«Благодарная» птица. При хорошем содержании и правильно подобранном рационе перепела могут давать неплохой доход

Журнал «Агроинвестор»
Разведением перепелов в России пока занимается не так много крупных компаний. Инвесторы не спешат идти в эту отрасль, хотя спрос на продукцию сектора есть всегда — диетические и богатые полезными веществами яйца и мясо имеют своих постоянных покупателей. Сдерживает переход перепеловодства на промышленные рельсы «ценовой потолок», продиктованный уровнем покупательной способности и ритейлом
Перепеловодство в России развито неплохо, считает руководитель научного направления «генетика и селекция» Всероссийского научно-исследовательского и технологического института птицеводства Российской академии наук (ФНЦ «ВНИТИП» РАН) Яков Ройтер. «Уже созданы отечественные породы (например, мясная «Радонежская», мясо-яичная «Омская»), работают крупные предприятия с поголовьем до 250 тыс. птиц, хозяйства разного масштаба есть во многих регионах страны — в Башкирии, Чувашии, Омской и Тульской областях, Подмосковье и многих других», — перечисляет он. Но вот оценить точные масштабы производства отрасли ученый затрудняется. Сектор, по его словам, занимает не более 1% от общего выпуска мяса и яйца птицы в стране.
Есть куда расти
Перепеловодство является сравнительно молодой, но перспективной отраслью птицеводства, считает маркетолог компании «Новые технологии» Дарья Титоренко. Промышленным разведением перепелов активно занимаются в большинстве стран мира начиная с середины XX века, и рентабельность этих ферм довольно высока, знает она. Последние годы интерес к перепелам рос, отмечает Яков Ройтер. «По крайней мере крупные предприятия отрасли рентабельны и успешны, больше становится фермеров, готовых заняться перепеловодством, — рассказывает он. — Конечно, до бройлеров по объемам производства и потребления перепелам далеко, но свою нишу эта птица заняла».
За последние три года многие перепеловоды, особенно мелкие, разорились, утверждает соучредитель компании «Перепелкин и Жоев» (Тульская область) Николай Киселев. Рентабельность производства успешных хозяйств составляет всего несколько процентов, а повышать цены на продукцию не дает рынок. Поэтому какого-то выраженного роста интереса к отрасли не наблюдается, констатирует руководитель.
Исполнительный директор компании «Владимирский перепел» (Владимирская область) Александр Малышенко прибыль в перепеловодстве характеризует как небольшую. Экономика отрасли за последние десять лет сильно изменилась, но затраты и стоимость продукции повышались отнюдь не пропорционально, акцентирует внимание гендиректор «Шепиловской птицефабрики» (Московская область) Александр Уляев. Так, с 2007-го по 2020 год цена корма для перепелов выросла в пять раз — с 6 руб. до 30 руб./кг. А вот одна упаковка пищевого яйца (20 шт.) подорожала лишь вдвое — с 27 руб. до 55 руб. Так как доля кормов в себестоимости яиц составляет около 60%, такой дисбаланс резко ухудшил экономику производства яичных хозяйств, поэтому отрасль в настоящий момент назвать высокодоходной сложно, признает руководитель. Раньше рынок был представлен несколькими крупными игроками, но многие из них ушли, не справившись с экономическими трудностями. «Что касается спроса, то он не только остается стабильным, но и плавно увеличивается, поэтому сейчас, скорее, можно говорить о дефиците перепелиного яйца и мяса, так что хорошо было бы наращивать мощности», — предлагает он.
Начальные инвестиции
Вход в перепеловодство довольно дешев, отмечает Александр Конкин из компании «МОИ perepela», — от 1 млн руб. за ферму, рассчитанную на содержание 3-5 тыс. птиц. «Чтобы получать, скажем, до 18 тыс. яиц в день, потребуется поголовье в 20 тыс. несушек, а на 100 тыс. тушек в месяц необходимо 5 тыс. голов родительского стада», — рассказывает он. Привлекать инвесторов может быстрый производственный цикл: всего 17 дней инкубации и 1,5 месяца роста. Если же взять, к примеру, индюка, то он растет полгода.
