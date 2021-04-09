Производство свинины в 2021 году продолжит увеличиваться

По итогам 2021 года средние цены на свинину должны остаться на уровне 2020-го Т. Кулистикова

В 2021 году отечественное производство свинины увеличится на 150-170 тыс. т (3-5%) в убойном весе. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Meat & Feed Industry рассказал гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. По прогнозу Минсельхоза, в этом году свиноводство вырастет на 4,2%, сказал на конференции заместитель директора департамента животноводства и племенного дела агроведомства Геннадий Шичкин.



Ранее НСС давал прогноз более высокого прироста — более, чем на 5%, но корректировку пришлось сделать из-за ситуации с распространением африканской чумы свиней. При этом в ближайшей перспективе вероятности снижения производства нет, и даже наоборот, есть риск перепроизводства, отметил Ковалев. Перенасыщение рынка свинины — главный вызов следующих двух-трех лет. На этом фоне цена на свинину может упасть еще на 4-5% от показателей 2020 года. «Однако, по итогам 2021 года средние цены должны остаться на уровне 2020 года», — добавил Ковалев.



В прошлом году производство свинины увеличилось на 370 тыс. т в убойном весе — это самый большой прирост за последние 15 лет, подчеркнул Ковалев. Общее производство составило 4,3 млн т в убойном весе — уровень почти достигает объемов производства Бразилии, сравнил он. Ковалев напомнил, что на сегодняшний день на долю топ-20 российских производителей свинины приходится почти 70% всего промышленного производства, на топ-50 — 90%.



В начале февраля аналитики Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка сообщали, что, согласно подсчетам Бразильской ассоциации животных протеинов (ABPA), производство свинины в этой стране составило 4,25 млн т, тогда как в России оно достигло 4,28 млн т. Согласно этим данным, Россия в 2020 году вошла в топ-5 мировых производителей свинины и обогнала Бразилию.

В последние шесть лет ежегодное потребление свинины на фоне снижения цен увеличилось на 0,7 млн т, отметил Ковалев. В 2018 году Россия из некогда импортера свинины номер один в мире достигла 100% самообеспеченности по этому мясу. В 2019-м экспорт свинины впервые превысил импорт — наша страна стала нетто-экспортером. В 2020 году Россия вошла в топ-10 мировых экспортеров свинины, рассказал глава НСС.



В 2020 году экспорт свинины увеличился почти в два раза и превысил 206 тыс. т. «Это огромная цифра, она составляет примерно 5% от всего производства, и это достаточно критический показатель, который говорит о том, что мы начинаем сильно зависеть от экспорта», — сказал Ковалев.



Огромный прирост производства мяса в 2020 году ожидаемо сказался на ценах, продолжил Ковалев. «Наш прогноз был минус 10% по году от средних сложившихся цен, и этот прогноз сбылся в первой половине прошлого года. Это стало огромным ударом по индустрии, потому что начинали зарождаться все процессы по повышению себестоимости, а цена падала, — рассказал Ковалев. — Эти 10% по году вылились в потери порядка 50 млрд руб. Потом произошел "ковидный сюрприз", в результате которого средняя цена по году оказалась на уровне 2019-го. Плюса не было, но не было и минуса».



Глава НСС объяснил изменение ситуации тремя факторами: снижением импорта, ростом экспорта и потребления свинины. Последний показатель в прошлом году вырос почти на 4,5% из-за невозможности поездок за рубеж в связи с карантинными ограничениями, также сыграла роль финансовая поддержка государства медикам, выплаты на детей и так далее. На повышение потребления повлияла и теплая погода, которая долго сохранялась в прошлом году. Последним фактором повышения потребления стало снижение цен на свинину, в то время как стоимость птицы тогда не колебалась.

