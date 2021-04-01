Потенциал азиатских мясных рынков остается высоким

Журнал «Агроинвестор»
Вероник Агуера об их состоянии и перспективах после АЧС и COVID-19
После тяжелого 2020-го в этом году азиатские экономики вернутся к росту, что приведет к восстановлению потребления продуктов питания почти повсеместно. Сектор общепита будет возрождаться более сдержанными темпами, поскольку пандемия коронавируса продолжается на глобальном уровне. Но в Китае, тем не менее, начиная уже с четвертого квартала прошлого года наблюдается положительная динамика, и его экономический рост снова ускорится.