В России вполне может быть реализован европейский сценарий развития перепеловодства, полагает основатель бренда «МОИ perepela» (фермы в Краснодарском крае, Оренбургской, Владимирской, Московской области) Александр Конкин: там существует два формата перепеловодства — есть как крупные фабрики (от 50 тыс. голов), хотя их относительно немного, так и небольшие частные хозяйства. Если говорить про Китай, то потребление продукции отрасли в этой стране на человека в год в десятки раз выше, чем в России, что дает основания полагать, что и отечественным производителям есть куда стремиться, добавляет Уляев. «Ниша продукции из перепелов относительно свободна, и новым крупным проектам место в отрасли, безусловно, найдется, — уверен Конкин. — Но, являясь продуктами явно не первой необходимости, перепелиные яйца и мясо все равно не смогут соревноваться с курицей, даже с индейкой, уже перешедшей на промышленные рельсы».
До перехода в промсегмент отрасли еще далеко, считает Александр Малышенко. Как минимум, пока в стране просто нет потребности в больших объемах продукции из этой птицы. При этом даже организация масштабного поточного производства (от 50-100 тыс. голов) даст удешевление продукции в лучшем случае на 10-15%, оценивает руководитель. Это не позволит снизить стоимость для покупателя настолько, чтобы конкурировать с видами мяса, которые россияне привыкли видеть на столе каждый день. «Периодически появляющиеся на рынке предложения по оптовой продаже мяса перепела за 300-350 руб./кг говорят лишь о том, что хозяйство, выставившее такую цену, работает в минус и скоро разорится, — предупреждает Малышенко. — Обоснованная стоимость начинается от 500 руб./кг в рознице».
Те, кто решает заняться интенсивным промышленным перепеловодством, обладают определенной долей авантюризма, смеется Уляев. По его словам, в отрасли крайне мало специалистов, которые бы знали все тонкости промышленного производства, а оно значительно отличается от принципов ведения подсобного хозяйства. До сих пор во многом приходится учиться на собственном опыте. Эффективность же перепеловодства напрямую зависит от соблюдений рекомендаций по технологии выращивания и содержания перепелов различных пород. «Мы всегда сопровождаем покупателей нашего племенного материала: консультируем их, обучаем, предоставляем необходимую справочную и техническую литературу, так как заинтересованы в раскрытии генетического потенциала, заложенного нами в продукцию», — говорит руководитель.
Перепелиные сложности
Одна из проблем отрасли — малочисленные племенные хозяйства, где можно было бы приобрести родительское поголовье, отмечает Наталья Ванькова из «Дивеевского». Птицу приходится завозить из других стран, подтверждает Александр Малышенко из «Владимирского перепела». В России слишком мало племенных репродукторов и генофондовых хозяйств, занимающихся именно племенным разведением бройлерных пород.
Еще одна из сложностей производства перепелов — нюансы, которые возникают при разделке. «Это очень маленькая птица, с ней нужно обращаться очень аккуратно, при этом каждая операция требует четкости выполнения», — предупреждает Малышенко.
Проблема дорогих кредитов касается многих отраслей АПК, добавляет Александр Уляев из «Шепиловской птицефабрики». Но перепеловодческим хозяйствам эти кредиты еще и не одобряют. «Мы проходим все этапы согласования, готовимся взять займ, а нам отказывают без объяснения причин, и это случается с очень многими представителями отрасли», — знает он. Все предложения банков по кредитам откровенно невыгодные, соглашается Николай Киселев из компании «Перепелкин и Жоев». Руководитель также сетует на дороговизну энергоносителей: «Раньше хотя бы была льготная ставка на электричество, но уже три года как тарифы безудержно растут и съедают значительную часть получаемой прибыли».
Многие трудности в перепеловодстве, по словам Александра Конкина из компании «МОИ perepela», связаны с общей маркетинговой неграмотностью большинства предпринимателей. «Когда ты продаешь не то, что каждый день присутствует в меню среднестатистического россиянина, нужно приложить усилия к тому, чтобы заинтересовать в своем продукте, — объясняет руководитель. — Никакая торговая сеть за свои средства не будет рекламировать и продвигать ваш продукт, поэтому необходимо о нем рассказывать, искоренять недоверие и предубеждения. Только тогда будут спрос и цена выше себестоимости».
