюзивную продукцию — копченые перепела, гороховый суп с перепелкой, перепелов гриль, лапшу удон с этой птицей, пельмени и колбасу из нее и многое другое. До появления в стране COVID-19 развивалось еще и агротуристическое направление — детские экскурсии на ферму с квестами по территории и обедом из фермерских продуктов, сообщает Конкин.



«Дивеевское» занялось перепелами, чтобы расширить ассортимент продукции — в арсенале холдинга уже были бройлеры и утка, делится Наталья Ванькова. Покупатели охотно приобретают красивые перепелиные яйца и тушки птиц по 125 г для диетического и детского питания. Сейчас у компании 5 тыс. несушек с показателями продуктивности до 90%. «Это очень хорошая цифра, — довольна руководитель. — Рентабельность отрасли при этом не опускается ниже 20%: перепел — благодарная птица, от нее можно ожидать неплохой отдачи при хороших условиях содержания и правильно подобранном рационе».



Поголовье «Владимирского перепела» пока небольшое, несколько тысяч птиц. Этого недостаточно для формирования стабильных партий для ритейла, признает Александр Малышенко. В ближайшие годы руководитель намерен расширять производство, а пока основные каналв сбыта хозяйства — общепит и население. «После забоя птица у нас весит 220-250 г — это вес чистого мяса без пера и потрохов, — подчеркивает он. — Пока мы поставляем исключительно тушки, но вскоре запустим собственную переработку, будем выпускать полуфабрикаты и полностью готовую продукцию, аналогов которой еще нет на российском рынке».



Александр Уляев начал заниматься перепеловодством еще в 2005 году. «Тогда информации о содержании этой птицы толком не было, все приходилось постигать исключительно на собственном опыте, из-за чего мы несли немало финансовых потерь», — делится он. Но уже в 2007-м производство перешло в промышленное русло, кроме того, шестой год подряд «Шепиловская птицефабрика» работает как племенной репродуктор первого порядка. Среднегодовое поголовье предприятия в 2020 году составило 176 тыс. птиц, ежедневный сбор яиц — около 100 тыс. шт., яйценоскость на пике продуктивности — 85%. На начало этого года на фабрике насчитывалось уже 220 тыс. несушек.



«Мы работаем с большими племенными группами разных пород, родоначальником которых является японский перепел», — рассказывает Уляев. Сейчас в компании можно приобрести племенной материал подвидов японского перепела в виде инкубационных яиц или суточного молодняка, а также взрослой птицы. Специалисты предприятия также провели большую работу по выведению собственного мясояичного кросса с улучшенными характеристиками по сохранности, яйценоскости и живой массе, который будет вскоре зарегистрирован. Инкубационные яйца птицефабрики, уверяет руководитель, востребованы по всей стране — от Мурманска до Сахалина. По несколько десятков тысяч яиц в неделю закупает и Беларусь. В среднем инкубационное яйцо стоит 15-20 руб./шт.



В текущем году компания запустит мощности по глубокой переработке продуктов перепеловодства. «Мы будем производить готовую к употреблению продукцию из яиц и мяса перепелов, и наш ассортимент будет в корне отличаться от того, что россияне привыкли видеть на прилавках», — утверждает Уляев.

