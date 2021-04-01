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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2021

Мнения

Потенциал азиатских мясных рынков остается высоким

Вероник Агуера

| Агроинвестор |

А. Гордеев
А. Гордеев
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Вероник Агуера об их состоянии и перспективах после АЧС и COVID-19


После тяжелого 2020-го в этом году азиатские экономики вернутся к росту, что приведет к восстановлению потребления продуктов питания почти повсеместно. Сектор общепита будет возрождаться более сдержанными темпами, поскольку пандемия коронавируса продолжается на глобальном уровне. Но в Китае, тем не менее, начиная уже с четвертого квартала прошлого года наблюдается положительная динамика, и его экономический рост снова ускорится.

Вероник Агуера 

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Агроинвестор

«Агроинвестор»

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