Потенциал спроса
Качество продукции перепеловодства высокое, но перспективы развития отрасли напрямую зависят от благосостояния населения, полагает Яков Ройтер. «Перепелиные яйца и мясо готовы приобретать люди со средним достатком и выше», — отмечает он. «Новые технологии» прогнозируют рост спроса на продукцию отрасли в рознице за счет увеличения количества каналов реализации и расширения ассортимента. По мнению Дарьи Титоренко, зарождается и экспортный потенциал: особенно перспективным для поставок за рубеж является мясо перепелов-бройлеров. Также возможен рост спроса со стороны промышленных предприятий в связи с производством инновационных продуктов (жидкие яйца для омлетов, оздоровительная косметика и фармацевтические препараты на основе перепелиных яиц), расширением продуктовой линейки при производстве продукции глубокой переработки (консервированные маринованные перепелиные яйца, меланж, яичный порошок), освоением растущего и перспективного рынка сырья для масложировой отрасли, производящей майонез и майонезные соусы. «Вполне вероятно, что продукцией перепеловодства активнее заинтересуются и предприятия общественного питания для расширения перечня изготовляемых блюд в свете формирования новых модных тенденций в питании населения», — добавляет эксперт.
Исполнительный директор птицеводческого предприятия «Дивеевское» (Нижегородская область) Наталья Ванькова мясо перепела не относит к премиум-сегменту, скорее, это возможность разнообразить питание и отойти от привычных и менее интересных с точки зрения вкусовых качеств бройлеров. «Ментально перепел пока не слишком близок многим россиянам, большинство по-прежнему считает его „гостем“ стола высшего общества, ведь раньше его можно было добыть только на охоте», — возражает Александр Малышенко. Однако знакомство с птицей всегда проходит удачно, признает он: мягкий и нежный вкус этого мяса нравится всем.
«Новые технологии» провели анализ продаж яйца перепелки в гипермаркетах «Ашан» и «Метро», сопоставив данные с реализацией куриной продукции. «Изучив данные за последние три года, можно отметить снижение покупательской активности как в товарном, так и денежном эквиваленте, — констатирует Дарья Титоренко. — Хотя, вероятнее всего, это связано с тем, что более экзотические перепелиные яйца сейчас доступны не только в крупных сетях, но и в мелких магазинах у дома». Нельзя исключать и фактор активного развития служб доставки продуктов из супермаркетов, а иногда и напрямую от фермера. Поэтому можно сказать, что интерес людей к перепелиной продукции не угас, а скорее расфокусировался, делает вывод эксперт.
В то же время яйца перепелки с каждым годом становятся доступнее не только по охвату среди торговых точек, но и по цене: в зависимости от сети их стоимость варьируется от 42 руб. до 146 руб. за десяток. Кроме того, увеличивается и количество новых товарных позиций, а значит, существует позитивная тенденция развития этой отрасли, комментирует Титоренко. Динамика же продаж как перепелиных, так и куриных яиц очень схожа: каждый год она значительно возрастает в декабре (кулинарные эксперименты хозяек в период новогодних праздников) и падает в летние месяцы (сезон свежих фруктов и овощей). Все остальное время, в течение года, реализация остается приблизительно одинаковой, отмечает эксперт.
Рынок перепелиного мяса является производным от рынка яйца и в целом несколько отстает от него в своем развитии, поскольку мясо все еще считается редким и деликатесным, продолжает Титоренко. Впрочем, за последние годы тенденция все-таки значительно улучшилась: увеличилась область распространения, а цена на продукт снизилась. Проведенное «Новыми технологиями» исследование продаж мяса перепелов в гипермаркетах «Глобус», «Лента», «Ашан» и «Метро» показало, что объемы реализации чаще всего неровные, есть резкие всплески и падения, причем они не зависят от времени года или сети распространения. Так, в 2020 году в «Ашане» самым успешным был сентябрь (продано 27,9 тыс. упаковок), в «Ленте» — октябрь (4 тыс.), в «Глобусе» — март (11,7 тыс.), в «Метро» — март (30,7 тыс.) и январь (26,3 тыс.). При этом в соседние месяцы могли быть резкие падения продаж, иногда более чем в два раза. Все это могло быть связано как с акциями в магазинах, так и с количеством завозимых партий, предполагает Дарья Титоренко.
Несмотря ни на что, доля перепелки в сетях увеличивается, акцентирует внимание эксперт. Если в 2017 году на нее приходилось в среднем 0,1% от продаж мяса птицы в целом, то к 2020-му этот показатель подрос до 0,3%. «В общем объеме это значительная разница, а значит, хоть и медленно, но прогресс идет. Поэтому исключать перспективность этого направления точно не стоит», — заключает Титоренко.
Особенности производства
Содержание перепелов имеет свои нюансы. Период роста данной птицы — шесть недель до наступления репродуктивного возраста (для сравнения: у курицы — 20 недель), рассказывает Яков Ройтер. Из-за компактных сроков выращивания производители имеют несколько оборотов в год. По этой же причине перепела — подходящий биообъект для селекционеров, можно получить пять поколений за год, подробно и в сжатые сроки изучив, к примеру, изменение продуктивности. Яйценоскость их составляет в среднем 300 яиц в год, что является довольно высоким показателем. «То есть перепелка сносит яйца, которые в совокупности значительно превышают ее живую массу, что определяет ее быструю окупаемость», — поясняет ученый. От вылупления же птенцов до забоя в среднем проходит 42-45 дней, добавляет Александр Малышенко. Перепелиные яйца весят 12-14 г, скорлупа у них тонкая и хрупкая. По содержанию биологически активных веществ перепелиные яйца превосходят куриные, отмечает Киселев.
А минимизация жирового слоя тушки — 3,9%, продолжает соучредитель «Перепелкин и Жоев». В зависимости от породы забитая на 5-6 неделе мясная перепелка может весить 300-350 г, когда бройлер — более 2 кг, отмечает Ройтер. Это в свою очередь обуславливает отличия в убое и разделке — требуется разное оборудование. Однако техническое оснащение в России проработано, оно производится на отечественных предприятиях, утверждает он.
Есть и нормативы, на которые нужно равняться — так, ВНИИ птицеперерабатывающей промышленности разработал Национальный стандарт по мясу перепелов. Согласно ему, тушки должны выпускаться в потрошеном виде: удаляются все внутренние органы за исключением почек и легких, голова, шея на уровне плечевых суставов, ноги по заплюсневый сустав или ниже его, но не более чем на 7 мм. По упитанности тушки перепелов подразделяют на первый и второй сорта, к первому относят особей с хорошо развитыми мышцами и отложениями подкожного жира на груди и животе, а также отсутствием деформаций и переломов костей, снижающих товарный вид продукта. На промышленную переработку отправляются тушки, не подошедшие по требованиям ко второму сорту, плохо обескровленные, с кровоподтеками, с выраженными наминами, требующими удаления, с царапинами на спине, переломами голени и крыльев при наличии обнаженных костей, искривлениями спины и грудной кости, а также холодильными ожогами. Есть и указания о маркировке: она должна быть четкой, средства для нее не должны влиять на показатели качества мяса перепелов и должны быть изготовлены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами. Маркировка тушек электроклеймением не допускается.
При выращивании перепелов важен большой воздушный оборот: имея довольно высокую температуру тела в 38,5 °С, эта птица потребляет много кислорода, обращает внимание Киселев. Соответственно, нужно озаботиться качественным воздухозабором и отведением углекислого газа. «Если вдуматься, то любая птица требует соблюдения определенного температурного режима, перепела не исключение», — комментирует Ройтер. При содержании перепелов ограничения по температурному режиму в реальности довольно строгие — 20-23 °С, подчеркивает Малышенко. От этого, например, сильно зависит яйценоскость и раскрытие природного потенциала недавно вылупившихся птенцов. На поддержание круглогодично одинаковой температуры уходит много средств, поэтому далеко не в любом регионе России будет легко организовать выращивание этой птицы, уверен руководитель.
Для перепелов подходит клеточное и напольное содержание, птица требует меньше пространства, чем те же курица или утка, продолжает Малышенко. Но все же перебарщивать с уплотнением не стоит — максимальных результатов можно добиться, отводя по 110-115 см² на каждую птицу, предупреждает Уляев.
Затрат на ветпрепараты у перепеловодов меньше, не требуется столько прививок, сколько делают бройлерным курам, уверяет Яков Ройтер. «Но это скорее относится к экологичности итоговой продукции и не отменяет необходимость соблюдения всех ветеринарных правил, проведения санобработок и прочего», — дополняет он. Многие болезни, по словам ученого, касаются именно высокотехнологичного комплекса и доставляют немало неприятностей птицеводам других направлений.
Перепела все равно болеют, констатирует Конкин. Случается и болезнь Ньюкасла, и грипп птиц, и орнитоз, хоть происходит это и редко. Другое дело, что чаще всего до перепелов никому нет дела, и даже пришедший в регион крупный производитель вряд ли будет требовать ограничения содержания перепелов, как, к примеру, другой домашней птицы, пытаясь оградить свое поголовье.
Без вакцин промышленному производству перепелов не обойтись, уверен Уляев. «Я знаю, что многие не считают нужным прививать птицу, но для крупных предприятий вакцинация — возможность избежать серьезных рисков, — считает он. — Мы разработали собственную программу лечебно-профилактических мероприятий, включающую в себя схему вакцинации от болезни Ньюкасла, инфекционного бронхита кур, синдрома снижения яйценоскости, при этом мы не используем антибиотики». Для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта «Шепиловская птицефабрика» применяет препараты, содержащие органические кислоты, выполняющие функцию пребиотиков.
А вот с кормами особых сложностей возникать не должно, говорит Ройтер. «Можно даже использовать корма для кур-несушек, если вы занимаетесь выработкой перепелиного яйца, и бройлерные, если выращиваете перепела на мясо», — советует он. Конверсия корма, по словам ученого, выше, чем у бройлеров, и перепелка, безусловно, обходится в выращивании дороже. По мнению Киселева, идеально выверенный качественный корм для цыплят до двух недель крайне важен, и к его выбору стоит отнестись особенно ответственно. «Перепелам нужен насыщенный корм с содержанием минеральных компонентов, аминокислот и витаминов. Из представленных кормов на рынке только несколько заводов выпускают действительно качественные смеси», — добавляет Александр Малышенко.
Если у компании серьезные объемы производства, выходящие за рамки личного подсобного хозяйства, то изготовлением кормов стоит заниматься самостоятельно, рекомендует Конкин. Иначе большая часть прибыли будет оседать в карманах производителей комбикорма. Цены на корма держатся на том уровне, который позволяет при содержании птицы получить яйца и мясо дешевле, чем в магазине, но не может дать достойной прибыли при их оптовой продаже. «Лучше увеличить стартовые инвестиции, вложиться в оборудование для изготовления кормов, лабораторию, но в перспективе получить более низкую себестоимость», — уверен руководитель.
Участники рынка
Зачастую крупные предприятия по перепеловодству вырастают из маленьких хозяйств и проектов. «Исторически так сложилось — родственники начали заниматься перепелами, вовлекли меня», — вспоминает Николай Киселев. Сейчас на его ферме «Перепелкин и Жоев» единовременно содержится 48 тыс. перепелов разных возрастных групп скандинавской популяции, закупленных в Финляндии. Еженедельно на убой уходит 3 тыс. голов. Основная итоговая продукция выпускается для HoReCa и ритейла. «Конек» фермы — бескостное филе, немалую часть которого забирают переработчики, производящие премиум-товары вплоть до паштетов. Хозяйство также обеспечивает себя инкубационным яйцом, но его продажи другим хозяйствам не ведет.
Проект «МОИ perepela» тоже возник из личного хозяйства и сейчас имеет уже несколько направлений работы. Компания занимается реализацией птицы и инкубационного яйца для разведения, производит оборудование и комплектующие для перепеловодческих предприятий, продает франшизы фермы в формате «МОИ perepela», выпускает товарные мясо и яйца, а также развивает гастрономический проект, направленный на привлечение внимания населения к вкусной натуральной продукции.
Ферм, открытых по франшизе, в стране пока пять — в Краснодарском крае, во Владимирской области, в Оренбурге и Московской области. «На собственном предприятии у нас в среднем содержится до 4-5 тыс. голов молодняка, в неделю выводится 1,5-2 тыс. перепелок, большая часть которых реализуется после выращивания, остается лишь ограниченное количество особей для обновления стада, — рассказывает Конкин. — У нас есть мясные и мясояичные породы Феникс, Фараон, Техасский бройлер, а также яичная Селадон, прелестью которой являются голубые яйца — они очень нравятся покупателям». В хозяйстве также живут куры, гуси, утки, индюки, козы, конь и даже дикие кабаны. Предприниматель сознательно не делает из фермы птицефабрику. Главная задача — производить аутентичную продукцию и этим привлекать клиентов, а цели вырастить больше и дешевле продать нет, делится он.
Ассортимент готовой продукции довольно широк. У компании есть собственная розница, торговые точки-миникафе, где можно отведать эксклюзивную продукцию — копченые перепела, гороховый суп с перепелкой, перепелов гриль, лапшу удон с этой птицей, пельмени и колбасу из нее и многое другое. До появления в стране COVID-19 развивалось еще и агротуристическое направление — детские экскурсии на ферму с квестами по территории и обедом из фермерских продуктов, сообщает Конкин.
«Дивеевское» занялось перепелами, чтобы расширить ассортимент продукции — в арсенале холдинга уже были бройлеры и утка, делится Наталья Ванькова. Покупатели охотно приобретают красивые перепелиные яйца и тушки птиц по 125 г для диетического и детского питания. Сейчас у компании 5 тыс. несушек с показателями продуктивности до 90%. «Это очень хорошая цифра, — довольна руководитель. — Рентабельность отрасли при этом не опускается ниже 20%: перепел — благодарная птица, от нее можно ожидать неплохой отдачи при хороших условиях содержания и правильно подобранном рационе».
Поголовье «Владимирского перепела» пока небольшое, несколько тысяч птиц. Этого недостаточно для формирования стабильных партий для ритейла, признает Александр Малышенко. В ближайшие годы руководитель намерен расширять производство, а пока основные каналв сбыта хозяйства — общепит и население. «После забоя птица у нас весит 220-250 г — это вес чистого мяса без пера и потрохов, — подчеркивает он. — Пока мы поставляем исключительно тушки, но вскоре запустим собственную переработку, будем выпускать полуфабрикаты и полностью готовую продукцию, аналогов которой еще нет на российском рынке».
Александр Уляев начал заниматься перепеловодством еще в 2005 году. «Тогда информации о содержании этой птицы толком не было, все приходилось постигать исключительно на собственном опыте, из-за чего мы несли немало финансовых потерь», — делится он. Но уже в 2007-м производство перешло в промышленное русло, кроме того, шестой год подряд «Шепиловская птицефабрика» работает как племенной репродуктор первого порядка. Среднегодовое поголовье предприятия в 2020 году составило 176 тыс. птиц, ежедневный сбор яиц — около 100 тыс. шт., яйценоскость на пике продуктивности — 85%. На начало этого года на фабрике насчитывалось уже 220 тыс. несушек.
«Мы работаем с большими племенными группами разных пород, родоначальником которых является японский перепел», — рассказывает Уляев. Сейчас в компании можно приобрести племенной материал подвидов японского перепела в виде инкубационных яиц или суточного молодняка, а также взрослой птицы. Специалисты предприятия также провели большую работу по выведению собственного мясояичного кросса с улучшенными характеристиками по сохранности, яйценоскости и живой массе, который будет вскоре зарегистрирован. Инкубационные яйца птицефабрики, уверяет руководитель, востребованы по всей стране — от Мурманска до Сахалина. По несколько десятков тысяч яиц в неделю закупает и Беларусь. В среднем инкубационное яйцо стоит 15-20 руб./шт.
В текущем году компания запустит мощности по глубокой переработке продуктов перепеловодства. «Мы будем производить готовую к употреблению продукцию из яиц и мяса перепелов, и наш ассортимент будет в корне отличаться от того, что россияне привыкли видеть на прилавках», — утверждает Уляев.
В чем польза
Еще в советское время проводились исследования, по результатам которых мясо перепела признали самым богатым на различные полезные микроэлементы (кролик превосходит перепела лишь по одному из них), знает Николай Киселев из компании «Перепелкин и Жоев». Благодаря ценным качествам мясо этой птицы используют для производства детского питания, подчеркивает он.
Продукция перепеловодства считается экологически чистой — птицы редко болеют, и их выращивание обходится без применения препаратов, негативно влияющих на состав итоговых продуктов, которые, как следствие, отлично подходят для правильного питания, указывает Якова Ройтер из ВНИТИП РАН. «Перепелиные яйца очень полезны для иммунитета, так как богаты витаминами А, Р и К, В1, В2, железом, кобальтом, а также другими микроэлементами и аминокислотами, а мясо высоко ценится на рынке как деликатес, который по сравнению с мясом бройлеров богаче протеинами, фосфором, железом, медью», — отмечает Дарья Титоренко из «Новых технологий». Яйца перепелов хороши не только составом, но и тем, что, употребляя их даже в сыром виде, можно не опасаться многих болезней, в том числе сальмонеллы, добавляет Наталья Ванькова из «Дивеевского».